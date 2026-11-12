EQS-News: ProCredit 9M 2026: Wachstums- und Transformationsstrategie führt zu Stärkung der Ertragslage

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ProCredit 9M 2026: Wachstums- und Transformationsstrategie führt zu Stärkung der Ertragslage



12.11.2026 / 06:58 CET/CEST

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ProCredit 9M 2026: Wachstums- und Transformationsstrategie führt zu Stärkung der Ertragslage

Kreditportfolio wächst seit Jahresbeginn um 11,9 % bei starkem Anstieg der Kund*innenzahlen

Zinsüberschuss erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 14,8 %; Nettozinsmarge steigt um 15 Basispunkte

Anstieg des operativen Ertrags um 10,6 % übersteigt Anstieg der operativen Aufwendungen; Kosten-Ertrags-Verhältnis verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um 2,4 Prozentpunkte auf 68,9 %

Auf Anteilseigner*innen zurechenbares Konzernergebnis beträgt 65,4 Mio. EUR; materielle Eigenkapitalrendite liegt bei 8,4 %

Ausblick für ausgewählte Kennzahlen des Geschäftsjahres 2026 aktualisiert: Wachstum des Kreditportfolios bei 14-15 % erwartet, Kosten-Ertrags-Verhältnis 2-3 Prozentpunkte besser als ursprünglich erwartet, harte Kernkapitalquote zwischen 12,5 % und 13,0 %

Frankfurt am Main, 12. November 2026 – Die ersten neun Monate 2026 markierten mit einer Stärkung der Ertragslage einen weiteren Fortschritt bei der Umsetzung der Wachstums- und Transformationsstrategie der ProCredit Gruppe. Vor dem Hintergrund des starken und zielgerichteten Wachstums des Kreditportfolios, insbesondere in ertragreicheren Kund*innensegmenten, stiegen die operativen Erträge stärker als die operativen Aufwendungen. Der Zinsüberschuss profitierte vom starken Kreditwachstum und einer verbesserten Nettozinsmarge. Auf Grundlage der Entwicklung in den ersten neun Monaten und der Erwartungen für das vierte Quartal aktualisierte der Vorstand seinen Ausblick für ausgewählte Kennzahlen des Geschäftsjahres 2026.

Starkes und zielgerichtetes Wachstum des Kreditportfolios setzt sich fort

In den ersten neun Monaten 2026 wuchs das Kreditportfolio der Gruppe deutlich um 11,9 % bzw. 924,1 Mio. EUR (9M 2025: 7,9 % bzw. 556,0 Mio. EUR). Am stärksten war das Wachstum in den ertragreicheren Segmenten der Kredite an Kleinst- und Kleinunternehmen, sowie im Konsumentenkreditgeschäft.

Die Kund*inneneinlagen stiegen um 6,5 % bzw. 597,5 Mio. EUR (9M 2025: 4,0 % bzw. 329,4 Mio. EUR).

Die Anzahl der aktiven Kund*innen in allen Segmenten erhöhte sich um 12,9 % bzw. rund 43.000 (9M 2025: 10,5 % bzw. rund 30.000). Der Aufwärtstrend aus dem ersten Halbjahr setzte sich fort, wobei sich das Segment der Kleinstunternehmen besonders dynamisch entwickelte.

Starker Zinsüberschuss treibt verbesserte Ertragslage

Der Zinsüberschuss stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14,8 % auf 299,3 Mio. EUR (9M 2025: 260,8 Mio. EUR). Der Anstieg war vor allem auf das starke Wachstum des Kreditportfolios zurückzuführen und auf die Nettozinsmarge, die sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 15 Basispunkte auf 3,3 % erhöhte (9M 2025: 3,2 %).

Der Provisionsüberschuss belief sich auf 68,2 Mio. EUR und lag damit 4,0 % unter dem Vorjahreszeitraum (9M 2025: 71,0 Mio. EUR). Während der Provisionsüberschuss in Bulgarien infolge der Einführung des Euros zurückging, entwickelte er sich in den meisten anderen Banken der Gruppe positiv.

