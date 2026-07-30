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30.07.2026 13:04:04

EQS-News: Reply S.p.A: Der Vorstand genehmigt den halbjährlichen Finanzbericht zum 30. Juni 2026

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EQS-News: Reply SpA / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Quartalsergebnis
Reply S.p.A: Der Vorstand genehmigt den halbjährlichen Finanzbericht zum 30. Juni 2026

30.07.2026 / 13:04 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wachstum bei allen Wirtschafts- und Finanzindikatoren:

  • Konzernumsatz von 1.311,9 Millionen Euro (1.221,3 im 1. Halbjahr 2025);
  • EBITDA von 233,2 Millionen Euro (223,7 im 1. Halbjahr 2025);
  • EBIT von 189,7 Millionen Euro (188,4 im 1. Halbjahr 2025);
  • Gewinn vor Steuern von 194,1 Millionen Euro (179,4 im 1. Halbjahr 2025).

Der Vorstand von Reply S.p.A. [EXM, STAR: REY] hat heute die Ergebnisse zum 30. Juni 2026 genehmigt.

Seit Beginn des Jahres verzeichnete die Gruppe einen Konzernumsatz von 1.311,9 Millionen Euro, dies entspricht einer Steigerung von 7,4% gegenüber dem Vergleichszeitraum 2025.

Alle Indikatoren waren in diesem Zeitraum positiv. Im ersten Halbjahr 2026 betrug das konsolidierte EBITDA 233,2 Millionen Euro gegenüber 223,7 Millionen Euro im Jahr 2025, dies entsprach 17,8% des Umsatzes.

Das EBIT von Januar bis Juni betrug 189,7 Millionen Euro (188,4 Millionen Euro im Jahr 2025), äquivalent zu 14,5% des Umsatzes.

Der Gewinn vor Steuern von Januar bis Juni 2026 betrug 194,1 Millionen Euro (179,4 Millionen Euro im Jahr 2025), und entsprach damit 14,8% des Umsatzes.

Im zweiten Quartal 2026, war die Leistung der Gruppe ebenfalls positiv mit einem konsolidierten Umsatz von 667,0 Millionen Euro, ein Anstieg von 8,7% im Vergleich zu 2025.

Das EBITDA betrug von April bis Juni 2026 121,2 Millionen Euro, das EBIT 94,6 Millionen Euro und der Gewinn vor Steuern 94,3 Millionen Euro.

Zum 30. Juni 2026 war die Netto-Finanzposition der Gruppe mit 402,0 Millionen Euro positiv, während sie am 31. März 2026 bei plus 643,0 Millionen Euro lag. Die Netto-Finanzposition zum 31. Dezember 2025 belief sich auf plus 467,6 Millionen Euro.

„Die Ergebnisse des ersten Halbjahres“, so Mario Rizzante, Vorstandsvorsitzender von Reply, „bestätigen einen mittlerweile fest etablierten Trend: Die Investitionen in Technologie konzentrieren sich zunehmend auf KI-Initiativen, die sich direkt auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen auswirken. Künstliche Intelligenz ist zu einem strukturellen Faktor der Wachstumsstrategien geworden und beschleunigt die Konvergenz von Software, Daten und Fachkompetenzen. In diesem Zusammenhang hat sich Reply durch ein Modell etabliert, das Innovation, Spezialisierung und schnelle Umsetzungsfähigkeit miteinander verbindet.“

„Wir haben in den letzten Monaten“, so Mario Rizzante weiter, „einen tiefgreifenden Wandel in den Unternehmen erlebt. Künstliche Intelligenz ersetzt keine Menschen, sondern definiert die Art und Weise neu, wie digitale Systeme entworfen und entwickelt werden, und verändert damit die Rolle der Software und der Menschen, die sie entwickeln. Die Möglichkeit, Netzwerke intelligenter Agenten zu orchestrieren, die durch immer stärker spezialisierte und kontextbezogene Modelle unterstützt werden, läutet eine neue Phase in der Anwendungsentwicklung und der Organisation von Geschäftsprozessen ein.“

„Vor diesem neuen Hintergrund wird unser Mehrwert zunehmend von unserer Fähigkeit bestimmt, intelligente Ökosysteme zu entwerfen und zu steuern. Auf der Grundlage dieser Vision wird Reply weiterhin in die Entwicklung von Kompetenzen, Plattformen und neuen Geschäftsmodellen investieren. Unser Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, künstliche Intelligenz von einer Reihe punktueller Initiativen zu einer flächendeckenden, zuverlässigen und steuerbaren industriellen Kompetenz weiterzuentwickeln, die in Prozesse, Produkte und Entscheidungen integriert ist.“


Der für die Erstellung der Finanzberichte des Unternehmens zuständige Dr. Giuseppe Veneziano erklärt gemäss Absatz 2 des Artikels 154-bis des konsolidierten Finanzgesetzes, dass die in dieser Mitteilung enthaltenen Buchhaltungsdaten den dokumentierten Ergebnissen, den Bilanzbüchern und Rechnungsunterlagen entsprechen.

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digitale Dienste für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

 

Ansprechpartner für die Medien

Fabio Zappelli
f.zappelli@reply.com
Tel. +39 011 771 1594

Ansprechpartner für Investor Relations

Michael Lückenkötter
m.lueckenkoetter@reply.com
Tel. +49 5241 5009 611

Paolo Capitelli
p.capitelli@reply.com
Tel. +39 011 771 1594

 

30. Juli 2026

Diese Pressemitteilung ist eine Übersetzung, die italienische Version hat Vorrang.


30.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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2374530  30.07.2026 CET/CEST

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