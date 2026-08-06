EQS-News: Pressemitteilung Zwischenbericht Halbjahr 2026 A.S. Création Tapeten AG

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Pressemitteilung Zwischenbericht Halbjahr 2026 A.S. Création Tapeten AG



06.08.2026 / 09:00 CET/CEST

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Pressemitteilung

A.S. Création Tapeten AG, Gummersbach

(ISIN DE000A1TNNN5)

Effizienzmassnahmen zeigen Wirkung – Ergebnisentwicklung stabilisiert

Die A.S. Création Tapeten AG veröffentlichte heute den Konzernabschluss zum 30. Juni 2026.

A.S. Création hält bereinigtes Ergebnis trotz Umsatzrückgang nahezu auf Vorjahresniveau

Die A.S. Création Tapeten AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 vor dem Hintergrund eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds einen Umsatzrückgang um 3,4 % bzw. 1,9 Mio. € auf 54,2 Mio. € (Vorjahr: 56,1 Mio. €). Negativ beeinflusst wurde die Geschäftsentwicklung insbesondere durch geopolitische Unsicherheiten, die anhaltend schwache Baukonjunktur sowie die zurückhaltende Konsumstimmung.

Die Rohertragsmarge verbesserte sich um 1,1 Prozentpunkte auf 54,8 %. Der Personalaufwand erhöhte sich aufgrund von Abfindungen und Freistellungen in Höhe von 0,6 Mio. € im Zusammenhang mit der gezielten Anpassung der Organisations- und Personalstruktur an die rückläufigen Marktbedingungen auf 16,7 Mio. €. Bereinigt um diese Sondereffekte lag der Personalaufwand bei 16,1 Mio. € im Vergleich zum bereinigten Vorjahreswert von 16,3 Mio. €.

Trotz des Umsatzrückgangs erreichte das bereinigte operative Ergebnis mit 0,9 Mio. € nahezu das Vorjahresniveau (1,0 Mio. €). Das bereinigte Ergebnis nach Steuern belief sich auf 0,3 Mio. € nach 0,4 Mio. € im Vorjahr.

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt

Die konjunkturelle Erholung verläuft bislang verhalten; insbesondere die Nachfrage nach Produkten rund um Bauen und Renovieren bewegt sich nach wie vor auf einem niedrigen Niveau. Darüber hinaus dürften steigende Rohstoff- und Logistikkosten infolge des Iran-Konflikts die Ergebnisentwicklung im Jahresverlauf belasten.

Gleichzeitig zeigen die bereits 2025 eingeleiteten Massnahmen weiterhin Wirkung. Dies spiegelt sich insbesondere in der verbesserten Rohertragsmarge und der Stabilisierung des bereinigten operativen Ergebnisses wider.

Auf Basis der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr wird die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt. Erwartet werden unverändert Umsätze zwischen 95 Mio. € und 110 Mio. €, ein bereinigtes operatives Ergebnis zwischen –1,5 Mio. € und +3,0 Mio. € sowie ein bereinigtes Ergebnis nach Steuern zwischen –1,5 Mio. € und +2,0 Mio. €.

Der Vorstand strebt an, das Geschäftsjahr mit einem positiven bereinigten Ergebnis nach Steuern abzuschliessen. Grundlage hierfür ist die strategische Agenda CREATE 2030. Im Fokus stehen weitere Effizienzsteigerungen, die Konzentration auf margenstärkere Produkte und Vertriebskanäle sowie der Ausbau der Wachstumsfelder Digitaldruck und E-Commerce. Damit sollen die Wettbewerbsfähigkeit und die Profitabilität des Konzerns nachhaltig gestärkt werden.

Gummersbach, 06. August 2026

A.S. Création Tapeten AG

Der Vorstand





Für Rückfragen:

Michael Rockenbach, Vorstand Finanzen, IT, Einkauf und Personal, Telefon +49-2261-542 388,

E-Mail: michael.rockenbach@as-creation.de

Die vollständige Zwischenmitteilung liegt für Sie bereit:

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