Der Personal- und Verwaltungsaufwand betrug 246,7 Mio. EUR und lag damit 6,9 % über dem Vorjahreszeitraum (9M 2025: 230,8 Mio. EUR). Der Anstieg war vor allem auf höhere Personalaufwendungen zurückzuführen. Hierzu zählt insbesondere der gezielte Ausbau von Personal in Funktionen, die für die Umsetzung der Strategie in den Bereichen Privatkund*innengeschäft und digitale Transformation zentral sind. Da der operative Ertrag stärker stieg als die operativen Aufwendungen, verbesserte sich das Kosten-Ertrags-Verhältnis auf 68,9 % (9M 2025: 71,3 %).

Die Risikovorsorge belief sich auf 15,6 Mio. EUR. Dies entspricht Risikokosten von 25 Basispunkten (9M 2025: 16,9 Mio. EUR, 31 Basispunkte). Die Qualität des Kreditportfolios blieb robust und der Anteil notleidender Kredite mit 2,8 % stabil (Q4-2025: 3,0 %).

Der Steueraufwand stieg um 8,4 Mio. EUR auf 26,3 Mio. EUR (9M 2025: 17,8 Mio. EUR). Ausschlaggebend hierfür war insbesondere der erhöhte Gewinnsteuersatz für ukrainische Banken, wie im Ausblick der Gruppe für das laufende Geschäftsjahr dargestellt.

Das Konzernergebnis stieg um 11,3 Mio. EUR auf 69,5 Mio. EUR (9M 2025: 58,2 Mio. EUR). Dies entspricht einer Eigenkapitalrendite von 7,9 % (9M 2025: 7,4 %). Das auf Anteilseigner*innen zurechenbare Konzernergebnis betrug EUR 65,4 Mio. und die Rentabilität auf das materielle Eigenkapital (RoTE) 8,4 % (9M 2025: 7,7 %).

„Unsere Ergebnisse der ersten neun Monate zeigen, dass wir bei der Umsetzung unserer Wachstums- und Transformationsstrategie weiter vorankommen: Unser operativer Ertrag wächst nun stärker als unsere operativen Aufwendungen. Diese positive Entwicklung wird durch das starke und zielgerichtete Wachstum unseres Kreditportfolios und die Verbesserung der Nettozinsmarge unterstützt. Wir werden unsere Strategie weiter konsequent umsetzen und machen gute Fortschritte auf dem Weg zu unseren Zielen für 2029“, sagt Eriola Bibolli, Vorstandsvorsitzende der ProCredit Holding AG.

Stabile Kapitalausstattung; Ausblick für ausgewählte Kennzahlen des Geschäftsjahres 2026 aktualisiert

Die Kapitalausstattung der Gruppe blieb stabil. Zum 30. September 2026 betrug die harte Kernkapitalquote 12,6 % und die Kernkapitalquote 14,5 %.

Aufgrund der Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten und den Erwartungen für das vierte Quartal hat der Vorstand die Prognose für ausgewählte Kennzahlen des Jahres 2026 aktualisiert. Das Wachstum des Kreditportfolios wird nun bei 14-15 % erwartet (für fortgeführte Geschäftsbereiche und unter der Annahme keiner wesentlichen Wechselkursschwankungen) und das Kosten-Ertrags-Verhältnis wird 2–3 Prozentpunkte besser als ursprünglich erwartet (zuvor: etwa auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2025 von 73,4 %).

Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2026 weiterhin eine Eigenkapitalrendite von rund 7 %. Ein bislang für 2026 erwarteter positiver Währungsumrechnungseffekt im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion der ProCredit Bank Ecuador wird voraussichtlich erst 2027 zum Tragen kommen. Die besser als erwartete finanzielle Entwicklung dürfte die Auswirkungen dieser zeitlichen Verschiebung teilweise ausgleichen. Die harte Kernkapitalquote wird zum Jahresende 2026 voraussichtlich zwischen 12,5 % und 13,0 % liegen.

