Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’475 0.2%  SPI 20’413 0.2%  Dow 53’840 0.1%  DAX 26’300 -0.1%  Euro 0.9386 0.1%  EStoxx50 6’545 0.2%  Gold 4’351 -1.3%  Bitcoin 51’587 0.1%  Dollar 0.8141 0.1%  Öl 87.1 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405Luzerner Kantonalbank125293061ams-OSRAM137918297Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Feature bei WhatsApp: Dazu dient der Stern beim Chatten
Eignet sich ETF-Sparen als erster Schritt, um an der Börse Fuss zu fassen?
Keine neue Dotcom-Blase? Diese Gründe unterscheiden die KI-Rally von damals
Feste vs. flexible Gewichtung: Multi-Asset-ETFs im Vergleich
Grosse Käufer treiben Hoffnung: Ethereum vor möglicher Bodenbildung
Suche...
Plus500 Depot

HHLA Aktie 3513030 / DE000A0S8488

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.08.2026 07:30:14

EQS-News: Operative Belastungen beeinflussen Halbjahresergebnis der HHLA

HHLA
20.12 CHF -0.35%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Hamburger Hafen und Logistik AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis
Operative Belastungen beeinflussen Halbjahresergebnis der HHLA

13.08.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht Januar – Juni 2026

Operative Belastungen beeinflussen Halbjahresergebnis der HHLA

  •     Containerumschlag geht um 6,7 Prozent auf 2.959 Tsd. TEU zurück
  •     Containertransport nimmt um 1,2 Prozent auf 985 Tsd. TEU ab
  •     Konzern-Umsatzerlöse steigen um 3,0 Prozent auf 910,9 Mio. Euro
  •     Operatives Betriebsergebnis (EBIT) sinkt auf 51,3 Mio. Euro
  •     Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst

Hamburg, 13. August 2026 | Die Geschäftsentwicklung der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) war im ersten Halbjahr 2026 von anspruchsvollen geopolitischen und gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen geprägt. Zudem beeinträchtigten der starke Wintereinbruch zu Jahresbeginn, die umfangreichen Umbaumassnahmen zur Automatisierung der Hamburger Containerterminals sowie Infrastrukturarbeiten im Schienennetz die operativen Abläufe und wirkten sich belastend auf die Umschlag- und Transportmengen aus. Der konzernweite Containerumschlag verringerte sich um 6,7 Prozent auf 2.959 Tsd. Standardcontainer (TEU) (im Vorjahr: 3.172 Tsd. TEU), die Containertransportmenge sank um 1,2 Prozent auf 985 Tsd. TEU (im Vorjahr: 997 Tsd. TEU). Die Konzern-Umsatzerlöse stiegen dennoch um 3,0 Prozent auf 910,9 Mio. Euro (im Vorjahr: 884,5 Mio. Euro). Das operative Betriebsergebnis (EBIT) ging auf 51,3 Mio. Euro zurück (im Vorjahr: 79,4 Mio. Euro).

Jeroen Eijsink, HHLA-Vorstandsvorsitzender: „Die Modernisierung unserer Hamburger Containerterminals ist eine entscheidende Investition in die Zukunftsfähigkeit der HHLA. Gerade in einem herausfordernden Marktumfeld ist es von zentraler Bedeutung, unsere Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu stärken. Von daher halten wir konsequent an unseren Zukunftsinvestitionen fest – auch wenn unsere Umbaumassnahmen und die Infrastrukturarbeiten im deutschen Schienennetz unser operatives Geschäft derzeit beeinflussen. Nur so schaffen wir die Grundlage, die Leistungsfähigkeit unseres Netzwerks nachhaltig zu stärken und unseren Kunden langfristig den zuverlässigsten Service in Europa bieten zu können.“

