Pierer Mobility Aktie 41860974 / AT0000KTMI02
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.01.2026 10:09:53
EQS-News: PIERER Mobility AG: Änderung der Firma auf Bajaj Mobility AG erfolgt
|
EQS-News: PIERER Mobility AG
/ Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung/Unternehmensrestrukturierung
Corporate News
PIERER Mobility AG: Änderung der Firma auf Bajaj Mobility AG erfolgt
Wels, 13.01.2026. Mit dem heutigen Tag, 13.01.2026, sind die im Rahmen der ausserordentlichen Hauptversammlung vom 19.11.2025 beschlossene Änderung des Firmenwortlauts in Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG) sowie Sitzverlegung im Firmenbuch eingetragen worden. Der Firmensitz befindet sich damit nunmehr in Mattighofen, die Adresse lautet:
Bajaj Mobility AG
Stallhofnerstrasse 3
5230 Mattighofen
Österreich
Das neue Logo der Bajaj Mobility AG ist dieser Meldung beigefügt.
Bajaj Mobility AG Logo copyright Bajaj Mobility AG
Über die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG)
Die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG) ist die Holdinggesellschaft der KTM-Gruppe, einem der führenden Motorradhersteller Europas. Mit ihren Marken KTM, Husqvarna und GASGAS zählt die KTM AG zu den europäischen Premium-Motorradherstellern. Das Produktportfolio umfasst neben Motorrädern mit Verbrennungsmotor auch High-End-Komponenten (WP) sowie Fahrzeuge mit innovativen Elektroantrieben.
Für weitere Informationen
Investor Relations
Dipl.-Ök. Stephanie Kniep
Tel: +43 664 2896931
E-Mail: ir@pierermobility.com (künftig ir@bmag.com)
Website: https://www.pierermobility.com (künftig https://www.bajajmobility.com)
ISIN: AT0000KTMI02; Schweizer Valorennummer (Schweiz): 41860974; Ticker-Symbol: PKTM (künftig BMAG); Bloomberg: PKTM SW, PKTM AV; Reuters: PKTM.S, PKTM.VI
13.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PIERER Mobility AG
|Edisonstrasse 1
|4600 Wels
|Österreich
|Telefon:
|+43 (0) 7242 69 402
|E-Mail:
|ir@pierermobility.com
|Internet:
|www.pierermobility.com
|ISIN:
|AT0000KTMI02
|WKN:
|A2JKHY
|Börsen:
|SIX, Wiener Börse
|EQS News ID:
|2259158
|Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: PKTM Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2259158 13.01.2026 CET/CEST
Nachrichten zu Pierer Mobility (Bajaj Mobility)
|
10:09
|EQS-News: PIERER Mobility AG: Change of company name to Bajaj Mobility AG completed (EQS Group)
|
10:09
|EQS-News: PIERER Mobility AG: Änderung der Firma auf Bajaj Mobility AG erfolgt (EQS Group)
|
10:02