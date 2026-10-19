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19.10.2026 08:30:04

EQS-News: Pentixapharm unterstreicht auf dem EANM-Kongress 2026 die wachsende internationale Evidenz für die Phase-3-Studie PANDA beim primären Aldosteronismus

Pentixapharm
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EQS-News: Pentixapharm Holding AG / Schlagwort(e): Studie
Pentixapharm unterstreicht auf dem EANM-Kongress 2026 die wachsende internationale Evidenz für die Phase-3-Studie PANDA beim primären Aldosteronismus

19.10.2026 / 08:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


PRESSEMITTEILUNG		  

Pentixapharm unterstreicht auf dem EANM-Kongress 2026 die wachsende internationale Evidenz für die Phase-3-Studie PANDA beim primären Aldosteronismus

  • Publizierte Studien und neue Kongressdaten aus Europa und Asien zeigen, dass die Pentixafor-PET einen einseitigen primären Aldosteronismus mit hoher Spezifität erkennen kann, und untermauern damit die klinische Grundlage der Phase-3-Studie PANDA
  • Zahlreiche wissenschaftliche Beiträge, überwiegend von unabhängigen akademischen Gruppen aus Europa und Asien, zeugen vom grossen Interesse an CXCR4, der biologischen Zielstruktur der diagnostischen und therapeutischen Programme von Pentixapharm
  • Pentixapharm treibt die Vorbereitungen für die zulassungsrelevante, auf die USA ausgerichtete Phase-3-Studie PANDA voran, deren Durchführung die FDA freigegeben hat; die Studie soll die nicht-invasive Subtypisierung als Entscheidungshilfe zwischen Operation und medikamentöser Therapie bei Bluthochdruckpatienten mit primärem Aldosteronismus untersuchen

Berlin, 19. Oktober 2026 – Die Pentixapharm Holding AG (Frankfurt Prime Standard: PTP), ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Entwicklungsphase, das radiopharmazeutische Diagnostika und Therapeutika entwickelt, berichtet heute, dass die auf dem Jahreskongress der Europäischen Gesellschaft für Nuklearmedizin (EANM 2026) in Wien vorgestellten Daten die wachsende internationale Evidenz für die Pentixafor-PET beim primären Aldosteronismus erweitern. Für diese Indikation bereitet das Unternehmen die zulassungsrelevante Phase-3-Studie PANDA mit [68Ga]Ga-PentixaFor-PET/CT vor. Ziel ist es, mit einer einfachen Untersuchung diejenigen Patienten mit einseitiger Erkrankung zu erkennen, die von einer Operation profitieren können, und den Bedarf an der Nebennierenvenenkatheterisierung zu verringern. Dieses invasive Katheterverfahren ist heute der Standard.

„Unsere zulassungsrelevante Phase-3-Studie PANDA wird eine klare Frage beantworten: Können wir mit einem einfachen bildgebenden Verfahren die Patienten identifizieren, denen eine Operation helfen kann, und ihnen die heute noch notwendige invasive und belastende Katheteruntersuchung ersparen?“, sagte Dr. Dirk Pleimes, Chief Executive Officer von Pentixapharm. „Daten unabhängiger Forschungsgruppen aus Europa, Asien und Australien weisen zunehmend in diese Richtung, und die Vorbereitungen für PANDA in den USA sind in vollem Gange. Auch in der Hämato-Onkologie steht CXCR4 im Mittelpunkt unserer Arbeit: Hier wollen wir die Bildgebung mit einer gezielten Knochenmarkkonditionierung vor der Stammzelltransplantation verbinden.“

PANDA und die internationale Datenlage

PANDA soll als Zulassungsstudie den Einsatz der [68Ga]Ga-PentixaFor-PET/CT zur nicht-invasiven Subtypisierung bei Erwachsenen mit gesichertem primärem Aldosteronismus untersuchen. Der primäre Aldosteronismus ist eine häufige, aber oft nicht erkannte hormonelle Ursache von Bluthochdruck. Ist nur eine Nebenniere betroffen, können Patienten von deren operativer Entfernung profitieren, statt lebenslang mit Mineralokortikoidrezeptor-Antagonisten oder Aldosteronsynthase-Hemmern behandelt zu werden. Um diese Patienten zu identifizieren, ist heute jedoch eine Nebennierenvenenkatheterisierung erforderlich. Die US-Arzneimittelbehörde FDA bestätigte im Juni 2026, dass die Studie durchgeführt werden kann, und erteilte im Juli 2026 den Fast-Track-Status für diese Indikation. Die Vorbereitungen für die Studie in den USA schreiten voran.

