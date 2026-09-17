Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’947 0.6%  SPI 19’695 0.7%  Dow 51’778 0.6%  DAX 25’717 0.7%  Euro 0.9462 0.0%  EStoxx50 6’323 0.9%  Gold 4’373 0.7%  Bitcoin 63’823 1.3%  Dollar 0.8242 0.0%  Öl 103.4 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Goldpreis: Leichte Erholung vor dem Wochenende
Bitcoin-Gold-Korrelation auf hohem Niveau: Was Anleger daraus ableiten können
Anthropic-IPO im Schatten der KI-Angst: Jetzt warnt sogar ein Insider
Sandoz-Aktie: Zulassung für Semaglutid-Generikum in Kanada erhalten - Konkurrenz für Novo Nordisk?
Nestlé-Aktie: Putin entzieht Nestlé die Kontrolle in Russland
Suche...
ETF Sparplan

Raiffeisen Aktie 2115344 / AT0000606306

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.09.2026 17:46:23

EQS-News: RBI weist Anschuldigungen von einem Leerverkäuferbericht entschieden zurück

Raiffeisen
57.31 CHF -6.43%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Stellungnahme
RBI weist Anschuldigungen von einem Leerverkäuferbericht entschieden zurück

17.09.2026 / 17:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

RBI weist Anschuldigungen von einem Leerverkäuferbericht entschieden zurück

Wien, 17. September 2026. Die Raiffeisen Bank International AG („RBI“) hat einen heute Morgen veröffentlichten Bericht eines Leerverkäufers geprüft und weist die darin enthaltenen Vorwürfe mit aller Entschiedenheit zurück.
Die RBI prüft derzeit ihre rechtlichen Möglichkeiten und erwägt, rechtliche Schritte gegen die Verfasser des Berichts einzuleiten.
Neben den zahlreichen irreführenden und suggestiven Aussagen enthält der Bericht mehrere sachliche Fehler. Beispielsweise wird in dem Bericht behauptet, dass Kunden identifiziert wurden, welche die russische AO Raiffeisenbank bereits vor einer Einstufung als sanktionierte Einheiten freiwillig gekündigt oder gesperrt hatte. Weiters werden in dem Bericht Unternehmen genannt, die niemals Kunden der RBI oder der AO Raiffeisenbank waren.
Darüber hinaus spiegelt der Bericht ein grundlegendes Missverständnis der Liquidity Coverage Ratios (LCR) wider und ignoriert insbesondere die konservativen Annahmen, die den Liquiditätsangaben der RBI zugrunde liegen.
Viele der Fehler und falschen Annahmen im Bericht hätten vermieden werden können, hätten die Autoren in gutem Glauben gehandelt und sich mit ihren Fragen an die RBI gewandt.
Hintergrund zur Klage der RBI gegen Rasperia: In den Monaten vor Einreichung ihrer Klage in Österreich hat die RBI die OFAC und die österreichische FMA ausführlich über Inhalt und Hintergrund ihrer Klage informiert. Die Behörden wurden auch in den Tagen vor der Einreichung erneut unterrichtet. Seitdem steht die RBI mit den Behörden in regelmässigem Kontakt.

Hintergrund zur Berechnung der LCR: Die LCR des RBI-Konzerns (136% zum 30. Juni 2026) beinhaltet lediglich unbelastete erstklassige liquide Aktiva (High Quality Liquid Assets, HQLA) in einer Höhe, die 100% Netto-Abflüsse der AO Raiffeisenbank abdecken – im Einklang mit EBA/EZB/ Basel-Erfordernissen für die Berechnung der Konzern-LCR. Dies ist eine konservative Anpassung. Sie exkludiert über EUR 7 Milliarden an HQLA der AO Raiffeisenbank in der Berechnung der LCR auf Konzernebene. Weiterhin liegt die LCR des RBI-Konzerns ohne Russland bei 135% (zum 30. Juni 2026).

Hintergrund zum Verkauf der Priorbank JSC: Im Zusammenhang mit dem Verkauf ihrer belarussischen Konzerneinheiten hat die RBI allen zuständigen Sanktionsbehörden detaillierte Informationen zum Käufer und zur Finanzierung der Transaktion zur Verfügung gestellt. Der Verkauf wurde einer strengen Prüfung unterzogen und von den zuständigen Behörden genehmigt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

John P. Carlson, CFA
Head of Group Investor Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien, Österreich
ir@rbinternational.com
Telefon +43 1 71 707 2089
www.rbinternational.com
 

17.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Wien
Österreich
Telefon: +43-1-71707-2089
E-Mail: ir@rbinternational.com
Internet: https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
ISIN: AT0000606306
WKN: A0D9SU
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg, SIX, Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95
EQS News ID: 2401162

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2401162  17.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Raiffeisen

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Raiffeisen

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Inside Trading & Investment

17.09.26 Logo WHS So vermeiden Sie die teuersten Fehler – Aus Vermögen wird Einkommen, Teil 4
17.09.26 Julius Bär: 15.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
17.09.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Öl- und Gassektor – Im Sog der Energiepreise/Avolta – Weiter im Seitwärtstrend
17.09.26 Marktüberblick: Dollar nach Zinsentscheidung im Aufwind
17.09.26 SMI nach US-Zinsentscheidung fester erwartet
17.09.26 Optische Netzwerke: Highspeed-Verbindungen für die digitale Zukunft
16.09.26 Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’602.62 17.56 S6CB3U
Short 14’828.92 13.60 S3PBUU
Short 15’362.46 8.95 BSUC2U
SMI-Kurs: 13’947.31 17.09.2026 17:31:18
Long 13’388.43 19.81 SJBMDU
Long 13’075.68 13.73 S2B8UU
Long 12’525.70 8.95 BSUFMU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Raiffeisen 57.31 -6.43% Raiffeisen

Raiffeisen am 17.09.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Helvetia Baloise Aktie wird belohnt: Fusion zahlt sich bei der Rendite bereits aus - Stellenabbau
Bilfinger-Aktie bricht über 20 Prozent ein: Prognose gekappt und Kostensenkungen angekündigt
UBS-Aktie fester: Ausgiebiger Argumente-Austausch im Ständerat zu Eigenmittelregeln - Kelleher: Können mit WAK-S-Vorschlag leben
840'000 US-Dollar für Bitcoin? Binance-Gründer CZ sieht Trendwechsel weg von KI-Investments
Goldpreis reagiert auf US-Leitzinsentscheid: Fed signalisiert weiteren Zinsschritt
RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain
DroneShield-Aktie gewinnt an Fahrt: Setzen Leerverkäufer zur Eindeckung an?
Erholung bei Aktien von AMD, Marvell, NVIDIA & Co. fortgesetztt: Das müssen Anleger beachten
Morning Briefing - International
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen im Plus

Vor dem Wochenende zeigen sich die Märkte in Fernost noch einmal gut behauptet.