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29.09.2026 09:41:03

EQS-News: PNE-Gruppe verkauft erneut ein Windparkprojekt in Polen an einen globalen Akteur der Energiewende

PNE
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EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Sonstiges
PNE-Gruppe verkauft erneut ein Windparkprojekt in Polen an einen globalen Akteur der Energiewende

29.09.2026 / 09:41 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News

PNE-Gruppe verkauft erneut ein Windparkprojekt in Polen an einen globalen Akteur der Energiewende

  • PNE Polska veräussert bereits das dritte Projekt in diesem Jahr
  • Windparkprojekt umfasst 21 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 153 MW

Cuxhaven/Koszalin, 29. September 2026 – Erneut ist die PNE-Gruppe in Polen erfolgreich. Die polnische Tochtergesellschaft PNE Polska verkauft ein Windparkprojekt im Südwesten Polens an einen globalen Akteur der Energiewende.

Im Windpark „Karolew“ sollen sich 21 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 153 Megawatt (MW) drehen. PNE Polska wird den Windpark bis zur Phase ready-to-build weiterentwickeln. Die Baureife ist für 2029 vorgesehen. Die Inbetriebnahme soll 2031 erfolgen.

„Wir freuen uns, in diesem Jahr ein weiteres Projekt an einen grossen Investor verkauft zu haben", sagt Holger Gallas, CEO von PNE Polska. „Diese weitere Transaktion unterstreicht die hohe Qualität unserer Projektentwicklung und das Vertrauen, das internationale Partner in unsere Expertise und Zuverlässigkeit setzen.“

"Der dritte Projektverkauf innerhalb eines Jahres belegt die Stärke unserer Aktivitäten in Polen und bestätigt die strategische Bedeutung dieses Marktes für die PNE-Gruppe", ergänzt Roland Stanze, COO der PNE AG. „Angesichts des weiterhin dynamischen Ausbaus der erneuerbaren Energien bleibt Polen einer unserer Kernmärkte und bietet attraktive Möglichkeiten, unsere internationale Präsenz dort weiter auszubauen.“

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien.

 

Kontakt:
PNE AG
Head of Corporate Communications
Alexander Lennemann
Tel: +49 47 21 7 18 – 453
E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com

PNE AG
Head of Investor Relations
Christopher Rodler
Tel: +49 40 879 33 – 114
E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com

29.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: PNE AG
Peter-Henlein-Strasse 2-4
27472 Cuxhaven
Deutschland
Telefon: 04721 / 718 - 06
Fax: 04721 / 718 - 200
E-Mail: info@pnegroup.com
Internet: https://www.pnegroup.com
ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A30VJW3, DE000A460J75
WKN: A0JBPG, A30VJW, A460J7
Indizes: SDAX,
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200KEHI6OQSGGN373
EQS News ID: 2406922

 
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2406922  29.09.2026 CET/CEST

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