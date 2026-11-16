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16.11.2026 09:00:03

EQS-News: Premiere in Bayern: Erster autonomer Roboter von Innok Robotics startet Betrieb im öffentlichen Strassenverkehr in Regenstauf

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EQS-News: Innok Robotics Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Premiere in Bayern: Erster autonomer Roboter von Innok Robotics startet Betrieb im öffentlichen Strassenverkehr in Regenstauf

16.11.2026 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Premiere in Bayern: Erster autonomer Roboter von Innok Robotics startet Betrieb im öffentlichen Strassenverkehr in Regenstauf

Pilotprojekt mit bundesweiter Strahlkraft: Nach Genehmigung durch das Bayerische Verkehrsministerium, das Wirtschaftsministerium und den Markt Regenstauf pendelt ab sofort ein autonomer Lieferroboter der Innok Robotics Group AG im öffentlichen Raum zwischen dem Firmensitz und dem örtlichen REWE-Markt.

Regenstauf, 16. November 2026 – Die Innok Robotics Group AG („Innok Robotics“, ISIN: DE000A3EVV13), eine auf Physical AI und autonome mobile Roboter (AMR) für Outdoor- und Brownfield-Umgebungen spezialisierte Deeptech-Unternehmensgruppe, hat einen weiteren Meilenstein bei der Erschliessung neuer Anwendungsfelder autonomer Robotik erreicht. Am 13. November 2026 wurde in Regenstauf der erste autonome Roboter von Innok Robotics im öffentlichen Strassenverkehr in Bayern offiziell in Betrieb genommen. Bayerns Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt gab gemeinsam mit dem Verkehrsministerium und Vertretern aus Landespolitik, Kommunalverwaltung und Wirtschaft den offiziellen Startschuss für ein neues bedeutendes Kapitel bayerischer und deutscher Technologiegeschichte.

Im Rahmen des auf sechs Monate angelegten Pilotbetriebs transportiert ein autonomer Transportroboter vom Typ INDUROS Waren zwischen dem Firmensitz des Unternehmens und dem örtlichen REWE-Markt. Das Projekt eröffnet neue Perspektiven für den Einsatz autonomer Transportlösungen in der innerörtlichen Logistik sowie bei werksübergreifenden industriellen Transportprozessen – und nimmt aktuell bundesweit eine Ausnahmestellung bei der Überführung angewandter Physical AI in den realen Alltag ein.

Pragmatische Zusammenarbeit von Politik und Verwaltung ebnet den Weg

Dass ein autonomes System in Bayern erstmals regulär auf öffentlichen Wegen und Strassen verkehren darf, ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen dem Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, das vor Ort durch Ministerialrat Rainer Köstler vertreten war, dem Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie und dem Markt Regenstauf um den Ersten Bürgermeister Josef Schindler sowie dem Landratsamt Regensburg.

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter hat das Genehmigungsverfahren persönlich begleitet: „Der Einsatz von Lieferrobotern ist ein spannender Versuch, für dessen Genehmigung es leider noch keine Grundlagen auf Bundesebene gibt. Mir war aber wichtig, dass dieser innovative Ansatz nicht an Bürokratie scheitert. Mein Ministerium hat den Markt Regenstauf daraufhin erfolgreich bei der Genehmigung für eine Sondernutzung nach dem Bayerischen Strassen- und Wegegesetz unterstützt. Ich bin sehr gespannt, wie der sechsmonatige Zeitraum läuft und welche Entwicklungen wir auf dem Gebiet der autonomen Lieferroboter in den nächsten Jahren erwarten können.“

Bundesweite Vorreiterrolle auf einer Stufe mit autonomen Fahrzeugen

Als Schirmherr gab Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt auf dem Firmengelände von Innok Robotics offiziell das Startsignal und ordnete das Vorhaben in den internationalen Technologiewettbewerb mit Ländern wie den USA und China ein: „Damit startet ein echtes Leuchtturmprojekt für Bayern heute die nächste Phase. Der Pilotbetrieb des ersten autonomen Roboters in Bayern im öffentlichen Strassenverkehr stellt einen Meilenstein in der Integration von autonomen Robotern in unseren Alltag dar. Vergleichbare Pilotprojekte gab es nur in Berlin und Hamburg. Diese laufen inzwischen jedoch nicht mehr. Umso grösser ist die Bedeutung des Vorhabens, das wir heute hier in Bayern starten. Ich bin überzeugt, dass auch über unsere Landesgrenzen hinaus aufmerksam auf Regenstauf geschaut wird. In seiner strategischen Bedeutung steht dieses Projekt auf einem Level mit der Entwicklung autonomer Fahrzeuge.“

