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12.11.2026 13:12:04

EQS-News: REPLY: Der Verwaltungsrat genehmigt den Quartalsfinanzbericht zum 30. September 2026

Reply
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EQS-News: Reply SpA / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
REPLY: Der Verwaltungsrat genehmigt den Quartalsfinanzbericht zum 30. September 2026

12.11.2026 / 13:12 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Alle Wirtschafts- und Finanzindikatoren gestiegen:

  • Konzernumsatz von 1.987,9 Millionen Euro (1.819,8 zum 30. September 2025)
  • EBITDA von 354,9 Millionen Euro (335,5 zum 30. September 2025)
  • EBIT von 286,7 Millionen Euro (281,0 zum 30. September 2025)
  • Vorsteuergewinn von 291,6 Millionen Euro (268,1 zum 30. September 2025)
  • Positive Netto-Finanzposition in Höhe von 397,0 Millionen Euro.

Der Verwaltungsrat von Reply [EXM, STAR: REY] hat heute die Ergebnisse zum 30. September 2026 genehmigt.

Der konsolidierte Umsatz der Gruppe erreichte in den ersten neun Monaten des Jahres 1.987,9 Millionen Euro, ein Anstieg von 9,2% gegenüber den per 30. September 2025 verzeichneten 1.819,8 Millionen Euro.

Die Kennzahlen waren in diesem Zeitraum positiv. Das konsolidierte EBITDA betrug 354,9 Millionen Euro oder 17,9% des Konzernumsatzes. Im September 2025 lag das EBITDA bei 335,5 Millionen Euro.

Das EBIT, von Januar bis September, betrug 286,7 Millionen Euro, was 14,4% des Konzernumsatzes entspricht. Der entsprechende Wert für 2025 betrug 281,0 Millionen Euro.

Das Ergebnis vor Steuern betrug von Januar bis September 2026 291,6 Millionen Euro, was 14,7% des Umsatzes entspricht. In den ersten neun Monaten 2025 betrug das Ergebnis vor Steuern 268,1 Millionen Euro.

Im dritten Quartal des Jahres entwickelte sich der Konzern mit einem Konzernumsatz von 676,0 Millionen Euro positiv verglichen mit 598,5 Millionen Euro im 3. Quartal 2025.

Das EBITDA betrug von Juli bis September 2026 121,7 Millionen Euro, bei einem EBIT von 97,0 Millionen Euro und einem Ergebnis vor Steuern von 97,4 Millionen Euro.

Die Nettofinanzposition der Gruppe belief sich zum 30. September 2026 auf plus 397,0 Millionen Euro. Die Nettofinanzposition zum 30. Juni 2026 war plus 402,0 Millionen Euro.

„Die positiven Ergebnisse der ersten neun Monate des Jahres 2026“, so Mario Rizzante, Präsident von Reply, „bestätigen die Solidität einer Gruppe, die im Laufe der Jahre kontinuierlich in neue Technologien investiert hat - und in Mitarbeiter, die diese in Lösungen für Unternehmen umsetzen können. Auf dieser Grundlage unterstützen wir Unternehmen heute dabei, das im Laufe der Zeit aufgebaute Wissen und die gesammelten Erfahrungen mithilfe künstlicher Intelligenz besser zu nutzen und einem grösseren Kreis zugänglich zu machen. Dieser Wandel eröffnet neue Perspektiven für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit.“

„Künstliche Intelligenz verändert vor allem“, so Mario Rizzante weiter, „die Art und Weise, wie dieses Wissen genutzt wird. Die natürliche Sprache macht die Interaktion zwischen Menschen und Systemen unmittelbarer, während KI-Agenten den Übergang vom Informationsabruf zur Aufgabenausführung ermöglichen. Diese Fähigkeiten weiten sich inzwischen auch auf Maschinen und industrielle Prozesse aus und bringen künstliche Intelligenz unmittelbar in die operativen Abläufe der Unternehmen.“

„In diese Richtung“, so Mario Rizzante abschliessend, „investiert Reply. Mit der Reply Model Factory, den Houses of Models und unseren Initiativen in den Bereichen Agentic AI und Physical AI entwickeln wir die Kompetenzen und Werkzeuge, die für die Realisierung einer neuen Generation intelligenter Systeme erforderlich sind. Wir werden weiterhin in Spitzentechnologien und vor allem in die Weiterbildung unserer Mitarbeiter investieren. Den Unterschied wird nicht allein die Verfügbarkeit der Technologien ausmachen, sondern vor allem die Fähigkeit, sie zu verstehen, weiterzuentwickeln und schnell einzusetzen.“

Der für die Erstellung der Buchungsbelege des Unternehmens zuständige Dr. Giuseppe Veneziano erklärt gemäss Absatz 2 des Artikels 154-bis des konsolidierten Finanzgesetzes, dass die in dieser Mitteilung enthaltenen Buchhaltungsdaten den dokumentierten Ergebnissen, den Bilanzbüchern und Rechnungsunterlagen entsprechen.

 

REPLY

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Als Netzwerk hochspezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch die neuen Modelle von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratungs-, Systemintegrations- und digitale Dienstleistungen für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie dem öffentlichen Sektor. www.reply.com

 

Ansprechpartner für die Medien

Fabio Zappelli
f.zappelli@reply.com
Tel. +39 011 771 1594

Ansprechpartner für Investor Relations

Michael Lückenkötter
m.lueckenkoetter@reply.com
Tel. +49 5241 5009 611

Paolo Capitelli
p.capitelli@reply.com
Tel. +39 011 771 1594

 

12. November 2026

Diese Pressemitteilung ist eine Übersetzung, die italienische Version hat Vorrang


12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

2433664  12.11.2026 CET/CEST

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