Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’744 -0.3%  SPI 19’474 -0.5%  Dow 51’521 0.5%  DAX 25’088 -1.4%  Euro 0.9316 -0.5%  EStoxx50 6’171 -1.6%  Gold 4’119 -1.1%  Bitcoin 69’703 -2.2%  Dollar 0.8327 0.1%  Öl 102.1 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Trotz Rüstungsauftrag: Airbus-Aktie gibt nach
Wie Experten die Allianz-Aktie im September einstuften
Kryptokurse am Mittwochmittag
Porsche-Aktie springt an: VW-Tochter peilt mit Sparprogramm höhere Profitabilität an
Analyse: Warburg Research bewertet Deutsche Bank-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Suche...
Plus500 Depot

PUMA Aktie 481322 / DE0006969603

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.10.2026 13:00:04

EQS-News: PUMA begrüsst ANTA Sports als neuen grössten Aktionär

PUMA
20.66 CHF -0.34%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: PUMA SE / Schlagwort(e): Sonstiges
PUMA begrüsst ANTA Sports als neuen grössten Aktionär

07.10.2026 / 13:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

PRESSEMITTEILUNG

PUMA begrüsst ANTA Sports als neuen grössten Aktionär

 

Herzogenaurach, 07. Oktober 2026 – Das Sportunternehmen PUMA begrüsst ANTA Sports Products Limited („ANTA Sports“) als neuen grössten Aktionär. ANTA Sports hat die Übernahme des zuvor von Artémis SAS gehaltenen Anteils von 29,06 % erfolgreich abgeschlossen.

 

Mit ANTA Sports als neuem grössten Aktionär beginnt ein neues Kapitel für PUMA.

 

„PUMA hat eine der bekanntesten Sportmarken der Welt aufgebaut mit einer grossartigen Geschichte, hoher Glaubwürdigkeit im Sport, globaler Präsenz, führenden Innovationen und starken Partnern. Wir heissen ANTA Sports als unseren grössten Aktionär willkommen. Für uns ist das langfristige Engagement von ANTA Sports ein grosser Vertrauensbeweis in unsere Strategie, unser Managementteam und unsere Zukunft“, sagte Arthur Höld, CEO der PUMA SE. „Auf unserem Weg, eine der Top-3 Sportmarken weltweit zu werden, freuen wir uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und darauf, zu erkunden, wo unsere jeweiligen Stärken nachhaltigen Wert für PUMA und seine Aktionärinnen und Aktionäre schaffen können.“

 

PUMA wird weiterhin als unabhängig geführtes Unternehmen agieren. ANTA Sports hat seinen uneingeschränkten Respekt für PUMAs Geschichte im Sport, die unverwechselbare Markenidentität, die Unternehmenskultur, die unabhängige Unternehmensführung und Markenautonomie zum Ausdruck gebracht.

 

Ding Shizhong, Board Chairman von ANTA Sports, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, PUMAs grösster Anteilseigner und langfristiger strategischer Partner zu werden. PUMA ist eine ikonische Marke mit einer reichen Tradition und erheblichem langfristigem Potenzial. Wir haben volles Vertrauen in das Managementteam und die strategische Ausrichtung. Gleichzeitig freuen wir uns, die Erfahrungen und Kompetenzen der ANTA Gruppe einzubringen, um PUMAs künftiges Wachstum zu unterstützen und dabei gleichzeitig das zu bewahren, was die Marke so einzigartig macht.“

 

PUMA bedankt sich bei Artémis für die Unterstützung und Zusammenarbeit während der Zeit als Grossaktionär von PUMA. „Wir sind dankbar für die konstruktive Partnerschaft und den vertrauensvollen Austausch mit Artémis in den vergangenen Jahren. Wir schätzen das langjährige Engagement für PUMA sehr“, sagte Arthur Höld.

 

Héloïse Temple-Boyer, Vorsitzende des Aufsichtsrats von PUMA, sagte: „Im Namen des Aufsichtsrats heisse ich ANTA Sports als neuen grössten Anteilseigner von PUMA willkommen. Wir sind zuversichtlich, dass das langfristige Engagement und die Kompetenz im Sport von ANTA Sports zur weiteren Entwicklung und zum Erfolg von PUMA beitragen werden.“

 

Medienkontakt: Anne Putz – PUMA Corporate Communications – Anne.Putz@puma.com

 

PUMA

 

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt und verkauft. PUMA wurde 1948 gegründet und verhilft den besten Athlet*innen und Teams der Welt mit innovativen Produkten zu Höchstleistungen. Das Unternehmen, das für sein Logo mit der ikonischen Katze und den Formstrip bekannt ist, bietet Performance-Produkte in Kategorien wie Fussball, Running und Training an. Die Sportstyle-Kollektionen des Unternehmens haben ihre Wurzeln im Sport und begeistern Konsument*innen durch eine starke Verbindung zur Kultur des Sports. Mit seiner langen Geschichte und seinem starken Erbe ist PUMA stolz auf eines der umfangreichsten Archive der Branche, das viele ikonische Produkte wie den Suede und den Speedcat umfasst. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und hat rund 20.000 Mitarbeitende. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: https://about.puma.com.

