|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
30.10.2026 09:49:03
EQS-News: PSI nach neun Monaten mit Umsatzwachstum und Einmalaufwendungen
|
EQS-News: PSI Software SE
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis
PSI nach neun Monaten mit Umsatzwachstum und Einmalaufwendungen
Berlin, 30. Oktober 2026 – Der PSI-Konzern hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 den Konzernumsatz um 3,6 % auf 210,9 Millionen Euro gesteigert (30.09.2025:203,6 Millionen Euro). Das um Kosten für Restrukturierung und transaktionsbezogene Kosten bereinigte Betriebsergebnis (Adjusted EBIT) wurde im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 5,7 Millionen Euro deutlich verbessert (01.07.-30.09.2025: 2,3 Millionen Euro). Bedingt durch Restrukturierungskosten war das unbereinigte Betriebsergebnis (EBIT) im dritten Quartal mit -10,5 Millionen Euro erneut negativ (01.07.-30.09.2025: -22,5 Millionen Euro). In den ersten neun Monaten ging das Adjusted EBIT mit 4,6 Millionen Euro 20,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück (30.09.2025:5,8 Millionen Euro), während das EBIT sich auf -15,3 Millionen Euro verbesserte (30.09.2025: -20,4 Millionen Euro). Das Konzernergebnis lag entsprechend bei -22,9 Millionen Euro (30.09.2025: -26,3 Millionen Euro). Der Auftragseingang, der 2025 durch einige sehr grosse Aufträge und Nachholeffekte nach dem Cyberangriff von 2024 geprägt war, lag nach neun Monaten mit 217 Millionen Euro 19,3 % unter dem Vergleichswert des Vorjahres (30.09.2025: 269 Millionen Euro). Der Auftragsbestand lag mit 161 Millionen Euro 14,4 % unter dem Vorjahreswert (30.09.2025: 188 Millionen Euro).
30.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PSI Software SE
|Dircksenstrasse 42-44
|10178 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)30 2801-0
|Fax:
|+49 (0)30 2801-1000
|E-Mail:
|ir@psi.de
|Internet:
|www.psi.de
|ISIN:
|DE000A0Z1JH9
|WKN:
|A0Z1JH
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900OS5AIRXC3T2J37
|EQS News ID:
|2425536
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2425536 30.10.2026 CET/CEST
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu PSI Software AG
Analysen zu PSI Software AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst mit Verlusten -- Wall Street klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.