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REPLOID Group Aktie 146541228 / AT0000A3HRX5

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20.08.2026 10:00:04

EQS-News: REPLOID forciert den Einzelhandel: Erweitertes Produktportfolio, gestärkter Marktzugang.

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EQS-News: REPLOID Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges
REPLOID forciert den Einzelhandel: Erweitertes Produktportfolio, gestärkter Marktzugang.

20.08.2026 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

UNTERNEHMENSMITTEILUNG

REPLOID forciert den Einzelhandel: Erweitertes Produktportfolio, gestärkter Marktzugang.

  • REPLOID hat Beteiligung an HEROSAN auf über 50 % erhöht
    • HEROSAN mit deutlicher Performance-Steigerung seit Einstieg von REPLOID
    • Biogena Management Holding GmbH steigt mit 13,7 % bei HEROSAN ein
    • Aktion: 15 % Rabatt auf das gesamte HEROSAN-Sortiment
  • Alimentastic als Brücke zum Einzelhandel
  • 4 neue Alimentastic-Markenlinien auf Basis von REPLOID-Rohstoffen vor dem Launch in Deutschland und Österreich
  • Erstes REPLOID REGREEN-Düngemittelprodukt aus Insektenfrass vor Markteintritt

 

Wels, 20. August 2026 – Die REPLOID Group AG („REPLOID“) bietet Lösungen zur industriellen Verwertung organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie. Sie basiert auf Anlagen, in denen Insektenlarven (Larven der Schwarzen Soldatenfliege) die Reststoffe verwerten, die sogenannten ReFarmUnits. Die Larven fliessen dann zum Teil ins eigene Produktportfolio ein und der Insektenfrass wird zu organischem Dünger verarbeitet.

Neben dem B2B-Geschäft arbeitet REPLOID auch intensiv an Produkten für den Endkundenbereich. Bereits bisher bot die Gruppe Premium-Hundefutter der Marke Schnauze & Co sowie in Österreich kultivierte Bio-Edelpilze der Marke Vitus an.

Philip Pauer, CEO und Gründer von REPLOID: „Wir treiben die vertikale Integration konsequent voran und steigern damit die Effizienz der Wertschöpfungskette. Gleichzeitig können wir den Konsumenten mehr und mehr innovative Produkte anbieten – vom Hundefutter über Dünger bis hin zu Bio-Edelpilzen aus Österreich.“

 

REPLOID Beteiligung an HEROSAN auf über 50 % erhöht

Ende Juni 2026 hat REPLOID die Beteiligung an der steirischen HEROSAN Healthcare Gmbh („HEROSAN“) von 34 % auf über 50 % aufgestockt und somit das Produktportfolio der Gruppe deutlich erweitert. HEROSAN ist ein innovatives Unternehmen im Bereich Haustiernahrung und Tiergesundheit.

Im Gegensatz zu konventioneller Haustiernahrung unterstützen die Premium-Produkte von HEROSAN Stressreduktion, Regeneration und eine gesunde physiologische Balance – basierend auf natürlichen Rohstoffen und frei von synthetischen Zusätzen. Für Tiere bedeutet das eine bessere Verträglichkeit, eine höhere Nährstoffqualität und eine Ernährung, die den Organismus stärkt:

  • Mit entoVITAL® bietet das Unternehmen Österreichs erste Tiernahrung auf Insektenbasis an.
  • fungoVITAL kombiniert fermentationsbasiertes Bakterienprotein mit Vitalpilzen und Pilzmycel zu einem innovativen Ernährungskonzept.
  • TAMACAN umfasst die ersten EU-weit zugelassenen Veterinärpräparate auf Basis eines CBD-Premium-Vollextrakt.

 Deutliche Performance-Steigerung nach Einstieg von REPLOID

Seit dem Einstieg von REPLOID im Herbst 2025 und der Vertiefung der Zusammenarbeit steigerte HEROSAN die Performance eindrucksvoll: Der Umsatz im ersten Halbjahr 2026 legte gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres um knapp zwei Drittel auf € 2,3 Mio. zu. Mit Unterstützung der REPLOID-Strukturen trieb HEROSAN die Vertriebsaktivitäten in der Schweiz und in Italien kräftig voran.

Der Zugang zu Insektenlarven von REPLOID und Pilzmyzel der REPLOID-Tochter Vitus GmbH, einem führenden österreichischen Produzenten von Bio-Edelpilzen, hat die Lieferkette gestärkt, sodass sie nun für die nächsten Wachstumsschritte gerüstet ist. Mit dem Ausstieg eines Altgesellschafters und der mehrheitlichen Übernahme durch REPLOID ist bei HEROSAN die Basis für weiteres dynamisches Wachstum gelegt.

 BIOGENA übernimmt eine strategische Beteiligung bei HEROSAN

Nach der Anteilsaufstockung von REPLOID steigt nun auch die Biogena Management Holding GmbH („BIOGENA“) mit 13,7 % bei HEROSAN ein. Die Gruppe ist unter der Marke BIOGENA PETS bereits im Bereich Tiergesundheit, konkret Premium-Nahrungsergänzungsmittel speziell für Hunde, tätig.

Die restlichen 33,0 % der Gesellschaftsanteile an HEROSAN hält die PT26 Holding GmbH der beiden Gründer und Geschäftsführer Cornelia Pint und Daniel Taurer.

