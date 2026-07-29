EQS-News: RBI on the status of acceptances of the voluntary public tender offer for all Addiko shares after expiration of the acceptance period on 29 July 2026

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RBI on the status of acceptances of the voluntary public tender offer for all Addiko shares after expiration of the acceptance period on 29 July 2026



29.07.2026 / 17:27 CET/CEST

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RBI on the status of acceptances of the voluntary public tender offer for all Addiko shares after expiration of the acceptance period on 29 July 2026



Vienna, 29July 2026. On 14 May 2026, Raiffeisen Bank International AG (RBI) published a voluntary public tender offer to acquire control pursuant to Section 25a of the Austrian Takeover Act (ATA), addressed to the shareholders of Addiko Bank AG (Addiko), for the acquisition of all issued and outstanding no-par bearer shares of Addiko (ISIN AT000ADDIKO0) (the “Offer”).



RBI hereby announces that, as of 29 July 2026, 17:00 CEST, it has received declarations of acceptance relating to a total of 10,831,435 Addiko shares. This corresponds to 56.16% of all Addiko shares subject to the Offer. Thus, the minimum acceptance threshold of more than 55% of all Addiko shares subject to the Offer is exceeded.



This includes 1,878,167 Addiko shares held by Alta Group d.o.o. corresponding to 9.63% of all issued Addiko shares.



The acceptance period of the Offer expired on 29 July 2026, 17:00 CEST. The statutory withdrawal right for the above acceptances expired on 23 July, 17:00 CEST. For technical reasons, acceptance and/or withdrawal declarations submitted before the above-mentioned time may still be received by RBI.



This does not yet constitute the publication of the official result in accordance with § 19 (2) ATA.

For further information please contact:



John P. Carlson, CFA

Head of Group Investor & Media Relations

Raiffeisen Bank International AG

Am Stadtpark 9

1030 Vienna, Austria

ir@rbinternational.com

phone +43 1 71 707 2089

www.rbinternational.com



Vienna, 29July 2026. On 14 May 2026, Raiffeisen Bank International AG (RBI) published a voluntary public tender offer to acquire control pursuant to Section 25a of the Austrian Takeover Act (ATA), addressed to the shareholders of Addiko Bank AG (Addiko), for the acquisition of all issued and outstanding no-par bearer shares of Addiko (ISIN AT000ADDIKO0) (the “Offer”).RBI hereby announces that, as of 29 July 2026, 17:00 CEST, it has received declarations of acceptance relating to a total of 10,831,435 Addiko shares. This corresponds to 56.16% of all Addiko shares subject to the Offer. Thus, the minimum acceptance threshold of more than 55% of all Addiko shares subject to the Offer is exceeded.This includes 1,878,167 Addiko shares held by Alta Group d.o.o. corresponding to 9.63% of all issued Addiko shares.The acceptance period of the Offer expired on 29 July 2026, 17:00 CEST. The statutory withdrawal right for the above acceptances expired on 23 July, 17:00 CEST. For technical reasons, acceptance and/or withdrawal declarations submitted before the above-mentioned time may still be received by RBI.This does not yet constitute the publication of the official result in accordance with § 19 (2) ATA.For further information please contact:John P. Carlson, CFAHead of Group Investor & Media RelationsRaiffeisen Bank International AGAm Stadtpark 91030 Vienna, Austriair@rbinternational.comphone +43 1 71 707 2089

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