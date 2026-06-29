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29.06.2026 11:03:54

EQS-News: PNE bei Ausschreibung für Windenergie an Land am 1. Mai 2026 erfolgreich

PNE
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EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Sonstiges
PNE bei Ausschreibung für Windenergie an Land am 1. Mai 2026 erfolgreich

29.06.2026 / 11:03 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PNE bei Ausschreibung für Windenergie an Land am 1. Mai 2026 erfolgreich

  • Zwei Projekte erhalten den Zuschlag
  • Gesamtleistung von 108 MW bezuschlagt

Cuxhaven, 29. Juni 2026 Die PNE-Gruppe war bei der Ausschreibungsrunde der Bundesnetzagentur für Windenergieanlagen an Land am 1. Mai 2026 erfolgreich. Zwei eingereichte Projekte erhielten den Zuschlag. Hierbei handelte es sich um den Windpark "Beerfelde" sowie das Repowering-Projekt "Hassendorf".

In Brandenburg wird die PNE-Gruppe den Windpark "Beerfelde" mit einer Gesamtleistung von 100,8 Megawatt (MW) realisieren. Parallel zur Bauvorbereitung des Windparks prüft PNE im Projekt "Beerfelde" die Integration eines systemdienlich betriebenen Grünstromspeichers und befindet sich hierzu bereits in einem fortgeschrittenen Planungsstadium. Das Ziel besteht darin, die Potenziale hybrider Anlagenkombinationen frühzeitig zu erschliessen.

Zudem erhielt in Niedersachsen das Repowering-Projekt "Hassendorf" mit einer Leistung von 7,2 MW den Zuschlag. Damit hat nun auch die dritte Windenergieanlage des Windparks "Hassendorf" einen Zuschlag erhalten, nachdem die ersten beiden Anlagen bereits in der Ausschreibungsrunde im August 2025 erfolgreich waren.

Mit den aktuellen Zuschlägen stärkt die PNE-Gruppe ihre Projektpipeline im deutschen Kernmarkt und schafft die Grundlage für die Realisierung weiterer Windenergiekapazitäten.

"Die erfolgreichen Zuschläge trotz deutlicher Überzeichnung und erneut deutlich gesunkener Zuschlagswerte bestätigen die hohe Qualität unserer Projektpipeline und unsere starke Position im deutschen Windenergiemarkt", sagt Roland Stanze, COO der PNE AG. "Mit den Projekten Beerfelde und Hassendorf leisten wir einen weiteren Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland."

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien.
 

Kontakt:
PNE AG
Head of Corporate Communications
Alexander Lennemann
Tel: +49 47 21 7 18 – 453
E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com

PNE AG
Head of Investor Relations
Christopher Rodler
Tel: +49 40 879 33 – 114
E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com

29.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PNE AG
Peter-Henlein-Strasse 2-4
27472 Cuxhaven
Deutschland
Telefon: 04721 / 718 - 06
Fax: 04721 / 718 - 200
E-Mail: info@pnegroup.com
Internet: https://www.pnegroup.com
ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A30VJW3
WKN: A0JBPG, A30VJW
Indizes: SDAX,
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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2355922  29.06.2026 CET/CEST

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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