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05.08.2026 10:30:53

EQS-News: PNE veräussert zwei Windparkprojekte an private Investoren

PNE
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EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Sonstiges
PNE veräussert zwei Windparkprojekte an private Investoren

05.08.2026 / 10:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News

PNE veräussert zwei Windparkprojekte an private Investoren 

  • Repowering-Projekte „Wulfsdorf A“ und „Kuhstedt III“ mit zusammen 45 MW Leistung verkauft
  • Sauberer Strom für jährlich rund 31.000 Drei-Personen-Haushalte
  • energy consult übernimmt das Betriebsmanagement der Windparks

Cuxhaven, 5. August 2026 – Die PNE-Gruppe hat zwei Windparkprojekte erfolgreich an eine kleine Gruppe privater Investoren verkauft. Bei den Projekten handelt es sich um den Windpark „Wulfsdorf A“ in Schleswig-Holstein sowie um den Windpark „Kuhstedt III“ in Niedersachsen. Zusammen verfügen sie über eine Nennleistung von 45 Megawatt (MW).

Beide Windparks sind Repowering-Projekte. Dabei werden ältere Anlagen durch moderne, leistungsfähigere Windenergieanlagen ersetzt. So kann auf bereits genutzten Standorten künftig deutlich mehr erneuerbarer Strom erzeugt werden.

Der Windpark „Wulfsdorf A“ liegt im Landkreis Ostholstein in Schleswig-Holstein. Dort werden zwei Anlagen des Typs Vestas V150 mit jeweils 6,0 MW und zwei Anlagen des Typs Vestas V162 mit jeweils 6,2 MW errichtet. Die Gesamtleistung beträgt also 24,4 MW. Das Projekt befindet sich bereits in der Bauphase. Die Inbetriebnahme ist für Dezember 2026 geplant.

Der Windpark „Kuhstedt III“ liegt im Landkreis Rotenburg (Wümme) in Niedersachsen und verfügt über eine Gesamtleistung von 20,6 MW. Geplant sind zwei Nordex N175 mit jeweils 6,8 MW sowie eine Nordex N163 mit 7,0 MW. Auch dieses Projekt befindet sich bereits in der Bauphase. Hier ist die Inbetriebnahme für den Jahreswechsel 2026/27 vorgesehen.

Mit der erwarteten Strommenge beider Windparks können rein rechnerisch jährlich rund 31.000 Drei-Personen-Haushalte versorgt werden.

„Mit dem Verkauf von ‚Wulfsdorf A‘ und ‚Kuhstedt III‘ führen wir unsere erfolgreiche Vermarktung hochwertiger Windparkprojekte fort“, sagt Roland Stanze, COO der PNE AG. „Beide Projekte zeigen, welchen Beitrag Repowering leisten kann: Wir nutzen bestehende Standorte effizienter, setzen moderne und leistungsstarke Anlagentechnik ein und erhöhen damit den Ertrag erneuerbarer Stromerzeugung. Gleichzeitig unterstreicht die Transaktion die Attraktivität unserer Projekte für Investoren. Über das Betriebsmanagement bleiben wir zudem mit den Windparks verbunden.“

Das Betriebsmanagement der beiden Windparks übernimmt die zur PNE-Gruppe gehörende energy consult GmbH.

Mit dem Verkauf der Windparks „Wulfsdorf A“ und „Kuhstedt III“ setzt die PNE-Gruppe ihre erfolgreichen Projektverkäufe in diesem Jahr fort. Erst vor kurzem hatte PNE in Frankreich den Windpark „Romescamps“ mit 10,8 MW verkauft. Weitere Verkäufe waren unter anderem der Windpark „Bokel“ in Deutschland mit 25,2 MW, ein Windparkprojekt in Polen mit einer geplanten Gesamtleistung von 72 MW sowie eines Photovoltaik-Projekts in Polen mit einer Leistung von rund 40 MW.

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien.

Kontakt:
PNE AG
Head of Corporate Communications
Alexander Lennemann
Tel: +49 47 21 7 18 – 453E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com


PNE AG
Head of Investor Relations
Christopher Rodler
Tel: +49 40 879 33 – 114
E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com

05.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: PNE AG
Peter-Henlein-Strasse 2-4
27472 Cuxhaven
Deutschland
Telefon: 04721 / 718 - 06
Fax: 04721 / 718 - 200
E-Mail: info@pnegroup.com
Internet: https://www.pnegroup.com
ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A30VJW3
WKN: A0JBPG, A30VJW
Indizes: SDAX,
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200KEHI6OQSGGN373
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2377902  05.08.2026 CET/CEST

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