EQS-News: PUMA ernennt Johan Kuhlo zum Managing Director GCC

PRESSEMITTEILUNG PUMA ernennt Johan Kuhlo zum Managing Director GCC Herzogenaurach, 14. August 2024 – Das Sportunternehmen PUMA hat Johan Kuhlo (43) zum Managing Director GCC ernannt. Ab 1. September wird er die großen Märkte VAE und Saudi-Arabien sowie Katar, Kuwait und Oman betreuen. Er wird direkt an PUMA CEO Arne Freundt berichten. Johan, der seit 2015 bei PUMA arbeitet, hatte verschiedene Positionen im Unternehmen inne, darunter Head of Corporate Strategy and Investor Relations. Zuletzt arbeitete er als Managing Director EEMEA Distribution, wo er mehr als 40 Märkte in Osteuropa, dem Nahen Osten und Afrika betreute. Taner Seyis (47), der bisher für PUMA Middle East, einschließlich der GCC-Länder, verantwortlich war, wird nun den neu gegründeten Bereich Türkei & Levante leiten. Dieser Bereich umfasst die Türkei, Aserbaidschan, Jordanien, den Libanon und den Irak. Taner, der seit neun Jahren im Unternehmen arbeitet, wird weiterhin an CEO Arne Freundt berichten. "Angesichts unseres starken Wachstums und unserer Wachstumsambitionen im Nahen Osten haben wir uns entschlossen, die Gebiete und die Verantwortlichkeiten im Management neu zu organisieren, um sicherzustellen, dass wir genügend Fokus und Ressourcen haben, um das Potenzial in diesen Märkten auszuschöpfen und unseren Partnern den besten Service zu bieten ", sagte PUMA-CEO Arne Freundt. "Johan hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorzuweisen, indem er unser Geschäft bei EEMEA-Distribution schnell ausgebaut und gleichzeitig unsere Marke, unser Geschäft und unsere Strategie gestärkt hat. Taner hat unsere Glaubwürdigkeit im Nahen Osten mit erfolgreichen neuen Partnerschaften aufgebaut und ein starkes Fundament geschaffen. Ich bin daher zuversichtlich, dass wir die richtigen Leute an der richtigen Stelle haben, um unsere Marke in diesen wichtigen Regionen zu stärken." Peter Dangl (37) wird Director EEMEA Distribution und tritt die Nachfolge von Johan Kuhlo an. Peter Dangl ist seit 15 Jahren bei PUMA und arbeitete zuvor als Head of Product Line Management Sportstyle Apparel, bevor er Director Sales EEMEA Distribution wurde. Medienkontakt: Robert-Jan Bartunek, Corporate Communications, robert.bartunek@puma.com PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit mehr als 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur voran, indem es die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler*innen der Welt kreiert. Zu unseren Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit renommierten Designer*innen und Marken, um sportliche Akzente in der Modewelt zu setzen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 20.000 Mitarbeiter*innen. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland.

