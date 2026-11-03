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03.11.2026 07:30:03

EQS-News: RBI 1-9/2026: Konzernergebnis (ohne Russland) um 10 Prozent auf über EUR 1,1 Milliarden gestiegen

Raiffeisen
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EQS-News: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
RBI 1-9/2026: Konzernergebnis (ohne Russland) um 10 Prozent auf über EUR 1,1 Milliarden gestiegen

03.11.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

RBI 1-9/2026: Konzernergebnis (ohne Russland) um 10 Prozent auf über EUR 1,1 Milliarden gestiegen
  • Konzernergebnis 1-9/2026 von EUR 1.127 Millionen (ohne Russland), Anstieg der Kernerträge um 8% auf EUR 4.971 Millionen
  • Kundenkredite seit Jahresbeginn um 8% auf EUR 109 Milliarden gestiegen (ohne Russland)
  • Neubildungsquote (ohne Russland) von 19 Basispunkten seit Jahresbeginn
  • Harte Kernkapitalquote von 15,4% (ohne Russland)
  • Erwerb der Garanti BBVA Group Romania erfolgreich abgeschlossen
 
Die folgenden Tabellen beziehen sich auf die RBI ohne Russland:
Erfolgsrechnung in EUR Millionen 1-9/2026 1-9/2025 Q3/2026 Q2/2026
Zinsüberschuss 3.347 3.129 1.160 1.111
Provisionsüberschuss 1.624 1.473 556 549
Handelsergebnis und Ergebnis aus Fair-Value-Bewertungen -31 19 -16 -20
Verwaltungsaufwendungen -2.770 -2.562 -980 -894
Betriebsergebnis 2.390 2.228 798 832
Übriges Ergebnis -222 -298 -64 -72
Staatliche Massnahmen und Pflichtabgaben -273 -199 -46 -49
Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte -159 -120 -49 -7
Ergebnis vor Steuern 1.736 1.611 639 704
Ergebnis nach Steuern 1.304 1.215 481 565
Konzernergebnis 1.127 1.027 419 499
 
Bilanz in EUR Millionen 30/9/2026 31/12/2025
Forderungen an Kunden 109.114 101.195
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 127.688 117.277
Bilanzsumme 208.748 193.191
Risikogewichtete Aktiva gesamt (RWA) 85.743 80.932
 
Bankspezifische Kennzahlen 30/9/2026 31/12/2025
NPE Ratio 1,5% 1,7%
NPE Coverage Ratio 48,6% 44,2%
Harte Kernkapitalquote (transitional, inkl. Ergebnis) 15,4% 15,5%
Eigenmittelquote (transitional, inkl. Ergebnis) 20,4% 20,3%
 
Kennzahlen 1-9/2026 1-9/2025 Q3/2026 Q2/2026
Nettozinsspanne (Ø zinstragende Aktiva) 2,29% 2,29% 2,34% 2,27%
Cost/Income Ratio 53,0% 52,8% 54,4% 51,0%
Neubildungsquote (Ø Forderungen an Kunden) 0,19% 0,14% 0,18% 0,04%
Konzern-Return-on-Equity 10,2% 10,0% 11,7% 13,9%
Ergebnis je Aktie in EUR 3,15 2,87 1,18 1,42

 

Ausblick 2026
Der folgende Ausblick bezieht sich auf die RBI ohne Russland, inklusive Garanti und basierend auf der Annahme, dass im vierten Quartal die erforderlichen Genehmigungen für die Addiko-Übernahme vorliegen und das Settlement bei einer Annahmequote von 94,84 Prozent erfolgt (einmaliger positiver Effekt auf den Konzern-Return-on-Equity von ca. 310 Basispunkten).
 
Ausblick 2026 RBI ohne RU, inkl. Garanti und Addiko
Zinsüberschuss in EUR über 4,5 Mrd.
Provisionsüberschuss in EUR rund 2,2 Mrd.
Verwaltungsaufwendungen in EUR rund 3,9 Mrd.
Cost/Income Ratio rund 55%
Neubildungsquote bis zu 35 BP
Konzern-Return-on-Equity rund 13%
Forderungen an Kunden (Wachstum, ohne Akquisitionen) rund 9%
Harte Kernkapitalquote rund 14,5%*
*Unter Annahme einer Entkonsolidierung der russischen Einheit zum Kurs-Buchwertverhältnis von null  

Mittelfristig strebt die RBI einen Konzern-Return-on-Equity von mindestens 13% ohne Russland sowie ohne Aufwendungen und Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Fremdwährungskrediten in Polen und ohne Rasperia-Prozesskosten an.


Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
John P. Carlson, CFA
Head of Group Financial Steering & Investor Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien, Österreich
ir@rbinternational.com
Telefon +43-1-71 707-2089
www.rbinternational.com
 

03.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Wien
Österreich
Telefon: +43-1-71707-2089
E-Mail: ir@rbinternational.com
Internet: https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
ISIN: AT0000606306
WKN: A0D9SU
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg, SIX, Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95
EQS News ID: 2426954

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2426954  03.11.2026 CET/CEST

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Short 15’699.96 13.83 SABWMU
Short 16’279.53 8.94 SXB66U
SMI-Kurs: 14’743.09 03.11.2026 17:30:38
Long 14’139.33 19.10 SAB9DU
Long 13’830.77 13.71 SSDNBU
Long 13’254.64 8.97 S8BFJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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