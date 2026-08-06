Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 53’972 0.2%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9337 -0.2%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’336 2.3%  Bitcoin 52’286 0.2%  Dollar 0.8077 -0.6%  Öl 83.4 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Sandoz124359842Swiss Re12688156Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Die Schwachstelle der Portfoliotheorie: Warum Diversifikation in extremen Marktphasen nicht schützt
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Musk gibt Fehler zu - stürzt die SpaceX-Aktie jetzt in die Krise?
Daimler Truck-Aktie fällt: Gewinn je Aktie bricht ein - Prognose dennoch bestätigt
Suche...
ETF Sparplan

Aktie 21935225 / DE000A1TNNN5

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.08.2026 09:00:05

EQS-News: Pressemitteilung Zwischenbericht Halbjahr 2026 A.S. Création Tapeten AG

7.00 EUR -1.41%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: A.S. Création Tapeten AG / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Halbjahresbericht
Pressemitteilung Zwischenbericht Halbjahr 2026 A.S. Création Tapeten AG

06.08.2026 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

Pressemitteilung

A.S. Création Tapeten AG, Gummersbach

(ISIN DE000A1TNNN5)

 

Effizienzmassnahmen zeigen Wirkung – Ergebnisentwicklung stabilisiert

Die A.S. Création Tapeten AG veröffentlichte heute den Konzernabschluss zum 30. Juni 2026.

A.S. Création hält bereinigtes Ergebnis trotz Umsatzrückgang nahezu auf Vorjahresniveau

Die A.S. Création Tapeten AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 vor dem Hintergrund eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds einen Umsatzrückgang um 3,4 % bzw. 1,9 Mio. € auf 54,2 Mio. € (Vorjahr: 56,1 Mio. €). Negativ beeinflusst wurde die Geschäftsentwicklung insbesondere durch geopolitische Unsicherheiten, die anhaltend schwache Baukonjunktur sowie die zurückhaltende Konsumstimmung.

Die Rohertragsmarge verbesserte sich um 1,1 Prozentpunkte auf  54,8 %. Der Personalaufwand erhöhte sich aufgrund von Abfindungen und Freistellungen in Höhe von 0,6 Mio. € im Zusammenhang mit der gezielten Anpassung der Organisations- und Personalstruktur an die rückläufigen Marktbedingungen auf 16,7 Mio. €. Bereinigt um diese Sondereffekte lag der Personalaufwand bei 16,1 Mio. € im Vergleich zum bereinigten Vorjahreswert von 16,3 Mio. €.

Trotz des Umsatzrückgangs erreichte das bereinigte operative Ergebnis mit 0,9 Mio. € nahezu das Vorjahresniveau (1,0 Mio. €). Das bereinigte Ergebnis nach Steuern belief sich auf 0,3 Mio. € nach 0,4 Mio. € im Vorjahr.

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt

Die konjunkturelle Erholung verläuft bislang verhalten; insbesondere die Nachfrage nach Produkten rund um Bauen und Renovieren bewegt sich nach wie vor auf einem niedrigen Niveau. Darüber hinaus dürften steigende Rohstoff- und Logistikkosten infolge des Iran-Konflikts die Ergebnisentwicklung im Jahresverlauf belasten.

Gleichzeitig zeigen die bereits 2025 eingeleiteten Massnahmen weiterhin Wirkung. Dies spiegelt sich insbesondere in der verbesserten Rohertragsmarge und der Stabilisierung des bereinigten operativen Ergebnisses wider.

Auf Basis der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr wird die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt. Erwartet werden unverändert Umsätze zwischen 95 Mio. € und 110 Mio. €, ein bereinigtes operatives Ergebnis zwischen –1,5 Mio. € und +3,0 Mio. € sowie ein bereinigtes Ergebnis nach Steuern zwischen –1,5 Mio. € und +2,0 Mio. €.

Der Vorstand strebt an, das Geschäftsjahr mit einem positiven bereinigten Ergebnis nach Steuern abzuschliessen. Grundlage hierfür ist die strategische Agenda CREATE 2030. Im Fokus stehen weitere Effizienzsteigerungen, die Konzentration auf margenstärkere Produkte und Vertriebskanäle sowie der Ausbau der Wachstumsfelder Digitaldruck und E-Commerce. Damit sollen die Wettbewerbsfähigkeit und die Profitabilität des Konzerns nachhaltig gestärkt werden.

 

Gummersbach, 06. August 2026

A.S. Création Tapeten AG

Der Vorstand


 

Für Rückfragen:

Michael Rockenbach, Vorstand Finanzen, IT, Einkauf und Personal, Telefon +49-2261-542 388,
E-Mail: michael.rockenbach@as-creation.de

 

Die vollständige Zwischenmitteilung liegt für Sie bereit:

https://www.as-creation.com/unternehmen/investor-relations/veroeffentlichungen/zwischenberichte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


06.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: A.S. Création Tapeten AG
Südstrasse 47
51645 Gummersbach
Deutschland
Telefon: +49 22 61 54 2-0
Fax: +49 22 61 54 2-3 04
E-Mail: investor@as-creation.de
Internet: http://www.as-creation.de
ISIN: DE000A1TNNN5
WKN: A1TNNN
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900GEUFGNGXF5Q548
EQS News ID: 2378042

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2378042  06.08.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu A.S. Création Tapeten AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten