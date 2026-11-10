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10.11.2026 18:54:53
EQS-News: REPLOID Group AG treibt Eintritt in den US-Markt voran und sichert sich Exklusivität für die Due-Diligence-Prüfung zum möglichen Erwerb der Chapul, LLC.
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EQS-News: REPLOID Group AG
/ Schlagwort(e): Firmenübernahme/Strategische Unternehmensentscheidung
UNTERNEHMENSMITTEILUNG
REPLOID Group AG treibt Eintritt in den US-Markt voran und sichert sich Exklusivität für die Due-Diligence-Prüfung zum möglichen Erwerb der Chapul, LLC.
Das Term Sheet sieht eine Exklusivitätsfrist von 90 Tagen für den Abschluss der Due-Diligence-Prüfung vor. Der mögliche Kaufpreis für den Erwerb beträgt rund $ 12 Millionen und soll voraussichtlich durch eine Kombination aus neu ausgegebenen REPLOID-Aktien, Barmitteln und Optionsscheinen beglichen werden.
Philip Pauer, CEO und Gründer von REPLOID: „Nordamerika ist ein strategischer Wachstumsmarkt für REPLOID. Der Erwerb würde daher einen Meilenstein auf dem Wachstumskurs des Unternehmens darstellen.“
Der Vollzug der Transaktion steht unter anderem unter dem Vorbehalt des zufriedenstellenden Abschlusses der Due-Diligence-Prüfung sowie verschiedener Gremiengenehmigungen.
REPLOID bietet ein innovatives System zur industriellen Verwertung regionaler organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie.
Die Gruppe implementiert und serviciert für ihre Kunden, insbesondere aus Industrie und Landwirtschaft, modulare und skalierbare Anlagen (ReFarmUnits), in denen Larven der Schwarzen Soldatenfliege die Reststoffe verwerten (Biokonversion). Konkret erhalten die Larven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung. Diese wird auf Basis eigener Forschung und Entwicklung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette zusammengestellt. Nach jeweils einer Woche haben die Larven ihr Pensum erfüllt und sich auf das rund 25-fache ihres Gewichts vervielfacht. Die Kunden nutzen die Larven und/oder ihre Nebenprodukte entweder selbst oder REPLOID übernimmt sie zur zentralen Vermarktung oder Weiterverarbeitung.
REPLOID vermarktet die Larven entweder direkt oder weiterverarbeitet zum Beispiel an Abnehmer aus der Tierfuttermittelindustrie. Das Unternehmen forciert die vertikale Integration seiner Wertschöpfungskette und bringt auch eigenes Tierfutter auf den Markt. Aus den Nebenprodukten des Verwertungsprozesses (Insektenfrass) stellt REPLOID organischen Premiumdünger her.
Mit dezentralem Upcycling im industriellen Massstab bietet REPLOID auch eine ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel werden effizient verwertet, was zentrale Ressourcen schont.
Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt mehr als 200 Mitarbeitende.
Rückfragehinweis
Mag. Hans Lang | Director Group Communications | +43 660 693 45 63 | presse@reploid.eu
10.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|REPLOID Group AG
|Durisolstrasse 6
|4600 Wels
|Österreich
|Telefon:
|+43 660 / 776 50 40
|E-Mail:
|office@reploid.eu
|Internet:
|reploid.eu
|ISIN:
|AT0000A3HRX5
|Börsen:
|Wiener Börse (Vienna MTF)
|LEI Code:
|529900KNZ7JJ6VLDJL12
|EQS News ID:
|2432148
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2432148 10.11.2026 CET/CEST
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Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
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|EQS-News: REPLOID Group AG pursues entry in the US market and secures exclusivity to conduct due diligence for the potential acquisition of Chapul, LLC. (EQS Group)
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10.11.26
|EQS-News: REPLOID Group AG treibt Eintritt in den US-Markt voran und sichert sich Exklusivität für die Due-Diligence-Prüfung zum möglichen Erwerb der Chapul, LLC. (EQS Group)
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30.10.26
|REPLOID to Showcase Walk-In ReFarmUnit Container at EuroTier (EQS Group)
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30.10.26
|REPLOID mit begehbarem ReFarmUnit-Container auf der EuroTier (EQS Group)
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29.10.26
|EQS-DD: REPLOID Group AG: Addendum Invest FlexKapG, Verkauf (EQS Group)
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29.10.26
|EQS-DD: REPLOID Group AG: Addendum Invest FlexKapG, sell (EQS Group)
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29.10.26
|EQS-DD: REPLOID Group AG: Addendum Invest FlexKapG, Verkauf (EQS Group)
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29.10.26
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Analysen zu REPLOID Group AG Inhaber-Akt
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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