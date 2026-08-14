EQS-News: Pyrum erreicht nächsten Meilenstein: Anlagenkaufvertrag für Joint-Venture-Werk in Tschechien unterzeichnet

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Pyrum erreicht nächsten Meilenstein: Anlagenkaufvertrag für Joint-Venture-Werk in Tschechien unterzeichnet



14.08.2026 / 07:30 CET/CEST

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Pyrum erreicht nächsten Meilenstein: Anlagenkaufvertrag für Joint-Venture-Werk in Tschechien unterzeichnet

Erster Anlagenkaufvertrag für ein externes Pyrum-Werk

Joint Venture sichert Bankenfinanzierung und gilt damit als vollständig durchfinanziert

Pyrum liefert Schlüsseltechnologie für Werk in Vresova

Erste Anzahlung an Pyrum erfolgt in den kommenden Wochen

Dillingen/Saar, 14. August 2026 – Die Pyrum Innovations AG („Pyrum“, ISIN DE000A2G8ZX8) und das Gemeinschaftsunternehmen SUAS reTire s.r.o. haben einen Anlagenkaufvertrag über die Lieferung der Pyrum-Thermolyseanlage für das geplante Recyclingwerk in Sokolov (Tschechien) unterzeichnet. Mit der Vertragsunterzeichnung wurde erstmals ein Anlagenkaufvertrag für ein externes Werk ausserhalb der eigenen Standorte abgeschlossen und damit der nächste Schritt bei dem internationalen Rollout der Pyrum-Technologie gesetzt.

Ebenso konnte das Joint Venture bereits die Kreditverträge mit der finanzierenden Bank in Tschechien erfolgreich abschliessen. Damit ist das Projekt vollständig durchfinanziert und die Finanzierung des Anlagenbaus gesichert. Im Zuge dessen hat SUAS reTire die Pyrum-Thermolyseanlage, die die drei Thermolyse-Reaktoren und die Prozesstechnik umfasst, verbindlich bestellt. Pyrum wird als Lieferant der Schlüsseltechnologie für den Thermolyseprozess zudem die Integration der weiteren Anlagen am Standort in den zentralen Leitstand sicherstellen.

Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: „Mit der Unterzeichnung unseres ersten externen Anlagenkaufvertrags erreichen wir einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung von Pyrum. Hinter diesem Erfolg liegt ein langer und intensiver Weg, auf dem wir gemeinsam mit unseren Partnern wichtige technische, finanzielle und organisatorische Voraussetzungen geschaffen haben. Umso mehr freuen wir uns, nun erstmals einen Anlagenkaufvertrag für ein externes Werk abgeschlossen zu haben, das wir gemeinsam mit unserem Partner SUAS bauen werden. Die gesicherte Finanzierung unterstreicht das Vertrauen unserer Partner in unsere Technologie und schafft eine hervorragende Grundlage für die erfolgreiche Umsetzung des Projekts in Tschechien.“

Die SUAS reTire s.r.o. ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Pyrum Innovations AG und der tschechischen SUAS Ecology s.r.o., das im vergangenen Jahr gegründet wurde und an dem Pyrum 49 % und die SUAS Ecology s.r.o. 51 % der Anteile an der Gesellschaft halten. Das Joint Venture verantwortet die Entwicklung, den Bau und den späteren Betrieb eines hochmodernen Reifenrecyclingwerks in Sokolov, Tschechien.

Die ersten Bauarbeiten am Standort Sokolov haben bereits begonnen. Mit der Beauftragung von Pyrum und den ersten Anzahlungen seitens SUAS reTire können essenzielle Anlagenkomponenten bestellt werden, um eine zügige Projektabwicklung zu gewährleisten. Insgesamt soll das Werk mit den drei Reaktoren über eine Recyclingkapazität von über 22.000 Tonnen Altreifen jährlich verfügen. Ein wesentlicher Standortvorteil ist die gut ausgebaute Industrie- und Energieinfrastruktur, zu der auch das bereits von der SUAS Group vor Ort betriebene Kraftwerk gehört. Dadurch kann das im Pyrolyseprozess entstehende Gas künftig effizient energetisch genutzt und zur Stromerzeugung eingesetzt werden, ohne dass erhebliche zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur erforderlich sind. Die Inbetriebnahme der Anlage ist für das Frühjahr 2028 vorgesehen.

Über die Pyrum Innovations AG

Die Pyrum Innovations AG revolutioniert seit 2008 den Recyclingmarkt für Altreifen. Das Unternehmen hat eine innovative, proprietäre Thermolysetechnologie entwickelt, mit der Altreifen und bestimmte Kunststoffe nahezu emissionsfrei recycelt werden können. Im Prozess entstehen hochwertige Produkte wie Pyrolyseöl TTO und recovered Carbon Black TTB, die von namhaften Industriepartnern – u. a. aus der Chemie und Reifenindustrie – zur Herstellung neuer Produkte eingesetzt werden. Damit schliesst Pyrum den Materialkreislauf und verfolgt ein nachhaltiges Geschäftsmodell im Einklang mit den Klimazielen. Renommierte Zertifizierungen wie die REACH Registrierung für das Pyrolyseöl sowie ISCC PLUS-Zertifizierung für beide Produkte bestätigen die hohe Qualität und Nachhaltigkeit der Produkte und Prozesse.

Weitere Informationen unter www.pyrum.net .

Kontakt

iron AG

Frederic Hilke, Jonas Schneider

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com

Pyrum Innovations AG

Dieselstrasse 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net