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20.08.2026 14:33:04

EQS-News: PLANOPTIK AG: Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2026

Plan Optik
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EQS-News: PLANOPTIK AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht
PLANOPTIK AG: Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2026

20.08.2026 / 14:33 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


PLANOPTIK AG: Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2026
Der Halbjahresfinanzbericht der PLANOPTIK AG steht unter

https://www.planoptik.com/de/investor_relations/

als Download bereit. 
Die PLANOPTIK AG hat ihre Umsätze im ersten Halbjahr 2026 im Konzern nach IFRS auf TEUR 6.240 gesteigert. Im ersten Halbjahr 2025 lagen die Umsätze bei TEUR 5.903.

Für das Gesamtjahr 2026 wird weiterhin ein Umsatzwachstum im Konzern um mehr als EUR 1 Mio. gegenüber dem Vorjahr erwartet. Denn wichtige Kunden der PLANOPTIK AG haben ihren Lagerabbau beendet und ihre Abrufe erhöht. Im Geschäftsjahr 2025 lag der Umsatz im Konzern bei TEUR 11.274.

Mit mehreren neuen Kunden bereitet die PLANOPTIK AG derzeit die Wafer-basierte Serienproduktion von Komponenten vor. Bei erfolgreichem Serienhochlauf erwartet die PLANOPTIK AG aus diesen neuen Kundenbeziehungen für die kommenden Jahre einen massgeblichen Einfluss auf den Konzernumsatz. Während diese neuen Kunden im laufenden Geschäftsjahr aller Voraussicht nach noch einen moderaten Einfluss auf das Wachstum haben werden, wird aus den erwarteten Serienhochläufen ab dem Jahr 2027 eine weitere deutliche Zunahme der Konzernumsätze erwartet.

Das EBITDA lag im ersten Halbjahr 2026 im Konzern nach IFRS bei TEUR 980 (Vj. TEUR 900), das EBIT bei TEUR 228 (Vj. TEUR 185), das EBT bei TEUR 116 (Vj. TEUR 130) und das Konzernperiodenergebnis bei TEUR 100 (Vj. TEUR -40). Dabei haben der Ausbau der Produktionskapazitäten und des Personalbestands sowie die Intensivierung von Vertrieb und Marketing das Ergebnis im ersten Halbjahr 2026 beeinflusst. Hinzu kamen allgemeine Kostensteigerungen. 

Für das laufende Gesamtjahr 2026 erwartet die PLANOPTIK AG trotz ihres Expansionskurses im Konzern eine deutliche Steigerung des EBT gegenüber dem Vorjahr, in dem das EBT im Konzern bei TEUR -15 lag. Allerdings wird die Wachstumsstrategie das Ergebnis weiterhin beeinträchtigen. Die PLANOPTIK AG unternimmt derzeit grosse Anstrengungen für den Ausbau ihrer Produktionskapazitäten wie den derzeitigen Bau von zwei neuen Reinräumen in Deutschland und Ungarn sowie für die Steigerung ihrer Marktpräsenz.
Kontakt:
Stefan Thoma
Head of Business Development
PLANOPTIK AG
Ueber der Bitz 3
D-56479 Elsoff
 
Telefon: +49 (0)2664 5068 52
investor.relations@planoptik.com
Über PLANOPTIK

Die PLANOPTIK AG setzt weltweit Standards beim Einsatz von Glas in der Mikrosystemtechnik und der Halbleiterindustrie. Hersteller aus über 40 Ländern verwenden Wafer und mikrostrukturierte Komponenten von PLANOPTIK zum Einbau in ihre Produkte. Für modernste Sensoren, für noch kleinere Mikroelektronik und für neue Möglichkeiten in der Mikrofluidik für die medizinische Diagnostik und Therapie.

Wir entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern neueste Produkte und stellen die präzise Fertigung der Mikrokomponenten sicher. Neueste Wafer-basierte Produktionstechnologien ermöglichen dabei schnelle und individuelle Lösungen bei hohen Fertigungsvolumen.

 

20.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PLANOPTIK AG
Ueber der Bitz 3
56479 Elsoff
Deutschland
Telefon: +49 2664 5068-0
Fax: +49 2664 5068-91
E-Mail: investor.relations@planoptik.com
Internet: www.planoptik.com
ISIN: DE000A0HGQS8
WKN: A0HGQS
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299002C4WEKXO9UG879
EQS News ID: 2386398

 
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2386398  20.08.2026 CET/CEST

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