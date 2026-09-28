Baader Bank Aktie 251426 / DE0005088108
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28.09.2026 07:30:04
EQS-News: Positive Bilanz für die Baader Investment Conference 2026: 4 Tage, 750 Investoren, 3.000 Gespräche
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EQS-News: Baader Bank AG
/ Schlagwort(e): Konferenz
Positive Bilanz für die Baader Investment Conference 2026: 4 Tage, 750 Investoren, 3.000 Gespräche
Vom 21. bis 24. September 2026 hat die 15. Ausgabe der Baader Investment Conference mit insgesamt 230 präsentierenden Unternehmen und mehr als 750 anwesenden, internationalen Investoren und Investorinnen in München stattgefunden.
In insgesamt rund 3.000 Einzel- und Kleingruppengesprächen sowie rund 90 Forumspräsentationen erhielten internationale Investoren Einblicke in die jüngsten Entwicklungen der präsentierenden Unternehmen. Unter den teilnehmenden Unternehmen sind 22 im Dax gelistet; 36 Unternehmen stammen aus der Schweiz und 27 aus Österreich.
„Die Baader Investment Conference ist für uns das zentrale Forum, um institutionelle Anleger und Unternehmensentscheider persönlich zusammenzubringen. Genau dieser direkte Austausch ist auch im Trading entscheidend: Märkte bewegen sich im Sekundentakt, doch nachhaltige Anlageentscheidungen entstehen im Dialog“, betont Oliver Riedel, Vorstandsvorsitzender der Baader Bank.
Zum zweiten Mal wurde die Baader Investment Conference in Kooperation mit der ERSTE Bank Group ausgerichtet. Ein fester Bestandteil des Programms war erneut der „Austrian Day“ am 22. September, der österreichische Unternehmen in den Mittelpunkt rückte.
Christian Jehle, CFO von Bechtle resümiert: „Die Baader Investment Conference ist für Bechtle ein wichtiger Termin im Kapitalmarktkalender. Sie bietet uns die Gelegenheit, unsere Strategie, operative Entwicklung und langfristigen Wachstumsperspektiven im direkten Austausch mit Investoren transparent darzustellen. Dieser persönliche Dialog ist ein zentraler Bestandteil unserer Investor-Relations-Arbeit und stärkt das Verständnis für unser Geschäftsmodell und unseren nachhaltigen Wertschöpfungsanspruch.“
Vielseitiges Rahmenprogramm
Ergänzend zum Konferenzgeschehen wurden mit dem Private Markets Summit am 23. September und dem Trading-Forum am 24. September flankierende Programmzweige angeboten. Der Fokus lag auf aktuellen Kapitalmarkttrends, Aspekten des Retail-Handels und tokenisierten Wertpapieren. Die Agenda umfasste auch Panels zu Investments in Private Markets im Vergleich zu klassischen Anlagemöglichkeiten.
Das Partner- & Vermögensverwalter-Forum am vierten und letzten Tag der Konferenz stellt das Tagungshighlight mit Vorträgen, Panels und dem traditionellen Dialog der Kapitalmarktexperten zum Abschluss der Konferenz dar. Neben zahlreichen renommierten Speakern aus der Finanzbranche trat Franca Lehfeldt, Journalistin und Gründerin, als Gast-Speakerin mit einem Vortrag über das Leistungsprinzip auf.
„Die Baader Investment Conference bietet genau das, was wir als börsennotiertes Unternehmen brauchen: effiziente Gespräche, gezielten Austausch mit Investoren und Partnern vor Ort – und das alles in kürzester Zeit. Diese Konzentration auf das Wesentliche macht die Veranstaltung für uns besonders wertvoll“, so Dr. Christian H. Meyer, CEO von K+S.
Unternehmen zeigen sich trotz anhaltender Unsicherheiten zuversichtlich
Die präsentierenden Unternehmen gaben mehrheitlich einen optimistischen Ausblick für den aktuellen Geschäftsverlauf. Hinsichtlich der Belastungen durch geopolitische Konflikte und strukturelle Herausforderungen betonten viele Unternehmen ihre Kosteneffizienz aufgrund laufender oder abgeschlossener Optimierungen.
Durch die starke Positionierung in Geschäftsfeldern mit überdurchschnittlichen Wachstumsperspektiven sahen die meisten anwesenden Manager gute Chancen für weitere Umsatzsteigerungen und eine graduell zunehmende Profitabilität. Infolgedessen blieben sie zuversichtlich, sowohl ihre aktuellen Prognosen als auch ihre längerfristigen Ziele wie geplant zu erreichen.
Vor dem Hintergrund des im Juni begonnenen, erneuten Straffungszyklus der EZB wurden auch die aktuellen Refinanzierungsbedingungen und das Fälligkeitsprofil der Verbindlichkeiten diskutiert. Insgesamt wurde der Zinsanstieg jedoch noch nicht als wesentlicher Belastungsfaktor angesehen.
Die nächste Baader Investment Conference wird vom 20. bis 23. September 2027 in München stattfinden. Weitere Details finden Sie auch auf unserer Website https://www.baaderinvestmentconference.com.
Für weitere Informationen und Medienanfragen:
Marlene Constanze Hartz
Marlene.hartz@baaderbank.de
17. & 18.10.2026 Baader Trading Days (München)
24.10.2026 Börsentag Nürnberg
Über die Baader Bank AG:
28.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Baader Bank AG
|Weihenstephaner Str. 4
|85716 Unterschleissheim
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 5150 1044
|Fax:
|+49 89 5150 1111
|E-Mail:
|communications@baaderbank.de
|Internet:
|www.baaderbank.de
|ISIN:
|DE0005088108
|WKN:
|508810
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900JFOPPEDUR61H13
|EQS News ID:
|2405868
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2405868 28.09.2026 CET/CEST
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