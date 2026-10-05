q.beyond Aktie 154091281 / DE000A41YDG0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
05.10.2026 07:30:04
EQS-News: q.beyond schliesst öffentliches Aktienrückkaufangebot erfolgreich ab
|
EQS-News: q.beyond AG
/ Schlagwort(e): Kapitalmassnahme/Aktienrückkauf
q.beyond schliesst öffentliches Aktienrückkaufangebot erfolgreich ab
Köln, 5. Oktober 2026. Die q.beyond AG hat das am 28. August 2026 veröffentlichte öffentliche Aktienrückkaufangebot erfolgreich abgeschlossen. Bis zum Ablauf der Annahmefrist wurden der Gesellschaft insgesamt 4.878.907 Aktien wirksam angedient. Das Angebot umfasste den Rückerwerb von bis zu 2.491.589 Aktien der Gesellschaft und stiess auf eine hohe Nachfrage; letztendlich war das Aktienrückkaufangebot deutlich überzeichnet. Deshalb wurden die Annahmeerklärungen gemäss den Bestimmungen der Angebotsunterlage verhältnismässig berücksichtigt. Die Zuteilungsquote beträgt 51,07 %.
Insgesamt erwirbt q.beyond 2.490.905 eigene Aktien. Dies entspricht rund 10 % aller Aktien der Gesellschaft. Der Gesamtkaufpreis für die zurückerworbenen Aktien beläuft sich auf rund 9,42 Mio. € bei einem Angebotspreis von 3,78 € je Aktie.
q.beyond-CEO Thies Rixen erklärt: „Der Kauf eigener Aktien war angesichts der aktuellen Bewertung die beste Möglichkeit, unsere hohe Nettoliquidität einzusetzen. Unsere beschleunigte KI-Transformation stärkt derzeit die Basis für eine steigende Profitabilität und eröffnet unserer Aktie neue Perspektiven. Ich bin daher überzeugt, dass sich diese Investition für q.beyond und unsere Aktionärinnen und Aktionäre auszahlen wird.“
Das Settlement und damit die Kaufpreiszahlung an die Depotbanken wird voraussichtlich am 7. Oktober 2026 erfolgen. Die Aktien, die bei der Allokation nicht berücksichtigt werden konnten, werden in die ursprüngliche ISIN DE000A41YDG0 zurückgebucht.
05.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|q.beyond AG
|Richard-Byrd-Strasse 4
|50829 Köln
|Deutschland
|Telefon:
|+49-221-669-8724
|Fax:
|+49-221-669-8009
|E-Mail:
|invest@qbeyond.de
|Internet:
|www.qbeyond.de
|ISIN:
|DE000A41YDG0
|WKN:
|A41YDG
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900DGVITE7A2L5G12
|EQS News ID:
|2409746
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2409746 05.10.2026 CET/CEST
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu q.beyond AG Nach Kapitalherabsetzung
Analysen zu q.beyond AG Nach Kapitalherabsetzung
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas höher erwartet -- DAX vor stabilem Start -- Asiens Börsen vorwiegend in Grün
Der heimische Aktienmarkt dürfte zum Wochenbeginn etwas zulegen. Der DAX wird mit einer stabilen Eröffnung erwartet. An den Börsen in Asien geht es am Montag mehrheitlich nach oben.