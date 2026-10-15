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15.10.2026 11:30:03

EQS-News: pferdewetten.de AG: Aufsichtsrat bestellt Frank Hartmann zum CFO und Co-CEO

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EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Personalie
pferdewetten.de AG: Aufsichtsrat bestellt Frank Hartmann zum CFO und Co-CEO

15.10.2026 / 11:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

pferdewetten.de AG: Aufsichtsrat bestellt Frank Hartmann zum CFO und Co-CEO

-  Berufung in den Vorstand ab 01.01.2027

-  Verantwortung für Finanzen & Controlling, Compliance, Recht und Investor Relations

 

Düsseldorf, 15. Oktober 2026

Der Aufsichtsrat der pferdewetten.de AG (ISINs DE000A2YN777, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) hat Herrn Frank Hartmann mit Wirkung zum 01.01.2027 in den Vorstand berufen und zum CEO und Co-CEO der Gesellschaft bestellt. Er wird die Bereiche Finanzen & Controlling, Compliance, Recht und Investor Relations verantworten und die pferdewetten.de AG gemeinsam mit Herrn Christian Gruber als Co-CEO führen.

Vor seiner Bestellung als Vorstand wird er die Gesellschaft ab Mitte November 2026 bis zum Jahresende 2026 bereits beratend unterstützen.

Herr Hartmann ist Bankfachwirt und begann seine Laufbahn bei der Deutschen Bank. Er war bereits viele Jahre erfolgreich als CFO tätig und hat unter anderem bei der net mobile AG als langjähriger CFO deren IPO und späteren Verkauf der Gesellschaft an die NTT Docomo Inc mit verantwortet. Darüber hinaus war er von 2014 bis 2024 Geschäftsführer und CFO der Payone GmbH, einem der führenden Zahlungsdienstleister im deutschsprachigen Raum. Payone wird als E-Geld-Institut von der BaFin beaufsichtigt – Herr Hartmann kennt die Anforderungen eines regulierten Geschäfts daher aus langjähriger eigener Verantwortung.

Der Aufsichtsrat freut sich auf eine gute Zusammenarbeit und wünscht Herrn Hartmann viel Erfolg in seiner neuen Position.

 

Kontakt:

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

Internet: www.pferdewetten.ag

 

 

Über die pferdewetten.de AG

Die pferdewetten.de AG mit Sitz in Düsseldorf ist seit 1997 im Wettgeschäft tätig und seit 2000 an der Börse notiert. Über pferdewetten.de können Kunden auf Galopp-, Trab- und Hunderennen in mehr als 40 Ländern wetten. Seit 2018 ist das Unternehmen mit sportwetten.de auch im Sportwettenmarkt vertreten, online wie stationär. Darüber hinaus erbringt die Gesellschaft Dienstleistungen für andere Wettanbieter. Veranstalterin der Wetten ist die Konzerntochter netX Betting Ltd., Malta. Sie verfügt über eine Lizenz der Malta Gaming Authority und über eine Erlaubnis nach dem deutschen Glücksspielstaatsvertrag.

Die Aktie der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, WKN A2YN77) ist im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Hinweis

Diese Mitteilung kann zukunftsbezogene Aussagen enthalten, die auf aktuellen Einschätzungen des Vorstands beruhen. Die tatsächliche Entwicklung kann davon wesentlich abweichen. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der pferdewetten.de AG.

 


15.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: pferdewetten.de AG
Kaistr. 4
40221 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)2 11 / 7817820
Fax: +49 (0)2 11 / 78178299
E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de
Internet: www.pferdewetten.ag
ISIN: DE000A2YN777
WKN: A2YN77
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200QG00R11VCOUR60
EQS News ID: 2416498

 
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2416498  15.10.2026 CET/CEST

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