EQS-News: Partnerschaft zwischen Novem und GPAINNOVA für den Einsatz der DLyte®-Technologie

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Partnerschaft zwischen Novem und GPAINNOVA für den Einsatz der DLyte®-Technologie



12.08.2026 / 09:05 CET/CEST

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Partnerschaft zwischen Novem und GPAINNOVA für den Einsatz der DLyte®-Technologie

Ausbau der Technologiekompetenz im Bereich der Metalloberflächenveredelung

Premium-Oberflächenqualität auch bei komplexen Bauteilgeometrien

Luxemburg, 12. August 2026 – Die Novem Group S.A. ist eine Partnerschaft mit GPAINNOVA eingegangen, um die innovative DLyte®-Technologie zur Metalloberflächenbearbeitung als Service auf den europäischen und nordamerikanischen Markt einzuführen. Diese Zusammenarbeit sowie die Investition in die DLyte®-Technologie stellen einen weiteren Schritt bei der Erweiterung des Technologieportfolios von Novem im Bereich der hochwertigen Oberflächenverarbeitung für Branchen wie Mobilität, Luftfahrt, Medizintechnik sowie die Lebensmittel- und Pharmaindustrie dar.

Neue Massstäbe in der Metalloberflächenveredelung durch Präzision, Automatisierung und Nachhaltigkeit

Metallische Komponenten spielen in zahlreichen Industrien eine entscheidende Rolle, in denen Oberflächenqualität, funktionelle Leistungsfähigkeit und Prozesssicherheit von zentraler Bedeutung sind, insbesondere bei Bauteilen mit komplexen Geometrien. Die DLyte®-Technologie bietet eine innovative Alternative zu konventionellen mechanischen und chemischen Oberflächenbearbeitungsverfahren für Materialien wie Aluminium, Edelstahl, Messing und Titan. Der vollständig automatisierte und reproduzierbare Produktionsprozess ermöglicht eine effiziente industrielle Serienfertigung, reduziert Prozessschwankungen und sichert konstant hohe Qualitätsstandards über den gesamten Fertigungsprozess hinweg. Darüber hinaus unterstützt die DLyte®-Technologie als nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Bearbeitungsverfahren einen umweltfreundlicheren Fertigungsprozess durch einen geringeren Einsatz von Ressourcen und Gefahrstoffen.

Dr. Andreas Karl, Leiter Projekt DLyte: „Die Einführung der DLyte®-Technologie ist ein bedeutender Innovationsschritt für Novem. Sie hebt nicht nur die Qualität und Konsistenz unserer 3D-Oberflächenbearbeitung auf ein neues Niveau, sondern transformiert gleichzeitig Fertigungsprozesse hin zu mehr Automatisierung und Nachhaltigkeit. Diese Partnerschaft stärkt unsere Position als Technologieführer und ermöglicht es uns, unseren Kunden weltweit zukunftsweisende Lösungen anzubieten.“

Über Novem

Novem mit Hauptsitz in Luxemburg ist ein Entwickler und Anbieter von exklusiven Zierteilen und dekorativen Funktionselementen für die Mobilität. Als global führendes Unternehmen für hochwertige Fahrzeuginnenraumausstattung überträgt Novem seine Expertise auch auf Komponenten im Exterieur und diversifiziert sein Portfolio weiter in angrenzende Mobilitätssegmente. Mit einer Reihe von Hauptmaterialien wie Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik bietet das Unternehmen einem wachsenden globalen Kundenstamm einschliesslich aller weltweit führenden Premium-Automobilhersteller unübertroffene Qualität, Technologie und Innovation. Gegründet 1947 in Vorbach, Deutschland, hat das Unternehmen seine globale Präsenz in Deutschland, Slowenien, Tschechien, Honduras, Mexiko, den USA und China kontinuierlich ausgebaut. Novem beschäftigt etwa 4.100 Mitarbeitende an 12 Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2025/26 einen Umsatz von knapp €511 Millionen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.novem.com.