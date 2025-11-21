Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'544 0.0%  SPI 17'228 -0.2%  Dow 45'752 -0.8%  DAX 23'032 -1.1%  Euro 0.9280 -0.1%  EStoxx50 5'496 -1.3%  Gold 4'039 -0.9%  Bitcoin 66'536 -4.7%  Dollar 0.8058 0.0%  Öl 62.0 -1.9% 
paragon Aktie 1150842 / DE0005558696

21.11.2025 11:47:13

EQS-News: paragon stellt sich den von der SdK vertretenen Anleihegläubigern

paragon
1.89 CHF -0.26%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: paragon GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe/Anleihe
paragon stellt sich den von der SdK vertretenen Anleihegläubigern

21.11.2025 / 11:47 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

paragon stellt sich den von der SdK vertretenen Anleihegläubigern 

  • paragon hat auf einer Informationsveranstaltung der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. die geplante Anpassung der Bedingungen der Anleihe erläutert
  • Laufende Gespräche mit Anleihegläubigern erfolgversprechend
  • Ggf. weitere Veranstaltung im Dezember geplant

Delbrück, 21. November 2025 – Die paragon GmbH & Co. KGaA [ISIN DE0005558696] hat im Rahmen einer Informationsveranstaltung der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V., am 18. November 2025 die Vorschläge der Gesellschaft zur Anpassung der Bedingungen der EUR-Anleihe erläutert und Fragen beantwortet. Die Gespräche mit wesentlichen Anleihegläubigern kommen so gut voran, so dass sich das Unternehmen entschlossen hat, das zunächst für den 24. November 2025 geplante eigene Webinar abzusagen bzw. gegebenenfalls auf den 08. Dezember 2025 zu verlegen.

Klaus Dieter Frers, Gründer und Vorsitzender der Geschäftsführung des persönlich haftenden Gesellschafters der paragon GmbH & Co. KGaA, dazu: „Wir sind in zielführenden Gesprächen mit grossen Anleihegläubigern mit der Absicht, gemeinsam die unternehmensseitigen Vorschläge zu optimieren und mehrheitsfähige Lösungswege auszuloten, die den Anleihegläubigern und dem Unternehmen dienen.“ paragon sieht sich hier auf einem guten Weg und wird die Gespräche fortsetzen. Frers weiter: „Wir treffen auf viel Verständnis. Wir planen, evtl. am 8. Dezember 2025 um 17 Uhr in Begleitung der SdK eine weitere Informationsveranstaltung durchführen.“ Hierzu wird die SdK zu gegebener Zeit einladen.

Über die paragon GmbH & Co. KGaA

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. Zum Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme sowie akustische High-End-Systeme. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert paragon aktive mobile Aerodynamiksysteme. Im schnell wachsenden automobilen Markt für Batteriesysteme liefert paragon mit dem Geschäftsbereich Power Batteriemanagement-Systeme und Antriebsbatterien.

Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl (Thüringen), Landsberg am Lech und Nürnberg (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg), Limbach (Saarland) sowie in Kunshan (China), Detroit (USA), Bengaluru (Indien) und Oroslavje (Kroatien).

Mehr Informationen zu paragon finden Sie unter www.paragon.ag.

Ansprechpartner Kapitalmarkt

paragon GmbH & Co. KGaA

Klaus Dieter Frers

Bösendamm 11

D-33129 Delbrück

Phone: +49 (0) 52 50 - 97 62-100

Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-102

E-Mail: investor@paragon.ag

Ansprechpartner Presse

Brigitte Frers

Bösendamm 11

D-33129 Delbrück

Phone: +49 (0) 52 50 - 97 62-142

Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-102

E-Mail: info@paragon.ag


21.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: paragon GmbH & Co. KGaA
Bösendamm 11
33129 Delbrück
Deutschland
Telefon: +49 (0)5250 9762 - 0
Fax: +49 (0)5250 9762 - 102
E-Mail: investor@paragon.ag
Internet: www.paragon.ag
ISIN: DE0005558696, DE000A2GSB86,
WKN: 555869, A2GSB8,
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2234220

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2234220  21.11.2025 CET/CEST

