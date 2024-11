EQS-News: Ordentliche Hauptversammlung 2024 - Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten / Dividende / Wahlen des Aufsichtsrates

EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Ordentliche Hauptversammlung 2024 - Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten / Dividende / Wahlen des Aufsichtsrates



25.11.2024 / 18:27 CET/CEST

Aufsichtsrat neu gewählt

Silke Seidel neue Aufsichtsratsvorsitzende Am heutigen Tag hat die ordentliche Hauptversammlung der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (fortan „Gesellschaft“) in Präsenz stattgefunden.



Dividende von 0,06 EUR je Aktie beschlossen Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft hat heute Folgendes beschlossen: Der im Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023/2024 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von EUR 37.857.162,45 wird wie folgt verwendet: Ein Teilbetrag in Höhe von EUR 6.622.639,20 wird zur Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,06 je dividendenberechtigte Stückaktie an die Kommanditaktionäre verwendet.

Der verbleibende Teilbetrag in Höhe von EUR 31.234.523,25 wird in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt.“

Christian Schmid und Michael Zorc neu im Aufsichtsrat



Im Rahmen der Tagesordnung wurden u.a. die Wahlen zum Aufsichtsrat abgehalten, die zu Veränderungen in seiner Zusammensetzung geführt haben. Herr Christian Schmid und Herr Michael Zorc wurden neu in den Aufsichtsrat gewählt Frau Judith Dommermuth, Frau Silke Seidel sowie die Herren Matthias Bäumer, Bernd Geske, Dr. Reinhold Lunow, Ulrich Leitermann sowie Prof. Dr. Bernhard Pellens wurden wiedergewählt. Herr Christian Kullmann (seit 23. Mai 2007 Mitglied im Aufsichtsrat und seit dem 25. September 2021 Vorsitzender des Aufsichtsrates) sowie Herr Bodo Löttgen (Mitglied im Aufsichtsrat seit 25. November 2019) scheiden aus dem Aufsichtsrat aus und wurden von den anwesenden Kommanditaktionären und der Geschäftsführung mit großem Dank und Anerkennung verabschiedet.



Silke Seidel neue Aufsichtsratsvorsitzende



Im Anschluss an die Hauptversammlung wählte der Aufsichtsrat in seiner konstituierenden Sitzung aus seiner Mitte Frau Silke Seidel zu seiner Vorsitzenden und Herrn Ulrich Leitermann erneut zum Stellvertretenden Vorsitzenden. Zudem wurden Frau Silke Seidel sowie die Herren Ulrich Leitermann sowie Prof. Dr. Bernhard Pellens erneut in den Prüfungsausschuss sowie Prof. Dr. Bernhard Pellens erneut zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und Herr Ulrich Leitermann erneut zum Stellvertretenden Vorsitzenden des Prüfungsausschusses gewählt.

Allen Tagesordnungspunkten der ordentlichen Hauptversammlung 2024 wurde zugestimmt.

Die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://aktie.bvb.de/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/ veröffentlicht.

Dortmund, den 25. November 2024 Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH Kontakt: Dr. Robin Steden

