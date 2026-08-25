EQS-News: Ordentliche Hauptversammlung der Northern Data AG

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Ordentliche Hauptversammlung der Northern Data AG



25.08.2026 / 15:19 CET/CEST

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Ordentliche Hauptversammlung der Northern Data AG



Frankfurt am Main – 25. August 2026 – Die



Die Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten hatten die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die von Rudolf Haas, CLO der Gruppe, und von Dr. Tom Oliver Schorling, Vorsitzender des Aufsichtsrats, ausführlich beantwortet wurden. Die Präsentation und die Abstimmungsergebnisse sind auf der Website unter folgendem Link verfügbar:

Über Northern Data, jetzt Quake AI:

(ETR:



Das Unternehmen betreibt über sein Taiga Cloud Geschäft einen der grössten GPU-Cluster Europas. Der Geschäftsbereich Ardent Data Centers verfügt über rund 250 MW installierte oder bis 2027 in Betrieb gehende Leistungskapazität an zehn globalen Rechenzentrumsstandorten. Northern Data hat Zugang zu modernsten Chips und Hardware für maximale Leistung und Effizienz. Unsere Kunden profitieren in jeder Phase von der Expertise unserer erstklassigen Technologen und Ingenieure für eine schnelle und flexible Implementierung. Weitere Informationen finden Sie unter



Investor Relations

Jose Cano

Vice President, Investor Relations

E-Mail:



Die Northern Data AG (ETR: NB2 ) („Northern Data”), ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) und High Performance Computing (HPC), hat ihre ordentliche Hauptversammlung 2026 erfolgreich abgeschlossen, die für alle ordnungsgemäss angemeldeten Aktionäre oder deren Bevollmächtigte auf der Website per Livestream übertragen wurde.Die Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten hatten die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die von Rudolf Haas, CLO der Gruppe, und von Dr. Tom Oliver Schorling, Vorsitzender des Aufsichtsrats, ausführlich beantwortet wurden. Die Präsentation und die Abstimmungsergebnisse sind auf der Website unter folgendem Link verfügbar: https://northerndata.de/de/investor-relations/publications/ordentliche-hauptversammlung-2026 Northern Data AG (ETR: NB2 ) ist jetzt Teil von Quake AI, einem führenden Anbieter von Full-Stack-Lösungen für Künstliche Intelligenz und High Performance Computing (HPC). Das Unternehmen nutzt ein Netzwerk hochdichter, flüssiggekühlter, GPU-basierter Technologien, um die innovativsten Unternehmen weltweit zu unterstützen. Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir uns leidenschaftlich für das Potenzial von HPC als Motor technologischer und gesellschaftlicher Transformation ein.Das Unternehmen betreibt über sein Taiga Cloud Geschäft einen der grössten GPU-Cluster Europas. Der Geschäftsbereich Ardent Data Centers verfügt über rund 250 MW installierte oder bis 2027 in Betrieb gehende Leistungskapazität an zehn globalen Rechenzentrumsstandorten. Northern Data hat Zugang zu modernsten Chips und Hardware für maximale Leistung und Effizienz. Unsere Kunden profitieren in jeder Phase von der Expertise unserer erstklassigen Technologen und Ingenieure für eine schnelle und flexible Implementierung. Weitere Informationen finden Sie unter northerndata.de. Jose CanoVice President, Investor RelationsE-Mail: ir@northerndata.de

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