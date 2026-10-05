EQS-News: q.beyond schliesst öffentliches Aktienrückkaufangebot erfolgreich ab

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q.beyond schliesst öffentliches Aktienrückkaufangebot erfolgreich ab



05.10.2026 / 07:30 CET/CEST

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q.beyond schliesst öffentliches Aktienrückkaufangebot erfolgreich ab

q.beyond erwirbt insgesamt 2.490.905 eigene Aktien; dies entspricht rund 10 % aller Aktien der Gesellschaft

Aktienrückkaufangebot mit einem angekündigten Volumen von rund 9,42 Mio. € vollständig ausgeschöpft

Rückkauf untermauert beschleunigte KI-Transformation

Köln, 5. Oktober 2026. Die q.beyond AG hat das am 28. August 2026 veröffentlichte öffentliche Aktienrückkaufangebot erfolgreich abgeschlossen. Bis zum Ablauf der Annahmefrist wurden der Gesellschaft insgesamt 4.878.907 Aktien wirksam angedient. Das Angebot umfasste den Rückerwerb von bis zu 2.491.589 Aktien der Gesellschaft und stiess auf eine hohe Nachfrage; letztendlich war das Aktienrückkaufangebot deutlich überzeichnet. Deshalb wurden die Annahmeerklärungen gemäss den Bestimmungen der Angebotsunterlage verhältnismässig berücksichtigt. Die Zuteilungsquote beträgt 51,07 %.

Insgesamt erwirbt q.beyond 2.490.905 eigene Aktien. Dies entspricht rund 10 % aller Aktien der Gesellschaft. Der Gesamtkaufpreis für die zurückerworbenen Aktien beläuft sich auf rund 9,42 Mio. € bei einem Angebotspreis von 3,78 € je Aktie.

q.beyond-CEO Thies Rixen erklärt: „Der Kauf eigener Aktien war angesichts der aktuellen Bewertung die beste Möglichkeit, unsere hohe Nettoliquidität einzusetzen. Unsere beschleunigte KI-Transformation stärkt derzeit die Basis für eine steigende Profitabilität und eröffnet unserer Aktie neue Perspektiven. Ich bin daher überzeugt, dass sich diese Investition für q.beyond und unsere Aktionärinnen und Aktionäre auszahlen wird.“

Das Settlement und damit die Kaufpreiszahlung an die Depotbanken wird voraussichtlich am 7. Oktober 2026 erfolgen. Die Aktien, die bei der Allokation nicht berücksichtigt werden konnten, werden in die ursprüngliche ISIN DE000A41YDG0 zurückgebucht.

Über das Unternehmen:

q.beyond ist der führende IT-Partner für den Mittelstand. Wir lösen die technologischen Herausforderungen unserer europäischen Kunden, machen damit ihre Geschäftsmodelle zukunftsfähig und steigern so ihre Wertschöpfung. Das tun wir anhand von souveränen IT-Lösungen und unseren eigenen, zertifizierten KI-Rechenzentren. Ein starkes Team aus über 1.000 Expertinnen und Experten verbindet Branchen-Know-how mit technischer Exzellenz. Unsere Schwerpunkte liegen insbesondere in den Bereichen Public und Private Cloud, dem Betrieb geschäftskritischer Anwendungen auf Basis von Microsoft- und SAP-Technologien, Künstlicher Intelligenz sowie IT-Security. q.beyond ist börsennotiert und mit einer flächendeckenden Präsenz in Deutschland sowie Standorten in Lettland, Spanien, Rumänien, Indien und den USA vertreten.



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Leiter Investor-Relations/Mergers & Acquisitions

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