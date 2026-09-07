Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
07.09.2026 16:10:33
EQS-News: Redcare Pharmacy begrüsst weiteren Fortschritt bei PoPP: Neue Vorabspezifikation schafft Grundlage für Gesundheits-ID in der Fernversorgung.
|
EQS-News: Redcare Pharmacy N.V.
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Sevenum, 7. September 2026. Die für die Digitalisierung des Gesundheitswesens in Deutschland zuständige nationale Agentur gematik hat einen weiteren Spezifikationsentwurf für den Proof of Patient Presence (PoPP) veröffentlicht. Der Entwurf schafft eine wesentliche technische Grundlage dafür, dass Redcare Pharmacy und andere Akteure im Gesundheitswesen künftig die Gesundheits-ID als Authentifizierungsmöglichkeit für ihre Kund:innen in der Fernversorgung anbieten können.
Die aktuelle Veröffentlichung knüpft an die im Januar 2026 gestartete Spezifikation von PoPP für Anwendungsfälle in der Fernversorgung an. PoPP soll perspektivisch den bisherigen VSDM-Prozess ersetzen, auf dem auch die CardLink-Lösung von Redcare Pharmacy basiert. Mit der heute veröffentlichten Vorabspezifikation konkretisiert die gematik die Nutzung der Gesundheits-ID für PoPP und schafft damit eine weitere Grundlage für die zukünftige digitale E-Rezept-Einlösung in der Fernversorgung.
Olaf Heinrich, CEO von Redcare Pharmacy, kommentiert: „Wir begrüssen diesen weiteren wichtigen Schritt bei der Entwicklung von PoPP. Unser Ziel ist es, unseren Kundinnen und Kunden auch in Zukunft einen einfachen, sicheren und vollständig digitalen Zugang zur E-Rezept-Einlösung zu ermöglichen. Die Gesundheits-ID eröffnet hierfür zusätzliche Möglichkeiten. Positiv zu bewerten ist ausserdem, dass die gematik bereits weitere Zugangswege für die Fernversorgung anvisiert. Dazu zählen insbesondere die elektronische Gesundheitskarte und perspektivisch auch die EUDI-Wallet.“
Der Entwurf ist dabei ausdrücklich auf eine Erweiterung um zusätzliche Verfahren, wie die eGK, ausgelegt. Die konkrete technische Ausgestaltung dieser Zugangswege wird Gegenstand weiterer Spezifikationen sein.
Zusätzliche Planungssicherheit schafft die erwartete Verlängerung der bestehenden CardLink-Lösung. Redcare Pharmacy rechnet in Kürze mit der Bestätigung einer Verlängerung der CardLink-Lizenz bis Ende März 2028. Damit wäre ausreichend Zeit für einen geordneten Übergang auf die zukünftige PoPP-Infrastruktur gegeben.
Redcare Pharmacy sieht der weiteren Entwicklung daher mit Zuversicht entgegen. Die Weiterentwicklung von PoPP, die Gesundheits-ID, die bereits in Aussicht gestellte Ergänzung weiterer Zugangswege über die eGK und die EUDI-Wallet sowie die erwartete Verlängerung von CardLink schaffen eine gute Grundlage, um die einfache digitale E-Rezept-Einlösung langfristig fortzuführen und zunehmend kundenfreundlicher zu gestalten.
___
Investor-Relations-Kontakt:
Irina Zhurba (Director, Investor Relations)
Pressekontakt:
Sven Schirmer (Director, Corporate Communications)
___
Über Redcare Pharmacy.
2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy N.V. mit einem Umsatz von 2,9 Mrd. € im Jahr 2025 die führende Online-Apotheke in Europa und in sieben Ländern aktiv (Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, die Niederlande und die Schweiz). Mit Hauptsitz in den Niederlanden bietet Redcare Pharmacy ihren über 14 Millionen aktiven Kund:innen eine Auswahl an mehr als 500.000 verschiedenen gesundheitsbezogenen Produkten an. Neben rezeptfreien Arzneimitteln (OTC), Nahrungsergänzungsmitteln sowie Beauty- und Körperpflegeprodukten bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden an und ist damit eine echte One-Stop-Pharmacy. Als Apotheke der Zukunft steht Redcare für umfassende pharmazeutische Services – dabei hat pharmazeutische Sicherheit immer oberste Priorität.
Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im Auswahlindex SDAX.
07.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Redcare Pharmacy N.V.
|Erik de Rodeweg 11-13
|5975 WD Sevenum
|Niederlande
|Telefon:
|0800 - 200 800 300
|Fax:
|0800 - 90 70 90 20
|E-Mail:
|investors@redcare-pharmacy.com
|Internet:
|www.redcare-pharmacy.com
|ISIN:
|NL0012044747, DE000A19Y072
|WKN:
|A2AR94, A19Y072
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900JK6UXHY1YKZ082
|EQS News ID:
|2395134
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2395134 07.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
16:10
|EQS-News: Redcare Pharmacy welcomes further progress on PoPP: New preliminary specification lays the groundwork for Health ID in remote care. (EQS Group)
|
16:10
|EQS-News: Redcare Pharmacy begrüsst weiteren Fortschritt bei PoPP: Neue Vorabspezifikation schafft Grundlage für Gesundheits-ID in der Fernversorgung. (EQS Group)
|
04.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX stärker (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX liegt am Freitagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
02.09.26
|XETRA-Handel SDAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Schwacher Handel: SDAX liegt am Mittwochmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|03.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|03.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|03.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX im Minus - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.