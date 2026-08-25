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25.08.2026 15:19:33

EQS-News: Ordentliche Hauptversammlung der Northern Data AG

Northern Data
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EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung
Ordentliche Hauptversammlung der Northern Data AG

25.08.2026 / 15:19 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ordentliche Hauptversammlung der Northern Data AG

Frankfurt am Main – 25. August 2026 – Die Northern Data AG (ETR: NB2) („Northern Data”), ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) und High Performance Computing (HPC), hat ihre ordentliche Hauptversammlung 2026 erfolgreich abgeschlossen, die für alle ordnungsgemäss angemeldeten Aktionäre oder deren Bevollmächtigte auf der Website per Livestream übertragen wurde.

Die Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten hatten die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die von Rudolf Haas, CLO der Gruppe, und von Dr. Tom Oliver Schorling, Vorsitzender des Aufsichtsrats, ausführlich beantwortet wurden. Die Präsentation und die Abstimmungsergebnisse sind auf der Website unter folgendem Link verfügbar: https://northerndata.de/de/investor-relations/publications/ordentliche-hauptversammlung-2026.
Über Northern Data, jetzt Quake AI: 
Northern Data AG (ETR: NB2) ist jetzt Teil von Quake AI, einem führenden Anbieter von Full-Stack-Lösungen für Künstliche Intelligenz und High Performance Computing (HPC). Das Unternehmen nutzt ein Netzwerk hochdichter, flüssiggekühlter, GPU-basierter Technologien, um die innovativsten Unternehmen weltweit zu unterstützen. Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir uns leidenschaftlich für das Potenzial von HPC als Motor technologischer und gesellschaftlicher Transformation ein. 

Das Unternehmen betreibt über sein Taiga Cloud Geschäft einen der grössten GPU-Cluster Europas. Der Geschäftsbereich Ardent Data Centers verfügt über rund 250 MW installierte oder bis 2027 in Betrieb gehende Leistungskapazität an zehn globalen Rechenzentrumsstandorten. Northern Data hat Zugang zu modernsten Chips und Hardware für maximale Leistung und Effizienz. Unsere Kunden profitieren in jeder Phase von der Expertise unserer erstklassigen Technologen und Ingenieure für eine schnelle und flexible Implementierung. Weitere Informationen finden Sie unter northerndata.de. 
 
Investor Relations 
Jose Cano 
Vice President, Investor Relations 
E-Mail: ir@northerndata.de 

 

25.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Northern Data AG
An der Welle 3
60322 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 34 87 52 25
E-Mail: info@northerndata.de
Internet: www.northerndata.de
ISIN: DE000A0SMU87
WKN: A0SMU8
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200LB6JA3HAQWTS32
EQS News ID: 2388396

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2388396  25.08.2026 CET/CEST

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