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10.09.2026 09:00:23

EQS-News: PFISTERER stärkt Wachstum in Nordamerika mit 2,7 Millionen US-Dollar für den Standort Rochester

Pfisterer
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EQS-News: Pfisterer Holding SE / Schlagwort(e): Sonstiges
PFISTERER stärkt Wachstum in Nordamerika mit 2,7 Millionen US-Dollar für den Standort Rochester

10.09.2026 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PFISTERER stärkt Wachstum in Nordamerika mit 2,7 Millionen US-Dollar für den Standort Rochester

Rochester, New York. PFISTERER baut seine Produktionskapazitäten in den USA weiter aus und setzt damit seine Wachstumsstrategie für den nordamerikanischen Markt um. Rund 2,7 Millionen US-Dollar investiert das Unternehmen in drei zusätzliche Drehanlagen, Werkzeuge und die zugehörige Produktionsausstattung am Standort Rochester im US-Bundesstaat New York. Die Fertigungskapazität für SICON-Komponenten steigt dadurch auf das Zweieinhalbfache.

In den USA werden mehr als die Hälfte des weltweiten SICON-Systems abgesetzt. Dieser Bedarf soll künftig direkt aus dem US-Werk bedient werden. Rochester übernimmt damit eine zentrale Rolle im globalen Produktionsnetzwerk von PFISTERER und stärkt die Lieferfähigkeit, Flexibilität und Resilienz des Unternehmens in einem wichtigen Wachstumsmarkt.

SICON: zuverlässige Verbindungen für kritische digitale Infrastruktur

SICON ist das Kabelverbindungs-System von PFISTERER für sichere elektrische und mechanische Verbindungen. Die SICON-Verbinder lassen sich für unterschiedliche Leitermaterialien, Kabeltypen und Querschnitte einsetzen. Die Produkte sind nach IEC 61238-1, Klasse A, elektrisch und mechanisch typgeprüft. Sie wurden zudem nach dem nordamerikanischen Standard ANSI C119.4 geprüft und erfüllen als einzige Verbinder die Anforderungen der Klasse 2 dieses Standards.

Damit sind SICON-Komponenten für den Ausbau der Strominfrastruktur und besonders auch für die Energieversorgung von Rechenzentren relevant. Der Ausbau von Rechenzentren in den USA und weltweit verstärkt die Nachfrage nach den SICON-Komponenten. Mit der geplanten Produktionserweiterung baut PFISTERER seine Kapazitäten für diesen Wachstumsmarkt gezielt aus. Rechenzentren benötigen leistungsfähige und besonders zuverlässige Anschlüsse an das Stromnetz. SICON unterstützt solche Verbindungen und trägt dazu bei, die Stromversorgung der kritischen digitalen Infrastruktur sicher und skalierbar auszulegen.

Lokale Produktion für den amerikanischen Markt

Mit dem Ausbau verfolgt PFISTERER konsequent seinen Local-for-Local-Ansatz: Produkte für den amerikanischen Markt sollen künftig verstärkt direkt in den USA gefertigt werden statt aus Deutschland importiert zu werden. Das schafft kürzere Lieferwege, erhöht die Kundennähe und reduziert den transportbedingten CO2-Fussabdruck.

„Mit der Erweiterung unserer Produktion in Rochester setzen wir einen wichtigen Schritt in unserer Wachstumsstrategie für den amerikanischen Markt um. Wir fertigen dort, wo unsere Produkte benötigt werden, stärken damit unsere lokale Präsenz und können unsere Kunden schneller und flexibler beliefern. Die Investition erhöht nicht nur unsere Produktionskapazität deutlich, sondern schafft zugleich zusätzliche qualifizierte Arbeitsplätze am Standort“, sagt Johannes Linden, Mitglied und Sprecher des Vorstands der PFISTERER Holding SE.

Das Bildmaterial zum Download finden Sie hier: Download-LINK

 

Über PFISTERER

Die PFISTERER Holding SE ist ein weltweit tätiges, börsennotiertes Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Winterbach bei Stuttgart. Seit 1921 entwickelt das Unternehmen Lösungen für sichere und zuverlässige Verbindungen für Energieinfrastrukturen.

PFISTERER entwickelt, fertigt und vertreibt Lösungen zum Verbinden und Isolieren elektrischer Leiter an systemkritischen Schnittstellen in Hoch-, Mittel- und Niederspannungsnetzen – überall dort, wo maximale Betriebssicherheit gefordert ist. Die Produkte kommen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zum Einsatz: von der Energieerzeugung über die Übertragung bis zur Verteilung.

Mit 19 Standorten in 15 Ländern und Kunden in mehr als 90 Ländern weltweit steht PFISTERER für technisch anspruchsvolle Lösungen und langjährige Engineering-Kompetenz mit dem Ziel, eine sichere und nachhaltige Energieversorgung zu ermöglichen. Weitere Informationen unter www.pfisterer.com.

Pressekontakt für Rückfragen

Trang Grün

Corporate Head of Marketing and Communication

PFISTERER Holding SE

Rosenstrasse 44

73650 Winterbach

Tel.:  +49 151 44382202

E-Mail:  press@pfisterer.com Web: www.pfisterer.com

Sitz der Gesellschaft: Winterbach | Registergericht: Stuttgart HRB 790497 | Ust-IdNr.: DE811239413

Vorstand: Johannes Linden (Sprecher), Dr. Konstantin Kurfiss | Vorsitzender des Aufsichtsrats: Prof. Dr. Wolfgang Blättchen


10.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PFISTERER Holding SE
Rosenstr. 44
73650 Winterbach
Deutschland
Telefon: +49 7181 7005-0
E-Mail: info@pfisterer.com
Internet: www.pfisterer.com
ISIN: DE000PFSE212
WKN: PFSE21
LEI Code: 529900APPYG9TGZYS639
EQS News ID: 2397098

 
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2397098  10.09.2026 CET/CEST

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