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30.10.2026 09:49:03

EQS-News: PSI nach neun Monaten mit Umsatzwachstum und Einmalaufwendungen

PSI Software
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EQS-News: PSI Software SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis
PSI nach neun Monaten mit Umsatzwachstum und Einmalaufwendungen

30.10.2026 / 09:49 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PSI nach neun Monaten mit Umsatzwachstum und Einmalaufwendungen
- Umsatzwachstum bei Grid & Energy Management sowie Logistics
- Process Industries & Metals leidet unter Krise der Stahlindustrie in Europa
- Kostensenkungsprogramm zur Bündelung von Verantwortlichkeiten und Vereinheitlichung von Prozessen initiiert

Kennzahlen (TEUR) 01.01. – 30.09.2026 01.01. – 30.09.2025 Veränderung
Umsatz 210.870 203.600 +3,6 %
Bereinigtes EBIT 4.589 5.787 -20,7 %
EBIT -15.279 -20.352 +24,9 %
Konzernergebnis -22.908 -26.313 +12,9 %
Ergebnis je Aktie (EUR) -1,45 -1,70 +14,7 %

Berlin, 30. Oktober 2026 – Der PSI-Konzern hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 den Konzernumsatz um 3,6 % auf 210,9 Millionen Euro gesteigert (30.09.2025:203,6 Millionen Euro). Das um Kosten für Restrukturierung und transaktionsbezogene Kosten bereinigte Betriebsergebnis (Adjusted EBIT) wurde im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 5,7 Millionen Euro deutlich verbessert (01.07.-30.09.2025: 2,3 Millionen Euro). Bedingt durch Restrukturierungskosten war das unbereinigte Betriebsergebnis (EBIT) im dritten Quartal mit -10,5 Millionen Euro erneut negativ (01.07.-30.09.2025: -22,5 Millionen Euro). In den ersten neun Monaten ging das Adjusted EBIT mit 4,6 Millionen Euro 20,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück (30.09.2025:5,8 Millionen Euro), während das EBIT sich auf -15,3 Millionen Euro verbesserte (30.09.2025: -20,4 Millionen Euro). Das Konzernergebnis lag entsprechend bei -22,9 Millionen Euro (30.09.2025: -26,3 Millionen Euro). Der Auftragseingang, der 2025 durch einige sehr grosse Aufträge und Nachholeffekte nach dem Cyberangriff von 2024 geprägt war, lag nach neun Monaten mit 217 Millionen Euro 19,3 % unter dem Vergleichswert des Vorjahres (30.09.2025: 269 Millionen Euro). Der Auftragsbestand lag mit 161 Millionen Euro 14,4 % unter dem Vorjahreswert (30.09.2025: 188 Millionen Euro).

Das Segment Grid & Energy Management verzeichnete positive Effekte durch das im Vorjahr initiierte Kostensenkungsprogramm und erzielte einen 16,7 % höheren Umsatz von 113,1 Millionen Euro (30.09.2025: 96,9 Millionen Euro) sowie ein Betriebsergebnis von 1,4 Millionen Euro (30.09.2025: -8,0 Millionen Euro).

Im Segment Process Industries & Metals litt auch weiterhin unter der Krise der europäischen Stahlindustrie, so dass der Umsatz um 15,9 % auf 44,6 Millionen Euro zurückging (30.09.2025: 53,1 Millionen Euro). Das Betriebsergebnis des Segments war mit -7,5 Millionen Euro negativ, was wesentlich durch Restrukturierungskosten bedingt war (30.09.2025: 3,0 Millionen Euro).

Der Umsatz im Segment Discrete Manufacturing stabilisierte sich im dritten Quartal und lag mit 25,0 Millionen Euro 2,2 % unter dem Vergleichswert des Vorjahres (30.09.2025: 25,5 Millionen Euro). Das Betriebsergebnis war aufgrund von Restrukturierungskosten und der Aufwendungen für die Cloud- und SaaS-Transformation mit -6,0 Millionen Euro negativ (30.09.2025: -1,0 Million Euro).

Das Segment Logistics steigerte den Umsatz um 11,1 % auf 28,2 Millionen Euro (30.09.2025: 25,4 Millionen Euro). Das Betriebsergebnis war infolge von Restrukturierungskosten und der Aufwendungen für die Cloud- und SaaS-Transformation mit -3,1 Millionen Euro negativ (30.09.2025: 0,4 Millionen Euro).

Die Mitarbeiterzahl des Konzerns verringerte sich auf 2.198 (30.09.2025: 2.373). Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit war mit -21,1 Millionen Euro negativ (30.09.2025: 7,6 Millionen Euro). Die liquiden Mittel erhöhten sich gegenüber dem Jahresende 2025 auf 33,2 Millionen Euro (31.12.2025: 27,3 Millionen Euro), während sich die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten auf 16,6 Millionen Euro verringerten (31.12.2025: 18,5 Millionen Euro).

Im Juli 2026 hat PSI eine Barkapitalerhöhung durchgeführt, die vollständig von der Zest Bidco GmbH, der Bietergesellschaft des freiwilligen Übernahmeangebots, gezeichnet wurde, wodurch PSI rund 29 Millionen Euro Eigenmittel zugeflossen sind. Am 20. Oktober 2026 hat Warburg Pincus ein öffentliche Delisting-Erwerbsangebot veröffentlicht, so dass die PSI-Aktien nach dem Ende der Annahmefrist nicht mehr im regulierten Markt handelbar sein werden. Im September 2026 wurde ein weiteres Kostensenkungsprogramm initiiert, durch das insbesondere bisher dezentrale Verantwortlichkeiten gebündelt und Prozesse weiter vereinheitlicht werden.

Im August 2026 hat der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr angepasst und erwartet unter der Annahme einer stabilen Risikosituation ein Umsatzwachstum um 5 %, einen Auftragseingang auf Vorjahresniveau und eine um Einmalaufwendungen bereinigte EBIT-Marge von etwa 2 %.

Der PSI-Konzern entwickelt Softwareprodukte zur Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern und Industrie. Als unabhängiger Softwarehersteller mit rund 2.200 Beschäftigten ist PSI seit 1969 Technologieführer für Prozesssteuerungssysteme, die durch die Kombination von KI-Methoden mit industriell bewährten Optimierungsverfahren für eine nachhaltige Energieversorgung, Produktion und Logistik sorgen. Die innovativen Branchenprodukte können vom Kunden selbst oder in der Cloud betrieben werden. www.psi.de

Kontakt:

PSI Software SE
Karsten Pierschke
Leiter Investor Relations und Konzernkommunikation
Dircksenstrasse 42-44
10178 Berlin
Deutschland

Tel. +49 30 2801-2727
E-Mail: kpierschke@psi.de


30.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PSI Software SE
Dircksenstrasse 42-44
10178 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 2801-0
Fax: +49 (0)30 2801-1000
E-Mail: ir@psi.de
Internet: www.psi.de
ISIN: DE000A0Z1JH9
WKN: A0Z1JH
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900OS5AIRXC3T2J37
EQS News ID: 2425536

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2425536  30.10.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Long 14’169.97 19.16 SLBXRU
Long 13’860.54 13.79 SNASBU
Long 13’282.09 9.00 S2BJ7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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