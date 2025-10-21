Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
21.10.2025 22:35:53

EQS-News: pferdewetten.de AG: Information zur Zinszahlung auf die Wandelschuldverschreibung 2024/2029

Pferdewetten.de
2.98 CHF -2.55%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Anleihe
pferdewetten.de AG: Information zur Zinszahlung auf die Wandelschuldverschreibung 2024/2029

21.10.2025 / 22:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

pferdewetten.de AG: Information zur Zinszahlung auf die Wandelschuldverschreibung 2024/2029

 

Düsseldorf, 21. Oktober 2025

Hinsichtlich der Zinszahlung zum 22. Oktober 2025 auf die Wandelanleihe 2024/2029 (ISIN DE000A383Q70) der pferdewetten.de AG ergibt sich - wie auch bei anderen Gesellschaften in der Vergangenheit in vergleichbaren Fällen - bei der Abwicklung der Auszahlung eine ausschliesslich technisch bedingte Verzögerung.

Aufgrund der noch ausstehenden finalen Beschlussfassung der Gläubigerversammlung über die Änderungen der Anleihebedingungen wird die Zinszahlung noch nicht unmittelbar von der Zahlstelle ausgezahlt.

Die Gesellschaft hat den vollständigen Zinsbetrag in Höhe des neuen Zinssatzes von 2,50 Prozent bereits rechtzeitig an die Zahlstelle überwiesen, sodass die Zahlung von der Zahlstelle unmittelbar veranlasst werden kann, sobald dies wertpapiertechnisch möglich ist.

 

Kontakt

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

 

 


21.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: pferdewetten.de AG
Kaistr. 4
40221 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)2 11 / 7817820
Fax: +49 (0)2 11 / 78178299
E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de
Internet: www.pferdewetten.ag
ISIN: DE000A2YN777
WKN: A2YN77
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2216488

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2216488  21.10.2025 CET/CEST