Auf dem EANM-Kongress 2026 ergänzte die prospektive PENTALON-Studie aus Paris (OP-048) ein konsistentes Bild unabhängiger Studien auf drei Kontinenten um eine französische Kohorte. In der Monash-Studie aus Australien (Journal of Nuclear Medicine, 2026) erkannte die Pentixafor-PET eine einseitige Erkrankung mit hoher Spezifität, wurde gut vertragen und von fast allen Patienten der Katheteruntersuchung vorgezogen. Die erste Stufe der CASTUS-Studie in den Niederlanden wies in dieselbe Richtung. In PENTALON, wo die Erkrankung im CT häufig nicht sichtbar war, sehen die Autoren eine klinische Rolle der Pentixafor-PET darin, ausgewählten Patienten die Katheteruntersuchung zu ersparen und Operationsentscheidungen abzusichern. Grössere Datensätze aus China, die unabhängig von Pentixapharm erhoben wurden, runden das Bild ab. Zusammen untermauern diese Ergebnisse den Ansatz der Phase-3-Studie PANDA.

Hämato-Onkologie: multiples Myelom und PENTHERA

Zum multiplen Myelom stellen Forschende des Universitätsklinikums Nantes (CHU Nantes) und weiterer französischer Zentren am 21. Oktober eine Zwischenauswertung zur [68Ga]Ga-PentixaFor-PET/CT bei der initialen Stadienbestimmung und der Beurteilung des Therapieansprechens vor (OP-875). Die Präsentation trägt zur wachsenden klinischen Evidenz für die CXCR4-gerichtete molekulare Bildgebung bei hämatologischen Krebserkrankungen bei.

Diese Ergebnisse sind besonders relevant für die übergeordnete Theranostik-Strategie von Pentixapharm, die darauf abzielt, die CXCR4-gerichtete Bildgebung in eine präzise radiopharmazeutische Therapie zu überführen.

Im geplanten klinischen Phase-I/II-Programm PENTHERA will Pentixapharm die PentixaFor-Bildgebung zum Nachweis CXCR4-exprimierender Erkrankungen mit [?°Y]Y-PentixaTher zur gezielten Knochenmarkkonditionierung vor einer Stammzelltransplantation kombinieren. Untersucht werden sollen Patienten mit multiplem Myelom und akuter myeloischer Leukämie.

PentixaFor und PentixaTher sind radiopharmazeutische Prüfpräparate. Weitere Informationen zum Kongress sind unter https://eanm26.eanm.org/ verfügbar.

 

Über Pentixapharm

Die Pentixapharm Holding AG (Frankfurt Prime Standard: PTP) ist ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Entwicklungsphase mit Sitz in Berlin, das innovative nuklearmedizinische Ansätze entwickelt, um Ärzten eine präzisere Erkennung, Charakterisierung und Behandlung schwerer Erkrankungen zu ermöglichen. Die Wirkstoffe des Unternehmens sind darauf ausgelegt, medizinische Radioisotope gezielt zu definierten biologischen Zielstrukturen zu transportieren – entweder für die hochauflösende molekulare Bildgebung oder für die zielgerichtete Radioligandentherapie.

Die Pipeline von Pentixapharm basiert auf der CXCR4-Zielstruktur, einem wissenschaftlich gut validierten Rezeptor mit Relevanz in zahlreichen Krankheitsbereichen, und umfasst diagnostische und therapeutische Programme in den Bereichen Endokrinologie, Kardiologie und Onkologie. Das Leitprogramm [68Ga]Ga-PentixaFor wird derzeit in die zulassungsrelevante Phase-3-Studie PANDA zur nicht-invasiven Subtypisierung des primären Aldosteronismus überführt. Mit dem PENTHERA-Programm tritt die CXCR4-gerichtete Theranostik-Plattform in der Onkologie in die Phase I/II ein. Ergänzend zur CXCR4-Plattform entwickelt Pentixapharm zudem eine Antikörperplattform der nächsten Generation, die auf CD24 abzielt, einen neuen Immun-Checkpoint bei schwer behandelbaren Krebsarten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den derzeitigen Überzeugungen, Erwartungen und Annahmen des Managements der Pentixapharm Holding AG beruhen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse, Aussichten oder die finanzielle Entwicklung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Entwicklung oder die Leistung wesentlich – positiv oder negativ – von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen und geschäftlichen Rahmenbedingungen, Wettbewerbsdruck, die Einführung konkurrierender Produkte, eine begrenzte Marktakzeptanz neuer Produkte, Dienstleistungen oder Technologien, regulatorische Entwicklungen sowie Änderungen der Geschäftsstrategie. Die Pentixapharm Holding AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten ausschliesslich zum Datum dieser Pressemitteilung. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Gewähr oder Garantie hinsichtlich ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt die Pentixapharm Holding AG keine Haftung im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung.

Kontakt für Investoren und Medien

Robert-Rössle-Strasse 10
13125 Berlin
Deutschland
E-Mail: ir@pentixapharm.com
Website: www.pentixapharm.com


19.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Pentixapharm Holding AG
Robert-Rössle-Strasse 10
13125 Berlin
Deutschland
E-Mail: info@pentixapharm.com
Internet: https://www.pentixapharm.com/
ISIN: DE000A40AEG0
WKN: A40AEG
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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2417616  19.10.2026 CET/CEST

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