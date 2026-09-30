Readcrest Capital Aktie 150236416 / DE000A0LE3J1
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30.09.2026 13:30:13
EQS-News: Readcrest Capital AG steigert Konzernumsatz und -ergebnis im ersten Halbjahr 2026. Verkauf des Pflegeheimgeschäfts stärkt Bilanz deutlich. Geschäft mit häuslicher Pflege weiter ausgebaut.
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EQS-News: Readcrest Capital AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Readcrest Capital AG steigert Konzernumsatz und -ergebnis im ersten Halbjahr 2026. Verkauf des Pflegeheimgeschäfts stärkt Bilanz deutlich. Geschäft mit häuslicher Pflege weiter ausgebaut.
Hamburg, 30. September 2026 – Die Readcrest Capital AG („Gesellschaft“; ISIN DE000A0LE3J1, WKN A0LE3J) hat im ersten Halbjahr 2026 ihre Konzernumsatzerlöse um 1,6 % auf EUR 65,3 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 64,3 Mio.) erhöht. Einschliesslich des Veräusserungsgewinns aus dem britischen Pflegeheimgeschäft von EUR 29,4 Mio. stieg das Periodenergebnis auf EUR 24,9 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 0,4 Mio.). Daraus ergibt sich ein Ergebnis je Aktie von EUR 0,71 (Vorjahreszeitraum: EUR 0,01).
Die Umsatzerlöse entfielen fast vollständig auf die häuslichen Pflegedienstleistungen im Vereinigten Königreich, die von den zum 1. April 2026 wirksam gewordenen Erhöhungen der kommunalen Stundensätze sowie von den seit November 2025 getätigten Zukäufen profitierten.
Der Verkauf des britischen Pflegeheimgeschäfts wurde am 17. April 2026 mit einem Nettozahlungsmittelzufluss von GBP 38,5 Mio. (EUR 44,3 Mio.) vollzogen. Aus dem Erlös wurden Bankverbindlichkeiten von GBP 30,0 Mio. (EUR 34,4 Mio.) getilgt. Zusammen mit der Wandlung eines Teils der Pflichtwandelanleihe über EUR 16,4 Mio. sanken die Nettofinanzverbindlichkeiten¹ dadurch von EUR 180,1 Mio. auf EUR 123,5 Mio. Die liquiden Mittel verdoppelten sich auf EUR 20,3 Mio.
Nach dem Bilanzstichtag hat der Konzern sein Geschäft mit häuslicher Pflege durch drei weitere Zukäufe in England und Schottland ausgebaut. Zudem hat die Gesellschaft mit dem Erwerb der Mehrheit an der RC Industrie Immobilien SE einen dritten Geschäftsbereich für Light-Industrial-Immobilien in Deutschland gegründet. Beide Massnahmen wirken sich noch nicht auf den Halbjahresabschluss aus.
Im Segment Immobilienprojektentwicklung, das bislang noch keine massgeblichen Umsatzerlöse generiert, ist der Baubeginn der Projekte in Schwerin und Halle für 2027 vorgesehen.
Weitere Details zum ersten Halbjahr 2026 können dem Halbjahresfinanzbericht 2026 entnommen werden, der auf der Website der Gesellschaft unter https://www.readcrest.com/de/investor-relations?nachrichten_art=finanzberichte zum Download bereitsteht.
¹ Nettofinanzverbindlichkeiten = lang- und kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern ohne Leasingverbindlichkeiten, abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente; gesondert nach IFRS 5 ausgewiesene Zahlungsmittel sind nicht einbezogen. Zum 30. Juni 2026: EUR 143,8 Mio. abzüglich EUR 20,3 Mio. = EUR 123,5 Mio.; zum 31. Dezember 2025: EUR 190,3 Mio. abzüglich EUR 10,2 Mio. = EUR 180,1 Mio. Alternative Leistungskennzahl, nicht nach IFRS definiert.
Kontakt
Über die Readcrest Capital AG
Finanzkalender 2026
30.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Readcrest Capital AG
|Hermannstrasse 40
|20095 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)403 688 126 77
|E-Mail:
|info@readcrest.com
|Internet:
|www.readcrest.com
|ISIN:
|DE000A0LE3J1
|WKN:
|A0LE3J
|Börsen:
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|LEI Code:
|8945004D7BZ2T9FUK105
|EQS News ID:
|2407956
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2407956 30.09.2026 CET/CEST
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