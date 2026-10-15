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15.10.2026 10:00:04

EQS-News: q.beyond gewinnt im dritten Quartal 2026 fast so viele Aufträge wie im gesamten ersten Halbjahr 2026

q.beyond
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EQS-News: q.beyond AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge
q.beyond gewinnt im dritten Quartal 2026 fast so viele Aufträge wie im gesamten ersten Halbjahr 2026

15.10.2026 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

q.beyond gewinnt im dritten Quartal 2026 fast so viele Aufträge wie im gesamten ersten Halbjahr 2026

  • Auftragsvolumen steigt in den ersten neun Monaten 2026 um 22 % auf 101,6 Mio. €
  • Hohe Zuwächse im Healthcare-Geschäft dank neuer Tochter GITG

Köln, 15. Oktober 2026. Mit 49,7 Mio. € lag der Auftragseingang der q.beyond AG im dritten Quartal 2026 fast genauso hoch wie im ersten Halbjahr 2026 (H1 2026: 51,9 Mio. €). Nach neun Monaten summierte sich das Auftragsvolumen von neuen und bestehenden Kunden auf 101,6 Mio. € und lag damit um 22 % über dem Vorjahresniveau.

Steigender Auftragseingang schafft gute Basis für steigende Umsätze

„Unser Geschäft nimmt Fahrt auf“, sagt q.beyond-CEO Thies Rixen. „Dank des fokussierten Ansatzes, souveräner IT-Services und umfassender KI-Kompetenz überzeugen wir eine steigende Zahl von Kunden.“ Die jüngsten Erfolge hingen auch mit der Neuaufstellung des Vertriebs zusammen; hinzu komme die konjunkturelle Belebung. Rixen erwartet auch für die kommenden Quartale Erfolge im Neugeschäft: „Wir schaffen derzeit eine gute Basis für steigende Umsätze im kommenden Jahr.“

Wichtige Beiträge zum steigenden Auftragseingang hat erstmals die neue Tochtergesellschaft GITG geleistet; im Sommer übernahm q.beyond 51 % an dem SAP-Healthcare-Spezialisten. Der digitale Pionier im Gesundheitssektor verfügt über eine schlüsselfertige Nachfolgelösung auf S/4HANA-Basis als Ersatz der von SAP für 2030 abgekündigten Branchenlösung IS-H. Gemeinsam mit q.beyond sind die GITG-Expertinnen und -Experten in der Lage, einen reibungslosen Übergang des Kernsystems für Patientenmanagement und -abrechnung zu gewährleisten und zugleich die kompletten IT-Bedürfnisse von Krankenhäusern rund um Security, Cloud, Managed Services und KI abzudecken.

Alleinstellung im wachsenden IT-Healthcare-Markt

Mit GITG verfüge q.beyond über eine Alleinstellung am Markt, beobachtet CEO Rixen: „Nach der Übernahme zählen wir zu den führenden IT-Anbietern im Gesundheitssektor.“ Es sei das Ziel, in den kommenden Monaten weitere Kliniken und Klinikverbünde für eine Zusammenarbeit zu gewinnen und deren Digitalisierung zu beschleunigen. Das rund 40-köpfige GITG-Team könne dazu auf sämtliche Ressourcen von q.beyond in Deutschland sowie an den Nearshoring-Standorten in Lettland, Rumänien und Spanien zugreifen. Rixen erklärt: „Wir verbinden ausgewiesene Branchenexpertise mit umfassender IT- und KI-Kompetenz zu wettbewerbsfähigen Kosten und erstklassigem 24/7-Service. Dies verschafft uns einen entscheidenden Vorsprung in einem wachsenden Markt.“
Über das Unternehmen:
q.beyond ist der führende IT-Partner für den Mittelstand. Wir lösen die technologischen Herausforderungen unserer europäischen Kunden, machen damit ihre Geschäftsmodelle zukunftsfähig und steigern so ihre Wertschöpfung. Das tun wir anhand von souveränen IT-Lösungen und unseren eigenen, zertifizierten KI-Rechenzentren. Ein starkes Team aus über 1.000 Expertinnen und Experten verbindet Branchen-Know-how mit technischer Exzellenz. Unsere Schwerpunkte liegen insbesondere in den Bereichen Public und Private Cloud, dem Betrieb geschäftskritischer Anwendungen auf Basis von Microsoft- und SAP-Technologien, Künstlicher Intelligenz sowie IT-Security. q.beyond ist börsennotiert und mit einer flächendeckenden Präsenz in Deutschland sowie Standorten in Lettland, Spanien, Rumänien, Indien und den USA vertreten.

Kontakt:
q.beyond AG
Arne Thull
Leiter Investor-Relations/Mergers & Acquisitions
T +49 221 669-8724
invest@qbeyond.de
www.qbeyond.de

 

 


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: q.beyond AG
Richard-Byrd-Strasse 4
50829 Köln
Deutschland
Telefon: +49-221-669-8724
Fax: +49-221-669-8009
E-Mail: invest@qbeyond.de
Internet: www.qbeyond.de
ISIN: DE000A41YDG0
WKN: A41YDG
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900DGVITE7A2L5G12
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2416080  15.10.2026 CET/CEST

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