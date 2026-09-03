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03.09.2026 09:23:23

EQS-News: Porsche Vertrieb ordnet sich neu: Engere Verzahnung zwischen Regionen und Zentrale angestrebt

Porsche vz.
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EQS-News: Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges
Porsche Vertrieb ordnet sich neu: Engere Verzahnung zwischen Regionen und Zentrale angestrebt

03.09.2026 / 09:23 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Porsche Vertrieb ordnet sich neu: Engere Verzahnung zwischen Regionen und Zentrale angestrebt

  • Internationale Führungspositionen in mehreren Porsche-Vertriebsgesellschaften werden neu besetzt.
  • Märkte erhalten mehr Verantwortung durch Restrukturierung.

Stuttgart. Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG passt im Zuge der Neustrukturierung des Ressorts Vertrieb und Marketing die internationale Vertriebsorganisation an. Ziel ist es, die Märkte noch stärker in die Verantwortung zu nehmen, die Umsetzungskraft weltweit zu erhöhen und die Verzahnung zwischen den Regionen und der Zentrale weiter zu verbessern.

Künftig wird die Zahl der Vertriebsregionen von fünf auf vier reduziert. Der Heimatmarkt Deutschland wird künftig Teil der Region Europa sein. Robert Ader, Vorsitzender der Geschäftsführung der Porsche Deutschland GmbH, übernimmt zusätzlich zu seiner bisherigen Rolle die Funktion des „Regional Lead Europe“ und verantwortet damit die übergreifende Steuerung der europäischen Märkte.

Auch in Nord-, Mittel- und Südamerika werden die Verantwortlichkeiten gebündelt. Die Region „Americas“ wird künftig unter der Leitung von Timo Resch, President und CEO von Porsche Cars North America, geführt. Die Vertriebsregion China bleibt unverändert bestehen, unter der Leitung von Alexander Pollich. Die Region Übersee- und Wachstumsmärkte wird ebenfalls neu aufgestellt: Mathias Busse, CEO von Porsche Korea Ltd., übernimmt zusätzlich zu seiner heutigen Funktion den Regional Lead für die Region Overseas. Der Fokus liegt dabei auf den wachstumsrelevanten Märkten im Mittleren Osten sowie im asiatischen Raum. Vor seiner Zeit in Korea war Busse in verschieden Funktionen für Porsche sowie Volkswagen tätig.

Mit der Neuaufstellung verbunden ist die Auflösung der bisherigen zentralen Hauptabteilungen Region Europa sowie Region Übersee- und Wachstumsmärkte. Dadurch werden Schnittstellen reduziert und die Verantwortung näher an die Märkte gerückt. Die neue Struktur soll zum 1. Oktober 2026 in Kraft treten.

„Unsere Märkte sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Porsche. Mit der neuen Struktur stärken wir die Eigenverantwortung der Regionen, beschleunigen Entscheidungen und schaffen die Voraussetzungen, um unsere Strategie weltweit noch konsequenter umzusetzen“, sagt Matthias Becker, Vorstand für Vertrieb und Marketing der Porsche AG.

Mit der Neuaufstellung gehen mehrere personelle Veränderungen einher:

  • Dr. Christiane Zorn, derzeit Leiterin der Region Overseas & Emerging Markets, wechselt zum 1. Oktober 2026 innerhalb des Volkswagen Konzerns. Zorn verfügt über langjährige internationale Managementerfahrung bei verschiedenen Marken und übernimmt zukünftig die Rolle der Vorsitzenden und Geschäftsführerin der Volkswagen Group Africa.
  • Zum 1. Januar 2027 übernimmt Iryna Kauk, derzeit Leiterin der Region Europa bei der Porsche AG, die Geschäftsführung der Porsche Schweiz AG von Holger Gerrmann. Kauk verfügt über langjährige internationale Managementerfahrung innerhalb des Porsche-Konzerns und war unter anderem CEO von Porsche Central & Eastern Europe sowie CFO von Porsche Lifestyle.
  • Holger Gerrmann, aktuell CEO der Porsche Schweiz AG, wechselt zeitgleich als Geschäftsführer zu Porsche Central and Eastern Europe s.r.o. und folgt dort auf Michael Kirsch. Gerrmann war zuvor unter anderem CEO von Porsche Korea sowie in verschiedenen Finanzfunktionen bei Porsche tätig.
  • Michael Kirsch, derzeit CEO von Porsche Central and Eastern Europe, übernimmt zum 1. Januar 2027 die Geschäftsführung von Porsche Cars Australia Pty. Ltd. Kirsch bringt umfassende internationale Führungserfahrung mit, darunter als President & CEO von Porsche China sowie als CEO von Porsche Japan.
  • Daniel Schmollinger wechselt zum 1. Januar 2027 als Geschäftsführer zu Porsche France S.A.S. und folgt dort auf Dr. Jens Puttfarcken. Schmollinger führt derzeit Porsche Cars Australia und war zuvor unter anderem in verschiedenen Führungspositionen im Vertrieb und Händlernetzmanagement von Porsche China tätig.
  • Gleichzeitig wird Dr. Jens Puttfarcken, Geschäftsführer von Porsche France S.A.S., nach mehr als 29 Jahren erfolgreicher Tätigkeit für Porsche zum 1. Januar 2027 in den Ruhestand treten.

„Mein besonderer Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen, die die Weiterentwicklung unserer Vertriebsorganisation mit grossem Engagement, hoher Professionalität und viel Flexibilität unterstützen. Die Bereitschaft, neue Verantwortungen zu übernehmen und Veränderungen aktiv mitzugestalten, ist eine wichtige Grundlage unseres gemeinsamen Erfolgs”, sagt Matthias Becker. „Gleichzeitig danke ich Dr. Jens Puttfarcken für seinen langjährigen Einsatz für Porsche und wünsche ihm für seinen neuen Lebensabschnitt alles Gute.”

 

Weitere Informationen und Fotomaterial stehen im Porsche Newsroom zur Verfügung: newsroom.porsche.com

 


03.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Deutschland
Telefon: +497119110
E-Mail: info@porsche.de
Internet: https://www.porsche.com/international/
ISIN: DE000PAG9113
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Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
LEI Code: 529900EWEX125AULXI58
EQS News ID: 2393294

 
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2393294  03.09.2026 CET/CEST

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