Teilkonzern Hafenlogistik: Geschäftsentwicklung Januar – Juni 2026

Der börsennotierte Teilkonzern Hafenlogistik erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen leichten Umsatzanstieg um 3,0 Prozent auf 891,6 Mio. Euro (im Vorjahr: 865,7 Mio. Euro). Dazu trugen insbesondere zusätzliche Lagergelderlöse, erforderliche Preisanpassungen sowie ein vorteilhafter Umsatzmix bei. Das Betriebsergebnis (EBIT) ging infolge operativer Belastungen dagegen stark auf 43,7 Mio. Euro zurück (im Vorjahr: 72,4 Mio. Euro). Die EBIT-Marge verringerte sich auf 4,9 Prozent (im Vorjahr: 8,4 Prozent). Das Ergebnis nach Steuern und nach Anteilen anderer Gesellschafter belief sich auf - 8,3 Mio. Euro (im Vorjahr: 15,3 Mio. Euro).

Im Segment Container ging der Containerumschlag an den Containerterminals der HHLA im ersten Halbjahr 2026 insgesamt deutlich um 6,7 Prozent auf 2.959 Tsd. TEU zurück (im Vorjahr: 3.172 Tsd. TEU).

An den Hamburger Containerterminals lag der Umschlag mit 2.786 Tsd. TEU um 7,3 Prozent unter dem Vorjahresniveau (im Vorjahr: 3.006 Tsd. TEU). Neben dem witterungsbedingt schwachen Jahresauftakt wurde die Umschlagentwicklung durch die fortlaufenden Modernisierungsmassnahmen an den Hamburger Containerterminals beeinflusst. Zusätzliche Belastungen ergaben sich aus den geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und den damit verbundenen Veränderungen internationaler Warenströme sowie aus dienst- und kundenbezogenen Verschiebungen infolge der Neuordnung von Allianzen. Rückläufige Mengen in wichtigen Überseeverkehren und bei den Feederverkehren konnten durch Zuwächse in anderen Fahrtgebieten nur teilweise kompensiert werden. Die Feederquote am wasserseitigen Umschlag lag bei 19,5 Prozent (im Vorjahr: 19,6 Prozent).

Die internationalen Containerterminals verzeichneten währenddessen einen Anstieg des Umschlagvolumens um 4,6 Prozent auf 173 Tsd. TEU (im Vorjahr: 165 Tsd. TEU). Massgeblich hierfür war der stark erhöhte wasserseitige Umschlag am Container Terminal Odessa (CTO). Die wasserseitigen Umschlagvolumen an den Multifunktionsterminals HHLA TK Estonia und HHLA PLT Italy gingen dagegen zurück. Ursache waren u.a. die schwierige wirtschaftliche Situation in Estland sowie Re-Routungen im Mittelmeer infolge der geopolitischen Spannungen.

Trotz der rückläufigen Mengenentwicklung lagen die Umsatzerlöse des Segments Container mit 426,6 Mio. Euro nahezu auf Vorjahresniveau (im Vorjahr: 426,2 Mio. Euro). Ausschlaggebend waren zusätzliche Lagergelderlöse infolge längerer Verweildauern sowie die positive Entwicklung an den internationalen Containerterminals.

Das operative Betriebsergebnis (EBIT) sank infolge deutlich gestiegener Aufwendungen um 59,9 Prozent auf 17,2 Mio. Euro (im Vorjahr: 42,8 Mio. Euro). Neben höheren Personal- und Energiekosten belastete insbesondere die laufende Terminalmodernisierung die Produktivität.

Das Segment Intermodal verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 einen leichten Mengenrückgang. Der Containertransport verringerte sich insgesamt um 1,2 Prozent auf 985 Tsd. TEU (im Vorjahr: 997 Tsd. TEU). Die Bahntransporte gingen im Vergleich zum Vorjahr um 1,0 Prozent auf 855 Tsd. TEU zurück (im Vorjahr: 863Tsd. TEU). Der leichte Mengenrückgang war vor allem auf rückläufige Verkehre mit den adriatischen Seehäfen sowie auf geringere Transportmengen im deutschsprachigen Raum zurückzuführen. Die Strassentransporte verzeichneten ebenfalls einen Rückgang um 2,4 Prozent auf 130 Tsd. TEU (im Vorjahr: 133 Tsd. TEU). Ein wesentlicher Einflussfaktor waren ausserdem die schwierigen Witterungsbedingungen zu Jahresbeginn.

