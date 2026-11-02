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02.11.2026 13:04:33
EQS-News: Personelle Veränderung im Vorstand der Vectron Systems AG
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EQS-News: Vectron Systems AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Münster, 02. November 2026 – Die Vectron Systems AG gibt Veränderungen im Vorstand bekannt: Der Gründer und langjährige Vorstand Thomas Stümmler ist mit Wirkung zum Ablauf des 31. Oktober 2026 einvernehmlich aus dem Vorstand der Gesellschaft ausgeschieden. Die Gesellschaft dankt Herrn Stümmler für seine langjährige erfolgreiche Tätigkeit.
Bereits zum 22. September 2026 hatte der Aufsichtsrat den bisherigen Director Sales Sascha Lewandowski sowie den bisherigen Director Finance Stefan Brunn zu neuen Vorstandsmitgliedern bestellt.
Kontakt:
Vectron Systems AG
Tobias Meister
Willy-Brandt-Weg 41
48155 Münster, Germany
phone +49 (0) 2983 908121
mobile +49 (0) 170 2939080
fax +49 (0)251 2856-560
tobias.meister@vectron.de
02.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vectron Systems AG
|Willy-Brandt-Weg 41
|48155 Münster
|Deutschland
|Telefon:
|0251/ 28 56 - 0
|Fax:
|0251/ 28 56 - 564
|E-Mail:
|info@vectron.de
|Internet:
|www.vectron.de
|ISIN:
|DE000A0KEXC7
|WKN:
|A0KEXC
|Börsen:
|Freiverkehr in Hamburg
|LEI Code:
|529900FM8YZZ3AQ4S269
|EQS News ID:
|2426588
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2426588 02.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Vectron Systems AG
Analysen zu Vectron Systems AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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