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REPLOID Group Aktie 146541228 / AT0000A3HRX5

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21.08.2026 09:30:03

EQS-News: REPLOID liefert ab: Finale Finanzergebnisse 2025 (UGB) bestätigen die vorläufigen Zahlen

REPLOID Group
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EQS-News: REPLOID Group AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
REPLOID liefert ab: Finale Finanzergebnisse 2025 (UGB) bestätigen die vorläufigen Zahlen

21.08.2026 / 09:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 UNTERNEHMENSMITTEILUNG

REPLOID liefert ab: Finale Finanzergebnisse 2025 (UGB) bestätigen die vorläufigen Zahlen

  • Umsatz 2025: € 37,9 Mio. (Vorjahr: € 5,1 Mio.)
  • Betriebsergebnis 2025: € 12,6 Mio. (Vorjahr: € 1,1 Mio.)
  • Bilanzsumme 31. Dezember 2025: € 48,3 Mio. (Vorjahr: € 7,7 Mio.)
  • Eigenkapital 31. Dezember 2025: € 19,2 Mio. (Vorjahr: € 4,7 Mio.)

 

Wels, 21. August 2026 – Die REPLOID Group AG („REPLOID“) gibt die gemäss österreichischem Unternehmensgesetzbuch (UGB) ermittelten finalen Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt. Es gelang, Umsatz und Betriebsergebnis signifikant zu steigern.

Philip Pauer, CEO und Gründer von REPLOID: „Wir haben uns für das Geschäftsjahr 2025 ambitionierte Ertragsziele gesetzt. Gesagt, getan – REPLOID hat abgeliefert.“

Das Unternehmen steigerte den Umsatz kräftig auf € 37,9 Mio. (2024: € 5,1 Mio.). Haupttreiber dieser Entwicklung war das Anlagengeschäft (Projektgeschäft). Im Geschäftsjahr 2025 wurde eine ReFarmUnit fertiggestellt und an den Betreiber übergeben – an 33 weiteren Anlageprojekten wurde konzeptionell gearbeitet. Die Geschäftsentwicklung war von einer ausgeprägten Saisonalität gekennzeichnet – der Umsatz des ersten Halbjahres betrug € 10,3 Mio. und stieg im zweiten Halbjahr auf € 27,6 Mio.

Trotz Einmalaufwendungen im Zusammenhang mit dem Listing im Marktsegment direct market plus des Vienna MTF der Wiener Börse und kräftiger Investitionen in weiteres Wachstum erzielte REPLOID ein deutlich gesteigertes Betriebsergebnis in Höhe von € 12,6 Mio. (2024: € 1,1 Mio.). Umfangreiche Projekteingänge gegen Ende des Geschäftsjahres hatten einen positiven Einfluss auf die Ertragssituation, weil ihnen bis zum Jahresende nur vergleichsweise geringe Kosten für die Implementierung der Projekte gegenüberstanden.

Die Bilanzsumme betrug zum 31. Dezember 2025 € 48,3 Mio., ein markanter Anstieg gegenüber dem Bilanzstichtag des Vorjahres (31. Dezember 2024: € 7,7 Mio.). Auch das Eigenkapital legte zu auf € 19,2 Mio. (31. Dezember 2024: € 4,7 Mio.), was einer Eigenkapitalquote von 39,7 % entspricht.

Den Bericht 2025 finden Sie unter https://www.reploid.eu/de/investoren/download-center

Über die REPLOID Group AG

REPLOID bietet ein innovatives System zur industriellen Verwertung regionaler organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie.

Das Unternehmen errichtet und serviciert für seine Kunden modulare und skalierbare Mastanlagen für Insekten – die REPLOID ReFarmUnits. Dort erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven der Schwarzen Soldatenfliege eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung. Diese wird auf Basis eigener Forschung und Entwicklung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette zusammengestellt. Nach erfolgter Mast nutzen die Kunden entweder die Larven und/oder ihre Nebenprodukte selbst oder REPLOID übernimmt sie zur zentralen Vermarktung oder Weiterverarbeitung.

REPLOID verkauft die Mastlarven entweder direkt oder weiterverarbeitet zu Proteinen und Fetten zum Beispiel an Abnehmer aus der Tierfuttermittelindustrie. Aus den Nebenprodukten der Insektenmast (Insektenfrass) stellt das Unternehmen organischen Premiumdünger her.

Mit dezentralem Upcycling im industriellen Massstab bietet REPLOID auch eine ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel werden effizient verwertet, was zentrale Ressourcen nachhaltig schont.

Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt mehr als 190 Mitarbeitende.

Rückfragehinweis

Mag. Hans Lang | Director Group Communications | +43 660 693 45 63 | presse@reploid.eu

 


21.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: REPLOID Group AG
Durisolstrasse 6
4600 Wels
Österreich
Telefon: +43 660 / 776 50 40
E-Mail: office@reploid.eu
Internet: reploid.eu
ISIN: AT0000A3HRX5
Börsen: Wiener Börse (Vienna MTF)
LEI Code: 529900KNZ7JJ6VLDJL12
EQS News ID: 2386866

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2386866  21.08.2026 CET/CEST

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