Zugleich hob Staatssekretär Tobias Gotthardt den wirtschaftlichen Nutzen für Kommunen, Handel und Verbraucher hervor: „Das Projekt zeigt: Innovation gelingt durch gemeinsames Handeln. Wenn Unternehmen neue Anwendungen entwickeln und die zuständigen Stellen eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten, können wir technologischen Fortschritt in die Praxis bringen. Autonome Lieferroboter können Logistik effizienter und flexibler machen und dazu beitragen, Lieferprozesse auch klimafreundlicher zu gestalten. Davon können gerade der Einzelhandel und die Gastronomie profitieren. Auch für die Versorgung im ländlichen Raum können autonome Lieferlösungen in Zukunft einen wichtigen Beitrag leisten.“

Vom Pilotbetrieb zur direkten Lebensmittellieferung an die Kunden

Aktuell übernimmt der mit der Innok-eigenen KI-Autonomiesoftware Innok Cockpit ausgestattete Roboter den Transport von Lebensmitteln und Einkäufen vom REWE-Markt in Regenstauf zur rund einen Kilometer entfernten Firmenzentrale von Innok Robotics. Die unmittelbare Nähe zur Firmenzentrale bietet optimale Bedingungen, um das Verhalten des Systems im realen Strassenverkehr ausserhalb abgeschlossener Betriebsgelände detailliert zu begleiten.

Gemeinsam mit dem REWE-Marktbetreiber Tobias Mück sowie der Gemeinde Regenstauf ist die strategische Weiterentwicklung bereits klar skizziert: Bei erfolgreichem Verlauf der Pilotphase soll das Einsatzgebiet schrittweise auf weitere Ortsteile in Regenstauf ausgeweitet werden. Ziel ist es, dass der REWE-Markt den autonomen Roboter künftig direkt zu seinen Kunden im Ort schicken kann, um Einkäufe und Lebensmittel vollautomatisch sowie emissionsfrei nach Hause zu liefern.

Signalwirkung für die Industrie bei werksübergreifenden Transporten

Über den Einzelhandel und die Nahversorgung hinaus markiert der Startschuss in Regenstauf einen entscheidenden Durchbruch für die industrielle Logistik, das Kerngeschäft von Innok Robotics.

Alwin Heerklotz, Vorstand der Innok Robotics Group AG sowie Gründer und CTO, betont die weitreichende Bedeutung des Projekts für den Wirtschaftsstandort: „Wir beweisen heute in Regenstauf, dass Deutschland bei Schlüsseltechnologien wie der autonomen Outdoor-Robotik über relevante technologische Kompetenzen verfügt und innovative Anwendungen in die Praxis bringen kann. Unser besonderer Dank gilt dem Bayerischen Verkehrsministerium, dem Wirtschaftsministerium und der Gemeinde Regenstauf, die eindrucksvoll gezeigt haben, wie pragmatisch und lösungsorientiert unsere Behörden technologischen Fortschritt ermöglichen können. Neben den neuen Möglichkeiten für den Einzelhandel hat dieses Projekt vor allem eine wichtige Signalwirkung für unsere zahlreichen Industriekunden, deren Betriebsgelände und Werkshallen teils durch öffentliche Strassen miteinander verbunden sind. Bisher endete die autonome Outdoor-Logistik für uns an der öffentlichen Strasse, weil diese nicht ohne entsprechende Genehmigung überquert oder befahren werden durfte. Mit diesem Pilotprojekt schaffen wir eine wichtige Grundlage, um solche werksübergreifenden Einsätze über öffentliche Strassen hinweg perspektivisch auch für unsere Industriekunden zu ermöglichen.“

Über Innok Robotics:
Die Innok Robotics Group AG ist eine schnell wachsende deutsche Deeptech-Unternehmensgruppe, die sich auf Physical AI & Robotics und insbesondere autonome mobile Roboter (AMR) spezialisiert hat. Das Alleinstellungsmerkmal liegt im erweiterten Einsatzspektrum: Während die meisten AMRs auf Innenbereiche beschränkt sind, navigieren die Systeme von Innok Robotics autonom sowohl im Indoor- als auch im Outdoor- und All-Terrain-Bereich mit höchsten Sicherheitsstandards. Innok Robotics hat sich erfolgreich bei mittelständischen Unternehmen und bei internationalen Grosskonzernen etabliert, darunter ZF, Volvo, John Deere, Kubota, Siemens, ABB, Infineon, BASF und Surventis.

Kontakt für Medien:
Innok Robotics Group AG
Bahnweg 4, 93128 Regenstauf
Daniel Brandt (Head of Marketing & Communications)
Tel.: +49 9402 4739147
E-Mail: daniel.brandt@innok-robotics.de
Web: www.innok-robotics.de		 Pressekontakt Kapitalmarkt:
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Tel.: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de

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