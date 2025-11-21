EQS-News: paragon stellt sich den von der SdK vertretenen Anleihegläubigern

EQS-News: paragon GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe/Anleihe

paragon stellt sich den von der SdK vertretenen Anleihegläubigern



21.11.2025 / 11:47 CET/CEST

paragon hat auf einer Informationsveranstaltung der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. die geplante Anpassung der Bedingungen der Anleihe erläutert

Laufende Gespräche mit Anleihegläubigern erfolgversprechend

Ggf. weitere Veranstaltung im Dezember geplant

Delbrück, 21. November 2025 – Die paragon GmbH & Co. KGaA [ISIN DE0005558696] hat im Rahmen einer Informationsveranstaltung der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V., am 18. November 2025 die Vorschläge der Gesellschaft zur Anpassung der Bedingungen der EUR-Anleihe erläutert und Fragen beantwortet. Die Gespräche mit wesentlichen Anleihegläubigern kommen so gut voran, so dass sich das Unternehmen entschlossen hat, das zunächst für den 24. November 2025 geplante eigene Webinar abzusagen bzw. gegebenenfalls auf den 08. Dezember 2025 zu verlegen.

Klaus Dieter Frers, Gründer und Vorsitzender der Geschäftsführung des persönlich haftenden Gesellschafters der paragon GmbH & Co. KGaA, dazu: „Wir sind in zielführenden Gesprächen mit grossen Anleihegläubigern mit der Absicht, gemeinsam die unternehmensseitigen Vorschläge zu optimieren und mehrheitsfähige Lösungswege auszuloten, die den Anleihegläubigern und dem Unternehmen dienen.“ paragon sieht sich hier auf einem guten Weg und wird die Gespräche fortsetzen. Frers weiter: „Wir treffen auf viel Verständnis. Wir planen, evtl. am 8. Dezember 2025 um 17 Uhr in Begleitung der SdK eine weitere Informationsveranstaltung durchführen.“ Hierzu wird die SdK zu gegebener Zeit einladen.

Über die paragon GmbH & Co. KGaA

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität . Zum Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme sowie akustische High-End-Systeme. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert paragon aktive mobile Aerodynamiksysteme. Im schnell wachsenden automobilen Markt für Batteriesysteme liefert paragon mit dem Geschäftsbereich Power Batteriemanagement-Systeme und Antriebsbatterien.

Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl (Thüringen), Landsberg am Lech und Nürnberg (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg), Limbach (Saarland) sowie in Kunshan (China), Detroit (USA), Bengaluru (Indien) und Oroslavje (Kroatien).

Mehr Informationen zu paragon finden Sie unter www.paragon.ag.