Albert Schmidbauer, Founder & CEO Biogena Group: „Die ganzheitliche Betrachtung der Gesundheit war für mich einer der zentralen Beweggründe, BIOGENA und in weiterer Folge BIOGENA Pets zu gründen. Da auch HEROSAN diesen Ansatz verfolgt, freue ich mich über den gelungenen Einstieg bei diesem innovativen Unternehmen aus der Steiermark.“

Daniel Taurer, Geschäftsführer und Mitbegründer von HEROSAN: „Bei HEROSAN haben wir in den letzten Jahren ein hochwertiges Produktsortiment rund um das Tierwohl entwickelt – nun gehen wir den nächsten Schritt. Mit REPLOID und BIOGENA stehen starke Partner an unserer Seite, die unseren Wachstumskurs nicht nur unterstützen, sondern aktiv beschleunigen.“

 
Aktion: 15 % Rabatt auf alle HEROSAN-Produkte

Anlässlich der neu geordneten Eigentumsverhältnisse bietet HEROSAN eine attraktive Aktion:
Bis 15. September 2026 gibt es auf alle Produkte einen Rabatt von 15 %!

Um die Aktion zu nutzen, besuchen Sie den HEROSAN-Webshop und geben Sie den Rabattcode „HEROSAN15“ ein. Weiterführende Informationen (z. B. Lieferbedingungen und Allgemeine Geschäftsbedingungen) finden Sie ebenfalls im Webshop: https://www.herosan.eu/shop/?referrer=HEROSAN15.

 

Alimentastic als Brücke zum Einzelhandel

Wie bereits berichtet, hat REPLOID 25,5 % an der Alimentastic GmbH („Alimentastic“) sowie eine Option, die Beteiligung in den kommenden drei Jahren auf über 51 % aufzustocken, übernommen.

Alimentastic aus Salzburg ist eine europäische Markenplattform für Lebensmittel und Konsumgüter. Das Unternehmen führt eigene Marken im Handel und bringt Partnermarken in den europäischen Lebensmittel-, Fach- und Grosshandel – von der Produktentwicklung über Listung und Distribution bis zur Aktionsplanung im Regal.

Bereits heute arbeitet Alimentastic mit mehr als 35 Marken, darunter REPLOIDs Schnauze & Co und Vitus sowie Produkte aus dem Hause BIOGENA.

 

Vier neue Alimentastic-Markenlinien auf Basis von REPLOID-Rohstoffen vor dem Launch in Deutschland und Österreich

In den kommenden Wochen und Monaten wird Alimentastic vier neue Marken basierend auf Inhaltsstoffen von REPLOID auf den Markt bringen:

  • Ein mit Tierärzten entwickeltes Hundefutter mit 10 % Insektenprotein. Die Produkte enthalten kein Getreide und keinen zugegebenen Zucker. Dennoch sollen sie im preislichen Einsteigersegment positioniert werden.
  • Ein Vogelfutter, vorwiegend Meisenknödel, das Insektenlarven und -fett aus REPLOID-ReFarmUnits enthält.
  • Hühnerfutter für den privaten Gebrauch, das das enthält, was Hühner in der Natur fressen – Insekten, nicht importiertes Soja.
  • Hühnereier für den menschlichen Verzehr. Die Hühnernahrung wird um Insektenprotein und verschiedene Kräuter erweitert. Da das, was Hühner essen direkten Einfluss auf den Geschmack und den Nährwert der Eier hat, bieten diese einen Mehrwert zu konventionellen Frischeiern.

Die ersten Listungen mit grossen Supermarktketten in Österreich und Deutschland sind bereits vereinbart.  

 

Erstes REPLOID REGREEN-Düngemittelprodukt aus Insektenfrass vor Markteintritt

Insektenfrass ist ein nährstoffreiches Produkt der Verwertung organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie durch die Schwarze Soldatenfliege. Die Tochtergesellschaft REPLOID REGREEN bündelt das gesamte Düngergeschäft der Gruppe. Parallel zum Launch eines Agrarprodukts wird REGREEN bereits im Herbst 2026 Düngersticks für Topfpflanzen auf den Markt bringen. Bald danach folgt ein Rasendünger. 

REGREEN Dünger haben ausserdem biostimulierende und bodenverbessernde Wirkung. Zudem können sie im Vergleich zu herkömmlichem Dünger ein Vielfaches an Wasser speichern. Das ist gerade angesichts längerer Trockenperioden ein entscheidender Vorteil.

 

Über die REPLOID Group AG

REPLOID bietet ein innovatives System zur industriellen Verwertung regionaler organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie.

Das Unternehmen errichtet und serviciert für seine Kunden modulare und skalierbare Mastanlagen für Insekten – die REPLOID ReFarmUnits. Dort erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven der Schwarzen Soldatenfliege eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung. Diese wird auf Basis eigener Forschung und Entwicklung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette zusammengestellt. Nach erfolgter Mast nutzen die Kunden entweder die Larven und/oder ihre Nebenprodukte selbst oder REPLOID übernimmt sie zur zentralen Vermarktung oder Weiterverarbeitung.

REPLOID verkauft die Mastlarven entweder direkt oder weiterverarbeitet zu Proteinen und Fetten zum Beispiel an Abnehmer aus der Tierfuttermittelindustrie. Aus den Nebenprodukten der Insektenmast (Insektenfrass) stellt das Unternehmen organischen Premiumdünger her.

Mit dezentralem Upcycling im industriellen Massstab bietet REPLOID auch eine ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel werden effizient verwertet, was zentrale Ressourcen nachhaltig schont.

Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt mehr als 190 Mitarbeitende.

Rückfragehinweis

Mag. Hans Lang | Director Group Communications | +43 660 693 45 63 | presse@reploid.eu


20.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: REPLOID Group AG
Durisolstrasse 6
4600 Wels
Österreich
Telefon: +43 660 / 776 50 40
E-Mail: office@reploid.eu
Internet: reploid.eu
ISIN: AT0000A3HRX5
Börsen: Wiener Börse (Vienna MTF)
LEI Code: 529900KNZ7JJ6VLDJL12
EQS News ID: 2386264

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2386264  20.08.2026 CET/CEST

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