Die Quartalsmitteilung der ProCredit Gruppe zum 30. September 2026 steht ab heute auf der Webseite der ProCredit Holding im Bereich Investor Relations unter https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/berichte-und-veroffentlichungen/finanzberichte/ zur Verfügung. Der Finanzkalender der ProCredit Holding ist abrufbar unter https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/finanzkalender/.

9M 2026 Ergebnisse im Überblick

in Mio. EUR Bilanz 30.9.2026 31.12.2025 Veränderung Kreditportfolio 8.676,5 7.752,5 924,1 Einlagen 9.733,8 9.136,2 597,5 Gewinn- und Verlustrechnung 1.1.-30.9.2026 1.1.-30.9.2025 Veränderung Zinsüberschuss 299,3 260,8 38,5 Provisionsüberschuss 68,2 71,0 -2,8 Operativer Ertrag 358,0 323,7 34,3 Personal- und Verwaltungsaufwendungen 246,7 230,8 15,9 Risikovorsorge 15,6 16,9 -1,3 Konzernergebnis 69,5 58,2 11,3 Zentrale Leistungsindikatoren 1.1.-30.9.2026 1.1.-30.9.2025 Veränderung Wachstum des Kreditportfolios 11,9 % 7,9 % 4,0 Pp Kosten-Ertrags-Verhältnis 68,9 % 71,3 % -2,4 Pp Eigenkapitalrendite (annualisiert) 7,9 % 7,4 % 0,6 Pp … 30.9.2026 31.12.2025 Veränderung Harte Kernkapitalquote 12,6 % 13,1 % -0,5 Pp Zusätzliche Indikatoren 30.9.2026 31.12.2025 Veränderung Verhältnis Kreditportfolio zu Einlagen 89,1 % 84,9 % 4,3 Pp Nettozinsmarge (annualisiert) 3,3 % 3,2 % 0,2 Pp Risikokosten (annualisiert) 25 Bp 15 Bp 10 Bp Anteil ausgefallener Kredite 2,8 % 3,0 % -0,2 Pp Risikodeckungsgrad der Stufe 3 41,3 % 44,5 % -3,2 Pp Grünes Kreditportfolio 1.414,6 1.419,6 -0,4 % … 1.1.-30.9.2026 1.1.-30.9.2025 Veränderung Rentabilität auf das materielle Eigenkapital (annualisiert)* 8,4 % 7,7 % 0,7 Pp

*Auf ProCredit Anteilseigner*innen zurechenbares Konzernergebnis geteilt durch durchschnittliches materielles Eigenkapital.

Kontakt:

Petra Vielhaber, Group Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14 37 249, mobil: +49 171 686 5932, E-Mail: petra.vielhaber@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG

Die ProCredit Holding AG mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe, die auf Geschäftsbanken für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen (KKMU) sowie Privatpersonen ausgerichtet ist und einen Beitrag zur wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Entwicklung leisten soll. Der operative Fokus der Gruppe ist Südost- und Osteuropa. Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den Hauptaktionären der ProCredit Holding AG gehören die Zeitinger Invest GmbH, die KfW, die niederländische DOEN Participaties BV, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) und die ProCredit Staff Invest GmbH & Co. KG. Die ProCredit Holding AG unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene und als Mutterfinanzholdinggesellschaft der ProCredit-Finanzholdinggruppe der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der Webseite https://www.procredit-holding.com/de/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf den künftigen Geschäftsverlauf und/oder künftige finanzielle Leistungsparameter und/oder künftige die ProCredit Holding betreffende Vorgänge und/oder Entwicklungen beziehen (zukunftsgerichtete Aussagen). Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Managements der ProCredit Holding, die teilweise ausserhalb des Einflussbereichs der ProCredit Holding liegen. Die zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen daher einer Vielzahl von Ungewissheiten. Sollte sich eine oder mehrere dieser Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nichtzutreffend waren, können die tatsächlichen Umstände (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Über zwingende gesetzliche Anforderungen hinaus übernimmt die ProCredit Holding keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren.