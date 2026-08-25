Private Assets Aktie 57644118 / DE000A3H2234
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25.08.2026 15:30:03
EQS-News: Private Assets SE & Co. KGaA veröffentlicht Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2026
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EQS-News: Private Assets SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht
Private Assets SE & Co. KGaA veröffentlicht Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2026
Die Private Assets SE & Co. KGaA (Private Assets) veröffentlicht ihren Halbjahresfinanzbericht 2026. Die Umsatzerlöse stiegen im ersten Halbjahr um 18,9 % auf EUR 90,1 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 75,7 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich auf EUR -0,9 Mio. nach EUR -1,6 Mio. im Vorjahreszeitraum. Das Konzernergebnis belief sich auf EUR -6,4 Mio. nach EUR -6,7 Mio. im ersten Halbjahr 2025. Die Eigenkapitalquote lag zum 30. Juni 2026 bei 13,7 %.
Der Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2026 war weiterhin durch ein anspruchsvolles wirtschaftliches Umfeld und eine anhaltende Investitionszurückhaltung in Teilen der Industrie geprägt. Insbesondere Projektverschiebungen und die daraus resultierende Unterauslastung im Segment Automation & Technology belasteten die operative Ergebnisentwicklung.
Die geschäftsführenden Direktoren sind mit der Ergebnisentwicklung des ersten Halbjahres 2026 insgesamt noch nicht zufrieden. Die eingeleiteten operativen Massnahmen, die verbesserte Entwicklung der Mehrzahl der Beteiligungen sowie der hohe Auftragsbestand bilden jedoch eine solide Grundlage für eine Verbesserung der Ertragslage im weiteren Jahresverlauf und darüber hinaus.
Über die Private Assets SE & Co. KGaA
www.private-assets.de
Investor Relations:
Private Assets SE & Co. KGaA
Brook 1
20457 Hamburg
E-Mail: ir@private-assets.de
25.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Private Assets SE & Co. KGaA
|Brook 1
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|+494037411022
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|info@private-assets.de
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|www.private-assets.de
|ISIN:
|DE000A3H2234
|WKN:
|A3H223
|Börsen:
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|LEI Code:
|391200K20QKOH53QMC44
|EQS News ID:
|2388492
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2388492 25.08.2026 CET/CEST
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