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03.11.2026 07:30:03
EQS-News: RBI 1-9/2026: Konzernergebnis (ohne Russland) um 10 Prozent auf über EUR 1,1 Milliarden gestiegen
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EQS-News: Raiffeisen Bank International AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
RBI 1-9/2026: Konzernergebnis (ohne Russland) um 10 Prozent auf über EUR 1,1 Milliarden gestiegen
Die folgenden Tabellen beziehen sich auf die RBI ohne Russland:
Ausblick 2026
Der folgende Ausblick bezieht sich auf die RBI ohne Russland, inklusive Garanti und basierend auf der Annahme, dass im vierten Quartal die erforderlichen Genehmigungen für die Addiko-Übernahme vorliegen und das Settlement bei einer Annahmequote von 94,84 Prozent erfolgt (einmaliger positiver Effekt auf den Konzern-Return-on-Equity von ca. 310 Basispunkten).
Mittelfristig strebt die RBI einen Konzern-Return-on-Equity von mindestens 13% ohne Russland sowie ohne Aufwendungen und Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Fremdwährungskrediten in Polen und ohne Rasperia-Prozesskosten an.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
John P. Carlson, CFA
Head of Group Financial Steering & Investor Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien, Österreich
ir@rbinternational.com
Telefon +43-1-71 707-2089
www.rbinternational.com
03.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Raiffeisen Bank International AG
|Am Stadtpark 9
|A-1030 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43-1-71707-2089
|E-Mail:
|ir@rbinternational.com
|Internet:
|https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
|ISIN:
|AT0000606306
|WKN:
|A0D9SU
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg, SIX, Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|9ZHRYM6F437SQJ6OUG95
|EQS News ID:
|2426954
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2426954 03.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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