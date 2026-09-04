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04.09.2026 19:11:43

EQS-News: pferdewetten.de AG: Bezugsfrist beginnt am Montag, 07. September 2026

Pferdewetten.de
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EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Umsatzentwicklung
pferdewetten.de AG: Bezugsfrist beginnt am Montag, 07. September 2026

04.09.2026 / 19:11 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

pferdewetten.de AG: Bezugsfrist beginnt am Montag, 07. September 2026

-          Kapitalerhöhung über bis zu 5,83 Mio. Euro soll insbesondere Akquisitionen von Sportwettläden für den Eigenbestand ermöglichen

  • August 2026: historischer Rekordertragsmonat im Pferdewettgeschäft

 

Düsseldorf, 04. September 2026 – Die Frist für den Bezug neuer Aktien der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) aus der am 25. August 2026 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus dem Genehmigten Kapital 2026 beginnt am Montag, 07. September 2026, und wird bis zum 21. September 2026 dauern.

Insgesamt sollen bis zu 2,65 Millionen neue Aktien zu einem Bezugspreis von 2,20 Euro je Aktie ausgegeben werden. Das Emissionsvolumen beträgt damit bis zu rund 5,83 Mio. Euro. Entsprechend dem Bezugsverhältnis können für sieben bestehende Aktien zwei neue Aktien bezogen werden.

Die Bezugsrechte werden den Aktionären in den kommenden Tagen von ihren Depotbanken eingebucht. Ein Handel der Bezugsrechte wird von der Gesellschaft nicht organisiert. Eine Preisfeststellung für die Bezugsrechte an einer Börse wird ebenfalls nicht beantragt. Ein Ausgleich für nicht ausgeübte Bezugsrechte findet nicht statt.

Nicht aufgrund des Bezugsrechts (einschliesslich des Überbezugs) gezeichnete Aktien können von der Gesellschaft frei verwendet werden und sollen insbesondere im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Investoren in Deutschland und bestimmten anderen Jurisdiktionen ausserhalb der Bundesrepublik Deutschland angeboten werden. Dem Vorstand liegen bereits Backstop-Zusagen verschiedener Aktionäre vor.

Die Lieferung der neuen Aktien (ISIN: DE000A2YN777 / WKN: A2YN77) erfolgt nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister der Gesellschaft und Herstellung der Girosammelverwahrung der neuen Aktien.

Der Nettoerlös soll fast ausschliesslich zur Finanzierung aktueller Akquisitionen im Sportwetten-Retailgeschäft verwendet werden, das für die operative und strategische Weiterentwicklung künftig eine noch stärkere Rolle einnehmen soll. Bereits im ersten Quartal 2026 hatte das Unternehmen im Retailgeschäft sowohl beim Umsatz als auch beim EBITDA eine positive Entwicklung verzeichnet.

Christian Gruber, CEO der pferdewetten.de AG: „Wir wollen die aktuelle Dynamik in unserem Sportwetten-Retailgeschäft nutzen und dort in starke Standorte investieren. Die erwarteten Erlöse aus der Ende August avisierten Kapitalerhöhung sollen fast ausschliesslich für die Akquisition von Sportwettläden für unseren Eigenbestand eingesetzt werden. Damit schaffen wir die Grundlage, unser Retailgeschäft aus eigener Kraft weiterzuentwickeln und zusätzliche Ergebnisbeiträge zu erschliessen. Wir sprechen konkret über vier Netzwerke mit über 15 bereits jetzt profitabel arbeitenden Shops aus NRW, Hessen und Rheinland-Pfalz. Geschäftseinig sind wir bereits mit den Verkäufern - mit dem Abschluss dieser nun anstehenden Finanzierungsrunde können wir die Verträge abschliessen.“

Christian Gruber weiter: „Besonders erfreulich sind bereits unsere operativen Erfolge, insbesondere in der Kundenreaktivierung, eines der Hauptziele, die wir auf der letzten Hauptversammlung angekündigt haben. So konnte die pferdewetten.de AG im Segment Pferdewetten im August 2026 den historisch gesehen absolut höchsten Ertrag überhaupt generieren. Der NGR, der Wettertrag nach Rennwettsteuern und Bonuszahlungen, lag bei nahezu 2,0 Mio. Euro! Das gesamte Team arbeitet daran, diesen Schwung beizubehalten.“

 

 

Kontakt:

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

Internet: www.pferdewetten.ag

 


04.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: pferdewetten.de AG
Kaistr. 4
40221 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)2 11 / 7817820
Fax: +49 (0)2 11 / 78178299
E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de
Internet: www.pferdewetten.ag
ISIN: DE000A2YN777
WKN: A2YN77
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200QG00R11VCOUR60
EQS News ID: 2394492

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2394492  04.09.2026 CET/CEST

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