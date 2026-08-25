EQS-News: Private Assets SE & Co. KGaA veröffentlicht Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2026

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Private Assets SE & Co. KGaA veröffentlicht Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2026



25.08.2026 / 15:30 CET/CEST

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Private Assets SE & Co. KGaA veröffentlicht Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2026

Die Private Assets SE & Co. KGaA (Private Assets) veröffentlicht ihren Halbjahresfinanzbericht 2026. Die Umsatzerlöse stiegen im ersten Halbjahr um 18,9 % auf EUR 90,1 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 75,7 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich auf EUR -0,9 Mio. nach EUR -1,6 Mio. im Vorjahreszeitraum. Das Konzernergebnis belief sich auf EUR -6,4 Mio. nach EUR -6,7 Mio. im ersten Halbjahr 2025. Die Eigenkapitalquote lag zum 30. Juni 2026 bei 13,7 %.

H1 2026 H1 2025 bzw. 30.06.2026 bzw. 30.06.2025 in Mio. Euro Umsatzerlöse 90,1 75,7 EBITDA -0,9 -1,6 EBIT -4,9 -5,9 Konzernergebnis -6,4 -6,7 Bilanzsumme 107,5 101,2 davon Zahlungsmittel 7,3 3,1 davon Eigenkapital 14,7 14,8 Eigenkapitalquote 13,7% 14,6%

Der Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2026 war weiterhin durch ein anspruchsvolles wirtschaftliches Umfeld und eine anhaltende Investitionszurückhaltung in Teilen der Industrie geprägt. Insbesondere Projektverschiebungen und die daraus resultierende Unterauslastung im Segment Automation & Technology belasteten die operative Ergebnisentwicklung.



Gleichzeitig erzielten wesentliche Beteiligungen im Segment Industrial deutliche operative Fortschritte. Die Integration, der zum Jahresende 2025 erworbenen französischen TAM Groupe verläuft planmässig, und erste Effizienzmassnahmen wurden erfolgreich umgesetzt. Darüber hinaus entwickelten sich mehrere bestehende Beteiligungen im Segment Industrial besser als im Vorjahreszeitraum.



Positiv entwickelte sich die Auftragslage in wesentlichen Teilen des Beteiligungsportfolios. Der deutlich gestiegene Auftragseingang und der insgesamt hohe Auftragsbestand schaffen bei mehreren Beteiligungen eine gute Visibilität für die weitere Geschäftsentwicklung und bilden eine solide Grundlage für die operative Entwicklung im weiteren Jahresverlauf und darüber hinaus. Parallel wurden die Restrukturierungs- und Effizienzprogramme innerhalb des bestehenden Portfolios konsequent fortgeführt und die Akquisitionsaktivitäten weiter vorangetrieben.

Die geschäftsführenden Direktoren sind mit der Ergebnisentwicklung des ersten Halbjahres 2026 insgesamt noch nicht zufrieden. Die eingeleiteten operativen Massnahmen, die verbesserte Entwicklung der Mehrzahl der Beteiligungen sowie der hohe Auftragsbestand bilden jedoch eine solide Grundlage für eine Verbesserung der Ertragslage im weiteren Jahresverlauf und darüber hinaus.

Über die Private Assets SE & Co. KGaA

Private Assets ist eine in Hamburg ansässige Beteiligungsgesellschaft, die auf Unternehmensbeteiligungen in Sondersituationen spezialisiert ist. Die Aktien werden im Mittelstandssegment m:access der Börse München unter der ISIN: DE000A3H2234 gehandelt. Private Assets beteiligt sich an Konzernabspaltungen und mittelständischen Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Beteiligung eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen. Ein weiterer Beteiligungsschwerpunkt sind Unternehmen mit offenen Nachfolgefragen. Das Management von Private Assets hat viele Jahre Erfahrung und einen nachweisbaren Track Record bei Investments in Sondersituationen. Zur notwendigen schnellen Umsetzung verfügt die Gesellschaft über eine eigene Task-Force und ein eingespieltes Team mit Inhouse-Erfahrung in Bereichen wie Product Supply, Project Management, Sales & Marketing, Recht und Finanzen. Die Private Assets SE & Co. KGaA gehört zu den wenigen Beteiligungsgesellschaften, die eine eigene Digital Group unterhält und damit explizit Digitalisierungsthemen vorantreibt. Durch die enge operative Begleitung und aktives Management seitens der Gesellschafter erzielt die Private Assets SE & Co. KGaA in ihren Beteiligungen schnelle, effiziente und nachhaltige Veränderungen.

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