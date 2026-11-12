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12.11.2026 09:00:04

EQS-News: PWO-Gruppe gewinnt Neugeschäft von mehr als 520 Mio. EUR und bestätigt Jahresprognose

PWO
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EQS-News: PWO AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen
PWO-Gruppe gewinnt Neugeschäft von mehr als 520 Mio. EUR und bestätigt Jahresprognose

12.11.2026 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PWO-Gruppe gewinnt Neugeschäft von mehr als 520 Mio. EUR und bestätigt Jahresprognose

  • Neugeschäft mit Lifetime-Volumen von mehr als 520 Mio. EUR im Neunmonatszeitraum
  • Kostenreduzierung und Effizienzsteigerung bleiben im anspruchsvollen Marktumfeld im Fokus
  • Deutschland mit positivem EBIT vor Währungseffekten von 4,4 Mio. EUR (i. Vj. -3,7 Mio. EUR); Tschechische Republik verbessert sich auf 9,3 Mio. EUR (i. Vj. 6,2 Mio. EUR)
  • Operative Entwicklung weiterhin von Anlauf-, Prozess- und Auslastungseffekten geprägt
  • Jahresprognose 2026 bestätigt; Blick richtet sich auf die Folgejahre

Oberkirch, 12. November 2026 – Die PWO-Gruppe, ein globaler Partner der Mobilitätsindustrie, hat heute die Ergebnisse für den Neunmonatszeitraum 2026 veröffentlicht. In einem anhaltend schwierigen Marktumfeld gewann die Gruppe ein Neugeschäft mit einem Lifetime-Volumen von mehr als 520 Mio. EUR und bestätigt ihre Jahresprognose für 2026.

„Wir gewinnen Neugeschäft über alle Regionen und Produktanwendungen hinweg und stärken damit konsequent unsere Marktposition. Dies gelingt uns in einer Phase instabiler geopolitischer Lage mit einem herausfordernden Marktumfeld für die gesamte Branche und bestätigt die Stärke unserer Strategie und unseres „local-for-local“-Ansatzes“, sagt Carlo Lazzarini, Vorstandsvorsitzender der PWO AG.

Das Neugeschäft blieb auch im dritten Quartal regional und technologisch breit diversifiziert. Den grössten Beitrag leistete erneut Nordamerika mit unseren Standorten in Kanada und Mexiko. Auch an den weiteren Standorten gewann die PWO-Gruppe Neuaufträge und zusätzliche Volumina. Produktseitig lag ein Schwerpunkt auf Struktur- und Karosseriekomponenten. Weitere Aufträge entfielen unter anderem auf Komponenten für Batterieanwendungen, Sitzstrukturen sowie Metallkomponenten für elektronische und mechatronische Anwendungen.

Die Umsatzerlöse lagen im Neunmonatszeitraum bei 385,2 Mio. EUR nach 403,4 Mio. EUR im Vorjahr. Während die Serienumsätze leicht über dem Vorjahresniveau lagen, wirkten sich niedrigere Werkzeugumsätze sowie negative Währungseffekte auf die Umsatzentwicklung aus. Das EBIT vor Währungseffekten betrug 11,6 Mio. EUR (i. Vj. 21,8 Mio. EUR). Belastend wirkten vor allem An- und Hochlaufkosten sowie Prozess- und Auslastungseffekte an einzelnen Standorten. Zudem hatte im Vorjahr ein positiver Sondereffekt von 6,8 Mio. EUR im Segment Kanada zum Ergebnis beigetragen. Deutschland und die Tschechische Republik verzeichneten eine positive Ergebnisentwicklung.

Die PWO-Gruppe intensiviert weiter ihre Massnahmen zur Kostenreduzierung und Effizienzsteigerung. Ihre Investitionstätigkeit wurde im bisherigen Jahresverlauf gezielt an aktualisierte Bedarfe und eine optimierte zeitliche Umsetzung der geplanten Vorhaben angepasst. Die Investitionen reduzierten sich dadurch auf 17,4 Mio. EUR (i. Vj. 28,2 Mio. EUR). Der Fokus lag auf der Erweiterung der Produktionskapazitäten in China und Mexiko sowie Automatisierungs- und IT-Projekten in Deutschland. Die Eigenkapitalquote lag zum 30. September 2026 bei 37,1 % (31.12.2025: 37,5 %). Zugleich verringerte sich die Materialaufwandsquote auf 56,5 % (i. Vj. 57,5 %), getragen von den Veränderungen im Produktmix.

„Die Serienumsätze liegen leicht über dem Vorjahresniveau, die Materialaufwandsquote verbessert sich weiter, und den Free Cashflow erwarten wir zum Jahresende im positiven Bereich. Wir steuern unsere Ausgaben und Investitionen weiterhin diszipliniert. Vor diesem Hintergrund bestätigen wir unsere Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2026“, sagt Jochen Lischer, Finanzvorstand der PWO AG.

Die PWO-Gruppe erwartet für das Gesamtjahr 2026 Umsatzerlöse von rund 500 Mio. EUR, ein EBIT vor Währungseffekten zwischen 13 und 17 Mio. EUR sowie einen positiven Free Cashflow im einstelligen Millionenbereich. Die Eigenkapitalquote soll bei rund 37 Prozent liegen, der Anstieg des Nettoverschuldungsgrads auf rund 2,5 Jahre begrenzt werden. Das Investitionsvolumen ist weiterhin mit rund 35 Mio. EUR geplant. Das Lifetime-Volumen im Neugeschäft soll unverändert zwischen 550 und 600 Mio. EUR betragen.

Die Mitteilung zum Neunmonatszeitraum 2026 wird auf der PWO-Website unter https://www.pwo-group.com/de/presse-und-investoren/mediacenter/berichte-und-publikationen/ veröffentlicht.


PWO AG
Der Vorstand
 

Kontakt:
Lukas Daucher
Group Investor Relations Manager & Financial Reporting
T. +49 7802 84 – 282
M. lukas.daucher@pwo-group.com
 

PWO AG
Industriestrasse 8
77704 Oberkirch
pwo-group.com

 

PWO-Gruppe: Pushing boundaries in lightweight metal solutions
100+ Millionen Komponenten jährlich | 3.300 Mitarbeitende | 10 Standorte weltweit | Über 100 Jahre Erfahrung

Die PWO-Gruppe ist ein globaler Partner der Mobilitätsindustrie. Wir gestalten die Mobilität der Zukunft auf der Basis unseres antriebsunabhängigen und nachhaltigen Geschäftsmodells mit.

Als Technologieführer für klimafreundlichen Leichtbau, hochpräzise Umformtechnik und die zugehörigen Verbindungstechnologien entwickeln und fertigen wir eine breite Palette an komplexen Metallkomponenten und Systemen an der Grenze des technologisch Mach-baren.

Unsere Lösungen verbinden Wirtschaftlichkeit mit Nachhaltigkeit. Wir besetzen die Megatrends der Mobilitätsbranche Elektrifizierung, Sicherheit und Komfort und sind in fast jedem Pkw weltweit unverzichtbar. Mit innovativer Engineering-Kompetenz und Produktionsstandorten, die den „local-for-local“-Gedanken leben, sichern wir Kundennähe sowie höchste Qualität. Wir liefern weltweit effizient, flexibel und zuverlässig.

Als werteorientierter Arbeitgeber mit familiären Strukturen bieten wir ein sinnstiftendes Umfeld für persönliche Entfaltung. Verantwortung und Transparenz prägen unsere Unternehmensführung – strategisch verankert in unserem Leitmotiv: People. Planet. Progress.

Mehr unter: pwo-group.com


12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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2433212  12.11.2026 CET/CEST

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