Die Umsatzerlöse lagen mit 425,5 Mio. Euro um 6,3 Prozent über dem Vorjahreswert (im Vorjahr: 400,5 Mio. Euro) und entwickelten sich damit gegenläufig zur Transportmenge. Gründe hierfür waren insbesondere erforderliche Preisanpassungen sowie ein veränderter Umsatzmix. Der Bahnanteil an der Transportmenge lag mit 86,8 Prozent nahezu auf Vorjahresniveau (im Vorjahr: 86,6 Prozent).

Das Betriebsergebnis (EBIT) belief sich im Mitteilungszeitraum auf 47,5 Mio. Euro (im Vorjahr: 48,2 Mio. Euro) und verringerte sich somit um 1,6 Prozent. Die EBIT-Marge ging um 0,8 Prozentpunkte auf 11,2 Prozent zurück (im Vorjahr: 12,0 Prozent). Ursächlich für die rückläufige EBIT-Entwicklung war im Wesentlichen der Rückgang der Transportmenge. Auch die anhaltenden operativen Belastungen durch Baustellen auf wesentlichen Transportstrecken und die hohe Auslastung der norddeutschen Seehäfen wirkten sich negativ auf die Ergebnisentwicklung aus.

Teilkonzern Immobilien: Geschäftsentwicklung Januar – Juni 2026

Die HHLA-Immobilien in der historischen Speicherstadt und auf dem Fischmarktareal in Hamburg wiesen in einem anhaltend verhaltenen Marktumfeld im ersten Halbjahr 2026 eine stabile Entwicklung bei annähernder Vollvermietung aus.

Die Umsatzerlöse stiegen moderat um 3,7 Prozent auf 24,2 Mio. Euro (im Vorjahr: 23,4 Mio. Euro). Trotz höherer Instandhaltungskosten erhöhte sich das kumulierte Betriebsergebnis (EBIT) um 11,0 Prozent auf 7,5 Mio. Euro (im Vorjahr: 6,7 Mio. Euro) infolge gestiegener Erlöse sowie des Wegfalls hoher Einmalaufwendungen für nicht-operative Leistungen, die das Vorjahresergebnis belastet hatten.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 angepasst

Vor dem Hintergrund der stärker als erwarteten operativen Beeinträchtigungen durch die weitreichenden Umbaumassnahmen zur Automatisierung der Hamburger Containerterminals in Verbindung mit umfangreichen Infrastrukturmassnahmen im Schienennetz sowie anhaltender geopolitischer und gesamtwirtschaftlicher Unsicherheiten hat die HHLA ihre Erwartungen für das Geschäftsjahr 2026 angepasst. Zudem wird aufgrund der aktuellen Entwicklungen nicht mehr davon ausgegangen, dass die HHLA die Auswirkungen des Wintereinbruchs zu Jahresbeginn im weiteren Jahresverlauf vollständig kompensieren kann.

Vor diesem Hintergrund erwartet der Vorstand für den Teilkonzern Hafenlogistik nunmehr einen leichten Rückgang des Containerumschlags gegenüber dem Vorjahr. Für den Containertransport wird mit einem leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Für die Umsatzerlöse wird von einem deutlichen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr ausgegangen. Die Erwartung für das operative Betriebsergebnis (EBIT) wurde auf eine Bandbreite von 135 bis 155 Mio. Euro angepasst.

Für den Teilkonzern Immobilien wird unverändert mit einem Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres gerechnet und für das operative Betriebsergebnis (EBIT) von einem deutlichen Rückgang ausgegangen.

Auf Konzernebene wird nunmehr ein deutlicher Umsatzanstieg erwartet. Die Erwartung für das operative Betriebsergebnis (EBIT) liegt nunmehr in einer Bandbreite von 150 bis 170 Mio. Euro.

