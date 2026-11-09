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09.11.2026 07:30:04

EQS-News: q.beyond stemmt hohe Einmalbelastungen im Q3 2026 - Restrukturierung zahlt sich ab 2027 aus

q.beyond
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EQS-News: q.beyond AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung
q.beyond stemmt hohe Einmalbelastungen im Q3 2026 - Restrukturierung zahlt sich ab 2027 aus

09.11.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

q.beyond stemmt hohe Einmalbelastungen im Q3 2026 - Restrukturierung zahlt sich ab 2027 aus

  • Sondereffekte von insgesamt 9,5 Mio. € belasten Ergebnis im Q3 2026
  • Restrukturierung auf Kurs; knapp 80 % der Massnahmen bereits umgesetzt
  • Angepasste Prognose für das Gesamtjahr 2026 bestätigt

Köln, 9. November 2026. Der IT-Dienstleister q.beyond hat im dritten Quartal 2026 die im August angekündigte Restrukturierung zügig vorangetrieben und zugleich deutliche Vertriebserfolge erzielt. Rückstellungen für die Restrukturierung sowie weitere Sondereffekte belasteten das Quartalsergebnis. Bei einem nahezu konstanten Umsatz in Höhe von 43,2 Mio. € (Q3 2025: 43,6 Mio. €) belief sich das EBITDA auf -7,1 Mio. € (Q3 2025: 3,0 Mio. €); bereinigt um die Restrukturierungsaufwendungen betrug es -2,8 Mio. €. Das Konzernergebnis belief sich auf -9,2 Mio. € (Q3 2025: 0,5 Mio. €), der Free Cashflow auf -4,5 Mio. € (Q3 2025: 1,7 Mio. €).

Auftragseingang im Q3 2026 nahezu auf Niveau des gesamten ersten Halbjahres

Die Einmaleffekte überdecken Fortschritte im operativen Geschäft. Mit 49,7 Mio. € erreichte der Auftragseingang im dritten Quartal nahezu das Niveau des gesamten ersten Halbjahres 2026 (51,9 Mio. €). Nach neun Monaten summierte sich das Auftragsvolumen von Neu- und Bestandskunden auf 101,6 Mio. € und lag damit um 22 % über dem Vorjahresniveau.

q.beyond-CEO Thies Rixen erklärt: „Der steigende Auftragseingang zeigt, dass sich die Neuaufstellung unseres Vertriebs zunehmend auszahlt. Zugleich treiben wir mit Hochdruck den KI-getriebenen Umbau der gesamten Organisation voran. Die damit verbundenen Massnahmen belasten kurzfristig und einmalig unser Ergebnis, schaffen aber die Grundlage für eine schlankere Kostenstruktur und eine nachhaltig stärkere Ertragskraft in den kommenden Jahren.“

Consulting-Geschäft wächst zweistellig

Operativ erfolgreich entwickelte sich im dritten Quartal 2026 vor allem das Segment „Consulting“. Der Umsatz stieg hier um 13 % auf 17,3 Mio. €. Im Segment „Managed Services“ machte sich dagegen weiterhin die Investitionszurückhaltung bemerkbar. Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 9 % auf 25,8 Mio. €. Zusätzliches Umsatz- und Ergebnispotenzial bietet hier insbesondere die Vermarktung der derzeit noch freien Rechenzentrumskapazität von 1 Megawatt.

Die laufende Restrukturierung dient dazu, das gesamte Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen. Hierfür wurden im Berichtsquartal, wie angekündigt, Rückstellungen in Höhe von 4,3 Mio. € gebildet. Darüber hinaus war das Ergebnis durch weitere Sondereffekte belastet, dazu zählten gestiegene Lizenzkosten (1,0 Mio. €), Mehraufwendungen infolge des verzögerten Hochlaufs des Standorts in Rumänien (0,5 Mio. €) sowie Mehraufwendungen für interne Digitalisierungsprojekte, insbesondere für die Einführung von S/4HANA (1,5 Mio. €). Hinzu kam eine Rückstellung in Höhe von 2,2 Mio. € für den periodengerechten Ausweis variabler Vergütungen.

Knapp drei Viertel der Sondereffekte des dritten Quartals in Höhe von insgesamt 9,5 Mio. € sind einmaliger Natur, allen voran die Rückstellungen für die Restrukturierung. Mit dem Wegfall dieser Belastungen und den eingeleiteten Massnahmen schafft q.beyond die Grundlage für eine nachhaltige Verbesserung der Ertragskraft in den kommenden Jahren.

KI-getriebener Umbau der Organisation

Bei der Restrukturierung kommt q.beyond zügig voran. Mit dem KI-getriebenen Umbau der Organisation ist eine Reduzierung der Belegschaft in Deutschland um rund 10 % verbunden. Ende Oktober 2026 waren bereits knapp 80 % der geplanten Massnahmen umgesetzt; bis zum Jahresende 2026 soll die Straffung der Organisation weitgehend abgeschlossen sein. q.beyond-CFO Nora Wolters erklärt: „Wir setzen die Restrukturierung konsequent um. Damit nähern wir uns mit grossen Schritten dem Ziel, die Kosten ab 2027 um rund 7 Mio. € pro Jahr zu senken.“

Für das Geschäftsjahr 2026 hat der Vorstand auf der Basis aktualisierter Hochrechnungen bereits am 21. Oktober 2026 die Prognose angepasst: q.beyond erwartet nunmehr einen Umsatz in Höhe von 174 bis 178 Mio. € (bisher: 176 bis 180 Mio. €) und ein EBITDA von -4 bis -2 Mio. € (bisher: 3 bis 7 Mio. €). Unverändert werden für 2026 ein negatives Konzernergebnis und ein negativer Free Cashflow erwartet.

Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick 

In Mio. € Q3 2026 Q3 2025 9M 2026 9M 2025
Umsatz 43,2 43,6 129,0 134,4
- Managed Services 25,8 28,3 80,4 89,1
- Consulting 17,3 15,3 48,6 45,3
Bruttoergebnis 2,5 7,3 18,5 25,0
- Managed Services 0,3 5,3 9,5 18,7
- Consulting 2,2 2,0 9,1 6,3
EBITDA -7,1 3,0 -4,0 8,1
EBIT -9,4 0,5 -11,1 0,3
Konzernergebnis -9,2 0,5 -11,2 0,1
Free Cashflow -4,5 1,7 -5,5 3,6
Nettoliquidität zum 30.09. 33,5 41,3    
Eigenkapitalquote zum 30.09. 65 % 68 %    
Beschäftigte zum 30.09. 1.144 1.125    


Erläuterungen:
Diese Corporate News enthält zukunftsbezogene Angaben (sogenannte „forward-looking statements“). Diese zukunftsbezogenen Angaben basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen zukünftiger Ereignisse vonseiten des Managements. Aufgrund von Risiken oder fehlerhaften Annahmen können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsbezogenen Angaben abweichen. Die vollständige Quartalsmitteilung ist unter www.qbeyond.de/investor-relations abrufbar.

Über das Unternehmen:
q.beyond ist der führende IT-Partner für den Mittelstand. Wir lösen die technologischen Herausforderungen unserer europäischen Kunden, machen damit ihre Geschäftsmodelle zukunftsfähig und steigern so ihre Wertschöpfung. Das tun wir anhand von souveränen IT-Lösungen, eigenen zertifizierten KI-Rechenzentren, umfassender Expertise in den Bereichen Cloud und Security sowie geschäftskritischen Anwendungen auf Basis von Microsoft- und SAP-Technologien. Als AI Operating Partner integrieren, betreiben und optimieren wir Künstliche Intelligenz für unsere Kunden. Ein starkes Team aus über 1.000 Expertinnen und Experten verbindet technische Exzellenz mit Branchen-Know-how. q.beyond ist börsennotiert und mit einer flächendeckenden Präsenz in Deutschland sowie Standorten in Lettland, Spanien, Rumänien, Indien und den USA vertreten.

Kontakt:
q.beyond AG
Arne Thull
Leiter Investor-Relations/Mergers & Acquisitions
T +49 221 669-8724
invest@qbeyond.de
www.qbeyond.de

 


09.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: q.beyond AG
Richard-Byrd-Strasse 4
50829 Köln
Deutschland
Telefon: +49-221-669-8724
Fax: +49-221-669-8009
E-Mail: invest@qbeyond.de
Internet: www.qbeyond.de
ISIN: DE000A41YDG0
WKN: A41YDG
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900DGVITE7A2L5G12
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2430418  09.11.2026 CET/CEST

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