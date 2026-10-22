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22.10.2026 15:18:13

EQS-News: PUMA ernennt Arne Arens zum Chief Commercial Officer

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EQS-News: PUMA SE / Schlagwort(e): Personalie
PUMA ernennt Arne Arens zum Chief Commercial Officer

22.10.2026 / 15:18 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

PRESSEMITTEILUNG

PUMA ernennt Arne Arens zum Chief Commercial Officer


Herzogenaurach, 22. Oktober 2026 –  Der Aufsichtsrat der PUMA SE hat Arne Arens (55) mit Wirkung zum 15. November 2026 zum neuen Chief Commercial Officer (CCO) und Mitglied des Vorstands ernannt. Er wird für die globale Vertriebsorganisation und die Marktstrategie von PUMA verantwortlich sein und die Vertriebsaktivitäten des Unternehmens weltweit leiten.

Arne Arens hat mehr als 25 Jahre internationale Führungserfahrung in der Sport- und Outdoor-Branche. Im Laufe seiner Karriere hatte er leitende Positionen in den Bereichen Vertrieb, Markenmanagement und General Management bei Nike, The North Face und Boardriders inne. Vor seinem Wechsel zu PUMA leitete er als CEO das Textiltechnologieunternehmen Unspun.

„Arnes Expertise vereint kaufmännisches Fachwissen, Consumer Insights und Markenführung. Er verfügt über eine nachweisbare Erfolgsbilanz beim Aufbau von Marken und bei der Zusammenarbeit mit Grosshandelspartnern. Dabei hat er die kommerzielle Umsetzung vorangetrieben und trotzdem immer die Erwartungen der Konsumentinnen und Konsumenten im Blick behalten“, sagte Arthur Höld, CEO von PUMA. „Seine umfassende internationale Erfahrung, seine Führungsqualitäten und seine Leidenschaft für den Sport machen ihn zur idealen Verstärkung für PUMA, während wir unsere Strategie umsetzen und unser Ziel verwirklichen, PUMA zu einer der drei weltweit führenden Sportmarken zu machen.“

„Mit seiner Geschichte und seiner weltweit bekannten Marke nimmt PUMA eine einzigartige Position in unserer Branche ein und verfügt über enorme Chancen auf dem globalen Markt“, sagte Arne Arens. „Ich freue mich darauf, dieses Potential gemeinsam mit unseren Teams und Handelspartnern zu nutzen und PUMA mit Konsumentinnen und Konsumenten auf der ganzen Welt zu verbinden.“

Der Niederländer Arne Arens hat einen MBA der Kellogg School of Management der Northwestern University sowie einen Bachelorabschluss in Kommunikationswissenschaften und Betriebswirtschaftslehre der Universität Amsterdam.

Ab dem 15. November 2026 besteht der Vorstand von PUMA aus Arthur Höld (CEO), Mark Langer (CFO), Maria Valdes (Chief Brand Officer), Andreas Hubert (Chief Operating Officer) und Arne Arens (CCO).

 Medienkontakt: Anne Putz – PUMA Corporate Communications – Anne.Putz@puma.com 

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt und verkauft. PUMA wurde 1948 gegründet und verhilft den besten Athlet*innen und Teams der Welt mit innovativen Produkten zu Höchstleistungen. Das Unternehmen, das für sein Logo mit der ikonischen Katze und den Formstrip bekannt ist, bietet Performance-Produkte in Kategorien wie Fussball, Running und Training an. Die Sportstyle-Kollektionen des Unternehmens haben ihre Wurzeln im Sport und begeistern Konsument*innen durch eine starke Verbindung zur Kultur des Sports. Mit seiner langen Geschichte und seinem starken Erbe ist PUMA stolz auf eines der umfangreichsten Archive der Branche, das viele ikonische Produkte wie den Suede und den Speedcat umfasst. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und hat rund 20.000 Mitarbeitende. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: https://about.puma.com.


22.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PUMA SE
PUMA WAY 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Telefon: +49 9132 81 0
Fax: +49 9132 81 42375
E-Mail: investor-relations@puma.com
Internet: www.puma.com
ISIN: DE0006969603
WKN: 696960
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900GRZ2BQY5ZM9N49
EQS News ID: 2420558

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2420558  22.10.2026 CET/CEST

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