Bei den Erwartungen hinsichtlich der Investitionstätigkeit ergeben sich keine Änderungen. Für den Konzern werden weiterhin Investitionen in einer Bandbreite von 430 bis 480 Mio. Euro erwartet. Davon werden voraussichtlich weiterhin 400 bis 450 Mio. Euro auf den Teilkonzern Hafenlogistik entfallen.

 

Wesentliche Kennzahlen Januar – Juni 2026

HHLA-Konzern
in Mio. €   1–6 | 2026   1–6 | 2025   Veränderung
Umsatzerlöse   910,9   884,5   3,0 %
EBITDA   156,3   165,2   - 5,4 %
EBITDA-Marge in Prozent   17,2   18,7   - 1,5 PP
EBIT   51,3   79,4   - 35,3 %
EBIT-Marge in Prozent   5,6   9,0   - 3,4 PP
Ergebnis nach Steuern und nach Anteilen anderer Gesellschafter   - 4,2   19,1   neg.
ROCE in Prozent   3,5   6,0   - 2,5 PP

 

Teilkonzern Hafenlogistik 1,2
in Mio. Euro   1–6 | 2026   1–6 | 2025   Veränderung
Umsatzerlöse   891,6   865,7   3,0 %
EBITDA   143,1   153,4   - 6,7 %
EBITDA-Marge in Prozent   16,1   17,7   - 1,6 PP
EBIT   43,7   72,4   - 39,7 %
EBIT-Marge in Prozent   4,9   8,4   - 3,5 PP
Ergebnis nach Steuern und nach Anteilen anderer Gesellschafter   - 8,3   15,3   neg.
Ergebnis je Aktie in €   - 0,11   0,21   neg.
1 Vor Konsolidierung zwischen den Teilkonzernen
2 A-Aktien, börsennotiert
3 Unverwässert und verwässert

 

Segment Container
in Mio. €   1–6 | 2026   1–6 | 2025   Veränderung
Umsatzerlöse   426,6   426,2   0,1 %
EBITDA   69,0   88,4   - 22,0 %
EBITDA-Marge in Prozent   16,2   20,7   - 4,5 PP
EBIT   17,2   42,8   - 59,9 %
EBIT-Marge in Prozent   4,0   10,0   - 6,0 PP
Containerumschlag in Tsd. TEU   2.959   3.172   - 6,7 %

 

Segment Intermodal
in Mio. €   1–6 | 2026   1–6 | 2025   Veränderung
Umsatzerlöse   425,5   400,5   6,3 %
EBITDA   71,7   72,3   - 0,8 %
EBITDA-Marge in Prozent   16,8   18,0   - 1,2 PP
EBIT   47,5   48,2   - 1,6 %
EBIT-Marge in Prozent   11,2   12,0   - 0,8 PP
Containertransport in Tsd. TEU   985   997   - 1,2 %

 

Wesentliche Kennzahlen April – Juni 2026

HHLA-Konzern
in Mio. €   4–6 | 2026   4–6 | 2025   Veränderung
Umsatzerlöse   460,0   448,9   2,5 %
EBITDA   79,0   89,9   - 12,2 %
EBITDA-Marge in Prozent   17,2   20,0   - 2,8 PP
EBIT   20,8   46,8   - 55,5 %
EBIT-Marge in Prozent   4,5   10,4   - 5,9 PP
Ergebnis nach Steuern und nach Anteilen anderer Gesellschafter   - 5,1   11,2   neg.

 

Teilkonzern Hafenlogistik 1,2
in Mio. €   4–6 | 2026   4–6 | 2025   Veränderung
Umsatzerlöse   449,8   439,4   2,4 %
EBITDA   71,8   84,3   - 14,8 %
EBITDA-Marge in Prozent   16,0   19,2   - 3,2 PP
EBIT   16,5   43,7   - 62,2 %
EBIT-Marge in Prozent   3,7   9,9   - 6,2 PP
Ergebnis nach Steuern und nach Anteilen anderer Gesellschafter   - 7,5   9,5   neg.
Ergebnis je Aktie in €3   -0,10   0,13   neg.
1 Vor Konsolidierung zwischen den Teilkonzernen
2 A-Aktien, börsennotiert
3 Unverwässert und verwässert

 

Segment Container
in Mio. Euro   4–6 | 2026   4–6 | 2025   Veränderung
Umsatzerlöse   210,7   219,9   - 4,2 %
EBITDA   31,1   47,7   - 34,8 %
EBITDA-Marge in Prozent   14,8   21,7   - 6,9 PP
EBIT   4,3   24,8   - 82,5 %
EBIT-Marge in Prozent   2,1   11,3   - 9,2 PP
Containerumschlag in Tsd. TEU   1.497   1.627   - 8,0 %

 

Segment Intermodal
in Mio. Euro   4–6 | 2026   4–6 | 2025   Veränderung
Umsatzerlöse   219,9   198,5   10,8 %
EBITDA   39,4   40,1   - 1,8 %
EBITDA-Marge in Prozent   17,9   20,2   - 2,3 PP
EBIT   27,4   28,2   - 3,0 %
EBIT-Marge in Prozent   12,4   14,2   - 1,8 PP
Containertransport in Tsd. TEU   496   501   - 0,9 %


Rückfragen
Carolin Flemming, Director Corporate Communications; Tel. +49 (0)176 3088 4085, E-Mail: flemming@hhla.de
Ute Neumann, Investor Relations; Tel. +49 (0)40 3088 3613, E-Mail: neumann-u@hhla.de
 


13.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hamburger Hafen und Logistik AG
Bei St. Annen 1
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40-3088-0
Fax: +49 (0)40-3088-3355
E-Mail: info@hhla.de
Internet: www.hhla.de
ISIN: DE000A0S8488
WKN: A0S848
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 52990003RXKZ9J9ERW70
EQS News ID: 2381618

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2381618  13.08.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu HHLA AG (Hamburger Hafen und Logistik)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu HHLA AG (Hamburger Hafen und Logistik)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

13.08.26 Logo WHS Palantir wächst um 93 % – beginnt jetzt die nächste Rallye?
13.08.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Tecan Group AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
13.08.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Versicherer – Ein Sektor in Rekordlaune/Energie – Zwei Welten unter Strom
13.08.26 Marktüberblick: Bilanzsaison im Fokus
13.08.26 Der Kakaopreis ist nicht alles: süsses Geschäft, harte Realität
13.08.26 SMI legt Rückwärtsgang ein
11.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Belimo, SGS
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’080.18 19.66 SYBHSU
Short 15’398.95 13.70 SPNB2U
Short 15’951.80 8.97 SHVBSU
SMI-Kurs: 14’475.13 13.08.2026 17:31:47
Long 13’906.93 19.93 SXBF7U
Long 13’596.71 13.96 S0BF1U
Long 13’016.48 8.97 SPSB7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Aktien New York Schluss: Unternehmensausblicke hieven Tech-Sektor höher
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verliert am Nachmittag
Aktie fällt zweistellig: Swissquote senkt Jahresziele wegen Krypto-Schwäche
SpaceX-Aktie am Scheideweg: Milliarden an Aktien drohen den Markt zu fluten
Kuros-Aktie im Plus: Erstmals schwarze Zahlen - Jahresziele bestätigt
Komax-Aktie mit Kurssprung: Weniger Umsatz und erneut Verlust - Ausblick stösst auf recht positives Echo
Goldpreis: Ist der stärkste Belastungsfaktor nach den Inflationsdaten überwunden?
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
NVIDIA-Aktie im Fokus: Jensen Huang warnt eindringlich im Ringen um KI-Souveränität
Bitwise-CIO sieht mehrere Anzeichen für Bitcoin-Trendwende

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.