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Viromed Medical Aktie 151791634 / DE000A40ZVN7

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02.09.2026 11:42:43

EQS-News: Prof. Dr. Michael A. Rübhausen wird Mitglied des Medizinischen Beirats der Viromed Medical AG

Viromed Medical
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EQS-News: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Prof. Dr. Michael A. Rübhausen wird Mitglied des Medizinischen Beirats der Viromed Medical AG

02.09.2026 / 11:42 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Prof. Dr. Michael A. Rübhausen wird Mitglied des Medizinischen Beirats der Viromed Medical AG

Rellingen, 2. September 2026 – Die Viromed Medical AG („Viromed“; ISIN: DE000A40ZVN7), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie, hat Prof. Dr. Michael A. Rübhausen mit sofortiger Wirkung in ihren Medizinischen Beirat berufen. Der Physiker und Spektroskopie-Experte verstärkt das Gremium mit seiner wissenschaftlichen Expertise in den Bereichen Spektroskopie und Materialforschung.

Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG: „Mit Prof. Dr. Michael A. Rübhausen gewinnen wir für unseren Medizinischen Beirat einen ausgewiesenen Experten für moderne Spektroskopie und Materialforschung. Seine Expertise soll uns dabei unterstützen, wissenschaftliche Fragestellungen an der Schnittstelle von Materialeigenschaften, Spektroskopie und Kaltplasma fundiert zu bewerten und unsere weitere Forschungsarbeit zu begleiten.“

Prof. Dr. Michael A. Rübhausen leitet die Arbeitsgruppe Optik am Institut für Nanostruktur- und Festkörperphysik der Universität Hamburg und ist zugleich Geschäftsführender Direktor des Instituts. Er ist dem Center for Free-Electron Laser Science (CFEL) angegliedert. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf modernen spektroskopischen Methoden – darunter Raman-Spektroskopie und Ellipsometrie –, mit denen er unter anderem an den Grossforschungsanlagen PETRA III und FLASH Supraleiter, Quantenmaterialien sowie biologische und anorganische Proben untersucht. Seine interdisziplinäre wissenschaftliche Arbeit umfasst mehr als 180 Publikationen mit rund 4.000 Zitierungen, darunter Beiträge in renommierten Fachzeitschriften wie Physical Review Letters, JACS, Angewandte Chemie, Nature Chemistry, Nature Physics, Cellular and Molecular Life Sciences und Nature Communications. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit liegt in der methodischen Entwicklung KI-gestützter Analyseworkflows für komplexe und hochdimensionale Datensätze.


Über die Viromed Medical AG

Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100 %-ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie (KAP) für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region und darüber hinaus zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren.

www.viromed-medical-ag.de

 

Kontakt Viromed

E-Mail: kontakt@viromed-medical.de

 

Pressekontakt

E-Mail: viromed@kirchhoff.de


02.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Viromed Medical AG
Hauptstrasse 105
25462 Rellingen
Deutschland
E-Mail: kontakt@viromed-medical.de
Internet: https://www.viromed-medical-ag.de/
ISIN: DE000A40ZVN7
WKN: A40ZVN
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Tradegate BSX
LEI Code: 894500XR05MYCVCCR171
EQS News ID: 2392688

 
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2392688  02.09.2026 CET/CEST

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