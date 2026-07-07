EQS-News: RBI zum Zwischenstand der Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für sämtliche Addiko-Aktien zum 6. Juli 2026

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RBI zum Zwischenstand der Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für sämtliche Addiko-Aktien zum 6. Juli 2026



07.07.2026 / 08:30 CET/CEST

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RBI zum Zwischenstand der Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für sämtliche Addiko-Aktien zum 6. Juli 2026



Wien, 7. Juli 2026. Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat am 14. Mai 2026 ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zur Kontrollerlangung gemäss § 25a Übernahmegesetz (ÜbG) an die Aktionäre der Addiko Bank AG (Addiko) zum Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden auf Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien der Addiko (ISIN AT000ADDIKO0) veröffentlicht (das „Angebot“).



Die RBI gibt hiermit bekannt, dass ihr zum 6. Juli 2026, 9:30 Uhr, Annahmeerklärungen für insgesamt 9.890.151



Dies schliesst 1.878.167 Addiko-Aktien mit ein, die von der Alta Group d.o.o. gehalten werden und 9,63 Prozent aller ausgegebenen Addiko-Aktien entsprechen.



Die oben genannten Annahmen unterliegen dem gesetzlichen Rücktrittsrecht gemäss § 17 ÜbG, soweit sie vor dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Verbesserung eines für die Aktien der Addiko abgegebenen konkurrierenden Angebots vom 24. Juni 2026 erfolgt sind. Bis zum 6. Juli 2026, 9:30 Uhr, sind bei der Zahl- und Abwicklungsstelle keine derartigen Rücktrittserklärungen eingelangt.



Die Annahmefrist für das Angebot endet am 22. Juli 2026, 17:00 Uhr MESZ.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



John P. Carlson, CFA

Head of Group Investor & Media Relations

Raiffeisen Bank International AG

Am Stadtpark 9

1030 Wien, Österreich

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Telefon +43-1-71 707-2089

www.rbinternational.com

Wien, 7. Juli 2026. Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat am 14. Mai 2026 ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zur Kontrollerlangung gemäss § 25a Übernahmegesetz (ÜbG) an die Aktionäre der Addiko Bank AG (Addiko) zum Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden auf Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien der Addiko (ISIN AT000ADDIKO0) veröffentlicht (das „Angebot“).Die RBI gibt hiermit bekannt, dass ihr zum 6. Juli 2026, 9:30 Uhr, Annahmeerklärungen für insgesamt 9.890.151 Aktien der Addiko zugegangen sind. Dies entspricht 50,72 Prozent aller ausgegebenen Addiko-Aktien.Dies schliesst 1.878.167 Addiko-Aktien mit ein, die von der Alta Group d.o.o. gehalten werden und 9,63 Prozent aller ausgegebenen Addiko-Aktien entsprechen.Die oben genannten Annahmen unterliegen dem gesetzlichen Rücktrittsrecht gemäss § 17 ÜbG, soweit sie vor dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Verbesserung eines für die Aktien der Addiko abgegebenen konkurrierenden Angebots vom 24. Juni 2026 erfolgt sind. Bis zum 6. Juli 2026, 9:30 Uhr, sind bei der Zahl- und Abwicklungsstelle keine derartigen Rücktrittserklärungen eingelangt.Die Annahmefrist für das Angebot endet am 22. Juli 2026, 17:00 Uhr MESZ.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:John P. Carlson, CFAHead of Group Investor & Media RelationsRaiffeisen Bank International AGAm Stadtpark 91030 Wien, Österreichir@rbinternational.comTelefon +43-1-71 707-2089

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