Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
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14.10.2026 11:07:13
EQS-News: Peter Schmid von Linstow zum neuen Mitglied des Vorstands und CEO von Redcare Pharmacy ernannt.
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EQS-News: Redcare Pharmacy N.V.
/ Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges
Sevenum, die Niederlande, 14. Oktober 2026. Nach der heutigen Konsultation der ausserordentlichen Hauptversammlung hat der Aufsichtsrat Peter Schmid von Linstow mit Wirkung zum 14. Oktober 2026 zum Mitglied des Vorstands und Chief Executive Officer (CEO) von Redcare Pharmacy ernannt.
Peter Schmid von Linstow bringt mehr als 20 Jahre internationale Führungserfahrung bei digitalen Plattformen und Marktplätzen mit, darunter Visable (Alibaba), Parship, eBay und AutoScout24. Sein beruflicher Werdegang vereint umfassende Expertise in der Skalierung von E-Commerce-Geschäftsmodellen und digitalen Plattformen mit einem besonderen Profil als Unternehmer und Manager. Seine Erfahrung reicht von der Gründung von Visable und dem Aufbau des Inhouse-Mediageschäfts bei eBay und Scout24 über die Weiterentwicklung der Händler- und Serviceangebote bei mobile.de bis hin zur internationalen Expansion von Visable. Mit dieser Kombination aus unternehmerischem Denken und operativer Exzellenz ist es ihm wiederholt gelungen, die Reichweite digitaler Plattformen in profitables Wachstum zu übersetzen – stets mit einem konsequenten Kundenfokus.
„Ich freue mich sehr darauf, Redcare Pharmacy als CEO in einer entscheidenden Phase ihrer Entwicklung zu verstärken und dabei auf engen Kundenbeziehungen, kontinuierlichen Investitionen in Technologie und einem aussergewöhnlichen Team aufzubauen,“ kommentiert Peter Schmid von Linstow. „Mein Fokus wird darauf liegen, diese Stärken weiter auszubauen, die Chancen innovativer Technologien zu nutzen und so in den kommenden Jahren nachhaltiges, profitables Wachstum für unsere Aktionäre zu erzielen.“
Der Aufsichtsrat heisst Peter Schmid von Linstow herzlich im Vorstand willkommen und blickt der Zusammenarbeit mit ihm in seiner neuen Funktion als CEO mit Freude entgegen.
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Über Redcare Pharmacy.
2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy N.V. mit einem Umsatz von 2,9 Mrd. € im Jahr 2025 die führende Online-Apotheke in Europa und in sieben Ländern aktiv (Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, die Niederlande und die Schweiz). Mit Hauptsitz in den Niederlanden bietet Redcare Pharmacy ihren über 14 Millionen aktiven Kund:innen eine Auswahl an mehr als 500.000 verschiedenen gesundheitsbezogenen Produkten an. Neben rezeptfreien Arzneimitteln (OTC), Nahrungsergänzungsmitteln sowie Beauty- und Körperpflegeprodukten bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden an und ist damit eine echte One-Stop-Pharmacy. Als Apotheke der Zukunft steht Redcare für umfassende pharmazeutische Services – dabei hat pharmazeutische Sicherheit immer oberste Priorität.
Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im Auswahlindex SDAX
14.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Redcare Pharmacy N.V.
|Erik de Rodeweg 11-13
|5975 WD Sevenum
|Niederlande
|Telefon:
|0800 - 200 800 300
|Fax:
|0800 - 90 70 90 20
|E-Mail:
|investors@redcare-pharmacy.com
|Internet:
|www.redcare-pharmacy.com
|ISIN:
|NL0012044747, DE000A19Y072
|WKN:
|A2AR94, A19Y072
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900JK6UXHY1YKZ082
|EQS News ID:
|2415660
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2415660 14.10.2026 CET/CEST
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