Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’382 -0.3%  SPI 18’434 -0.4%  Dow 49’590 0.2%  DAX 25’393 -0.1%  Euro 0.9308 0.0%  EStoxx50 6’029 0.2%  Gold 4’590 -0.2%  Bitcoin 73’741 1.4%  Dollar 0.7978 0.1%  Öl 64.7 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall345850Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Lonza1384101Sika41879292Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
NVIDIA-Aktie, Gold und Co.: Dieser überraschende Aufsteiger zählt nun zu den Top-Assets der Welt
Neutral-Note für Roche-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Jefferies & Company Inc. beurteilt Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Hold
Palantir-Aktie steigt: Citi erhöht Kursziel und sieht massives KI-Potenzial
Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Siemens Healthineers-Aktie mit Outperform
Suche...
Plus500 Depot

Pierer Mobility Aktie 41860974 / AT0000KTMI02

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.01.2026 10:09:53

EQS-News: PIERER Mobility AG: Änderung der Firma auf Bajaj Mobility AG erfolgt

Pierer Mobility
14.81 CHF -0.01%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung/Unternehmensrestrukturierung
PIERER Mobility AG: Änderung der Firma auf Bajaj Mobility AG erfolgt

13.01.2026 / 10:09 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News          

  

PIERER Mobility AG: Änderung der Firma auf Bajaj Mobility AG erfolgt

Wels, 13.01.2026. Mit dem heutigen Tag, 13.01.2026, sind die im Rahmen der ausserordentlichen Hauptversammlung vom 19.11.2025 beschlossene Änderung des Firmenwortlauts in Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG) sowie Sitzverlegung im Firmenbuch eingetragen worden. Der Firmensitz befindet sich damit nunmehr in Mattighofen, die Adresse lautet:

 

Bajaj Mobility AG

Stallhofnerstrasse 3

5230 Mattighofen

Österreich

 

Das neue Logo der Bajaj Mobility AG ist dieser Meldung beigefügt.

Bajaj Mobility AG Logo copyright Bajaj Mobility AG

Bajaj Mobility AG Logo copyright Bajaj Mobility AG

 

Über die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG)

Die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG) ist die Holdinggesellschaft der KTM-Gruppe, einem der führenden Motorradhersteller Europas. Mit ihren Marken KTM, Husqvarna und GASGAS zählt die KTM AG zu den europäischen Premium-Motorradherstellern. Das Produktportfolio umfasst neben Motorrädern mit Verbrennungsmotor auch High-End-Komponenten (WP) sowie Fahrzeuge mit innovativen Elektroantrieben.

 

Für weitere Informationen

Investor Relations

Dipl.-Ök. Stephanie Kniep

Tel: +43 664 2896931

E-Mail: ir@pierermobility.com (künftig ir@bmag.com)

Website: https://www.pierermobility.com (künftig https://www.bajajmobility.com)

ISIN: AT0000KTMI02; Schweizer Valorennummer (Schweiz): 41860974; Ticker-Symbol: PKTM (künftig BMAG); Bloomberg: PKTM SW, PKTM AV; Reuters: PKTM.S, PKTM.VI


13.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PIERER Mobility AG
Edisonstrasse 1
4600 Wels
Österreich
Telefon: +43 (0) 7242 69 402
E-Mail: ir@pierermobility.com
Internet: www.pierermobility.com
ISIN: AT0000KTMI02
WKN: A2JKHY
Börsen: SIX, Wiener Börse
EQS News ID: 2259158

Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: PKTM Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI
 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2259158  13.01.2026 CET/CEST