 

ANTA SPORTS

 

ANTA wurde 1991 gegründet. ANTA Sports Products Limited, ein international anerkannter Sportartikelhersteller, ist seit 2007 an der Hauptbörse der HKEx notiert (Aktiencodes: 2020 (HKD) und 82020 (RMB)). Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, Sportgeist in das Leben aller Menschen zu bringen. ANTA Sports ist insbesondere in den Bereichen Forschung & Entwicklung, Design, Herstellung, Marketing und Vertrieb von Sportprodukten wie Schuhen, Bekleidung und Accessoires tätig. Mit einem umfassenden Markenportfolio, darunter ANTA, FILA in China, DESCENTE, KOLON SPORT, JACK WOLFSKIN und MAIA ACTIVE, erschliesst ANTA Sports Potenzial sowohl im Massen- als auch im Premiumsegment. ANTA Sports ist zudem grösster Anteilseigner von Amer Sports, Inc. und PUMA SE. Amer Sports ist eine globale Gruppe bekannter Sport- und Outdoor-Marken wie Arc’teryx, Salomon, Wilson, Peak Performance und Atomic, deren Aktien an der New Yorker Börse (NYSE: AS) notiert sind. PUMA SE ist eine der weltweit führenden Sportmarken, deren Aktien an der Deutschen Börse notiert sind (ETR: PUM).
 

ARTÉMIS

 

Artémis ist die Holdinggesellschaft der Familie Pinault. Das 1992 von François Pinault gegründete Unternehmen investiert langfristig in wachstumsstarke Unternehmen und unterstützt deren Entwicklung. Im Laufe der Jahre hat Artémis ein starkes und ausgewogenes Portfolio führender internationaler Marken aufgebaut, die hauptsächlich im globalen Luxusgütersektor tätig sind. Zu den wichtigsten kontrollierten Beteiligungen zählen Kering, Creative Artists Agency (CAA), Artémis Domaines (dazu gehören renommierte Weingüter, unter anderem Château Latour, Clos de Tart, Domaine des Cabottes, Bouchard Père et Fils und Champagne Jacquesson), Christie’s, Ponant, Stade Rennais F.C. und Courrèges sowie im Mediensektor Le Point und Point de Vue. Artémis verfolgt einen langfristigen Investitionsansatz und unterstützt die Entwicklung und das Wachstum der Unternehmen und Vermögenswerte im Portfolio. Die konsolidierten Vermögenswerte von Artémis belaufen sich auf rund 30 Milliarden Euro.


07.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PUMA SE
PUMA WAY 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Telefon: +49 9132 81 0
Fax: +49 9132 81 42375
E-Mail: investor-relations@puma.com
Internet: www.puma.com
ISIN: DE0006969603
WKN: 696960
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900GRZ2BQY5ZM9N49
EQS News ID: 2411866

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2411866  07.10.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu PUMA SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu PUMA SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
06.10.26 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
05.10.26 PUMA Neutral UBS AG
01.10.26 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:58 Logo WHS Warum der perfekte Einstieg noch lange keinen guten Trade macht
09:05 SMI setzt Erholung fort
08:16 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
06.10.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Comet Holding AG
06.10.26 Micron Technology: Strukturelle Veränderungen im Memory-Markt durch AI
06.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Nestlé, Novartis, Roche
06.10.26 Marktüberblick: Rheinmetall gesucht
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’390.29 19.70 S9B1DU
Short 14’674.75 13.86 SMJBFU
Short 15’216.51 8.95 SYBKYU
SMI-Kurs: 13’743.96 07.10.2026 12:50:39
Long 13’252.85 19.42 S2BJ7U
Long 12’971.62 13.93 SA2BCU
Long 12’390.96 8.90 S6IBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

PUMA SE 20.30 0.40% PUMA SE

Meistgelesene Nachrichten

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 5 Jahren eingebracht
Idorsia-Aktie deutlich tiefer: Veröffentlichung neuer Daten zu Blutdruckmittel
UBS-Aktie in Grün: CEO hebt Bedeutung des US-Geschäfts hervor - Ehemalige CS-Fondsadministrationsgeschäfte an Northern Trust übertragen
Partners Group-Aktie stärker: Britischer Fonds steht vor der Liquidation
Micron-Aktie im Bullenmodus: Zündet jetzt die nächste Stufe des Milliarden-Wachstums?
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Rheinmetall-Aktie in Rot: Konzern startet Serienproduktion von Weltraumsatelliten - Kasseler Lokomotivwerk übernommen
Warnsignale am Aktienmarkt: Welche historischen Lektionen bei Börsenturbulenzen schützen
Gold bleibt erste Wahl der Währungshüter: Warum Anleger jetzt genau hinhören sollten
Stadler Rail-Aktie höher: Konzern präsentiert Batterie-Flirt für den US-Markt

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.