EQS-News: REPLOID plant Übernahme eines Düngemittelwerks in Bayern

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REPLOID plant Übernahme eines Düngemittelwerks in Bayern



27.07.2026 / 13:30 CET/CEST

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UNTERNEHMENSMITTEILUNG

REPLOID plant Übernahme eines Düngemittelwerks in Bayern

Fortgeschrittene Verhandlungen mit zwei etablierten Produzenten

Erste eigene industrielle Produktionskapazität für organische und hybride Dünger

Versorgung von Kunden in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Tschechien und Italien

Konsequenter Ausbau des süddeutschen Clusters

Wels, 27. Juli 2026 – Die REPLOID REGREEN GmbH („REPLOID REGREEN“), eine Tochtergesellschaft der REPLOID Group AG („REPLOID"), führt mit zwei etablierten Playern fortgeschrittene Verhandlungen über die Übernahme eines Düngemittelwerks in Bayern. Die Entscheidung zugunsten eines der beiden Produzenten soll in den nächsten Wochen fallen. Mit dem Erwerb würde das Unternehmen erstmals über industrielle Produktionskapazität für Düngemittel verfügen und die vertikale Integration vorantreiben – vom organischen Reststoff der Lebensmittelwirtschaft bis zum fertigen Produkt.

Süddeutschland als Kernmarkt

Seit der Eröffnung der ReFarmUnit in Burghausen im März 2026 entwickelt REPLOID den süddeutschen Raum, insbesondere Bayern, konsequent weiter. Gemeinsam mit regionalen Partnern treibt das Unternehmen den Aufbau weiterer Standorte im Umfeld aktiv voran. In den modularen, dezentralen und hochautomatisierten Insektenmastanlagen (den ReFarmUnits) verwerten Larven der Schwarzen Soldatenfliege Reststoffe der regionalen Lebensmittelwirtschaft zu Insektenprotein, Fetten und Insektenfrass – dem Rohstoff der Düngemittelproduktion.

Genau darin liegt die Standortlogik des geplanten Werks: Es verarbeitet den Insektenfrass dort, wo er anfällt. Was die Düngemittelindustrie üblicherweise über tausende Kilometer Lieferkette organisiert, wird in Südbayern regional entstehen – ohne Zwischenhandel, ohne lange Transportwege.

Eigene Gesellschaft für das Düngemittelgeschäft

Die organisatorische Grundlage hat REPLOID bereits geschaffen. Mit der REPLOID REGREEN GmbH bündelt die Gruppe Produktion, Entwicklung und Vertrieb ihrer Düngemittelaktivitäten in einer eigenen Gesellschaft. Geschäftsführer ist Andreas Steinbüchler, zuvor Chief Commercial Officer der LAT Nitrogen GmbH und Präsident der Fertilizers Europe Association.

Andreas Steinbüchler, Director of Fertilizer bei der REPLOID Group AG und Geschäftsführer von REPLOID REGREEN : „Europas Nährstoffversorgung ist von Importen abhängig, deren Preise niemand hier beeinflussen kann. Wir setzen dem eine regionale Produktion entgegen – nicht als Nische, sondern im industriellen Massstab. In Bayern haben wir einerseits die Reststoffe und die ReFarmUnits sowie andererseits die Abnehmer bereits. Ein eigenes Düngemittelwerk ist somit der nächste logische Schritt, und wir gehen ihn zügig."

Zwei Produktlinien, fünf Märkte

Geplant ist die Produktion sowohl rein organischer als auch hybrider Dünger, die organische Nährstoffträger mit mineralischen Komponenten verbinden. Neben der Landwirtschaft und dem (Hobby-) Gartenbau adressiert REPLOID REGREEN auch das professionelle Grünflächenmanagement: Seit Juli 2026 ist das Unternehmen Partner des Bayerischen Fussball-Verbands im Bereich „Organischer Dünger". Vom bayerischen Standort aus lassen sich Kunden in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Tschechien und Italien logistisch optimal beliefern und betreuen.

Über die REPLOID Group AG

REPLOID bietet ein innovatives System zur industriellen Verwertung regionaler organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie .

Das Unternehmen errichtet und serviciert für seine Kunden modulare und skalierbare Mastanlagen für Insekten – die REPLOID ReFarmUnits. Dort erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven der Schwarzen Soldatenfliege eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung. Diese wird auf Basis eigener Forschung und Entwicklung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette zusammengestellt. Nach erfolgter Mast nutzen die Kunden entweder die Larven und/oder ihre Nebenprodukte selbst oder REPLOID übernimmt sie zur zentralen Vermarktung oder Weiterverarbeitung.

REPLOID verkauft die Mastlarven entweder direkt oder weiterverarbeitet zu Proteinen und Fetten zum Beispiel an Abnehmer aus der Tierfuttermittelindustrie. Aus den Nebenprodukten der Insektenmast (Insektenfrass) stellt das Unternehmen organischen Premiumdünger her.

Mit dezentralem Upcycling im industriellen Massstab bietet REPLOID auch eine ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel werden effizient verwertet, was zentrale Ressourcen nachhaltig schont.

Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt mehr als 190 Mitarbeitende.

Rückfragehinweis

Mag. Hans Lang | Director Group Communications | +43 660 693 45 63 | presse@reploid.eu