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08.05.2026 08:30:04

EQS-News: ONATi/Vini stärkt Kundenschutz: cyan AG wird neuer Cybersicherheitspartner in Französisch-Polynesien

Cyan
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EQS-News: Cyan AG / Schlagwort(e): Kooperation/Vertrag
ONATi/Vini stärkt Kundenschutz: cyan AG wird neuer Cybersicherheitspartner in Französisch-Polynesien

08.05.2026 / 08:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

ONATi/Vini stärkt Kundenschutz: cyan AG wird neuer Cybersicherheitspartner in Französisch-Polynesien

München, 08. Mai 2026 – Die cyan AG, ein Anbieter von intelligenten Cybersicherheits-Lösungen, und ONATi, Eigentümer von Vini, haben einen Partnerschaftsvertrag unterzeichnet. Im Rahmen der Zusammenarbeit bietet der grösste Telekommunikationsanbieter Französisch-Polynesiens seinen Privat- und Geschäftskunden netzwerkbasierte Cybersicherheits-Lösungen von cyan an und erweitert damit sein breites Dienstleistungsangebot für seine Kunden.

Die Partnerschaft umfasst die Implementierung einer hochmodernen Cybersicherheits-Lösung gegen digitale Bedrohungen wie Phishing, Malware oder Ransomware – für Mobilfunk- und Festnetzkunden. Die Lösung bietet maximale Flexibilität und Einfachheit, schnelle Verfügbarkeit und mühelose Skalierbarkeit mit einer cloudbasierten Lösung, die vollständig von cyan betrieben wird. Dies ermöglicht es Vini, sein Angebot mit einer hocheffizienten und benutzerfreundlichen Cybersicherheits-Lösung zu erweitern, die auf der Threat-Intelligence-Datenbank von cyan basiert. Als AWS ISV-Partner hat cyan Cybersicherheits-Lösungen entwickelt, die die Zuverlässigkeit, Sicherheit und globale Infrastruktur von Amazon Web Services nutzen, um selbst an abgelegenen Standorten sichere und leistungsstarke Cybersicherheitsdienste bereitstellen zu können.

Nicolas Weinmann, CEO von ONATi: „Als führender Telekommunikationsanbieter in Französisch-Polynesien sind wir stolz darauf, an der Spitze der Cybersicherheitsinnovation zu stehen. Durch die Implementierung der Lösung von cyan können wir unseren Kunden einen fortschrittlichen, benutzerfreundlichen Schutz bieten und sicherstellen, dass ihr digitales Leben vor sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen geschützt ist. Diese Partnerschaft spiegelt unsere Vision wider, Innovation mit Vertrauen für alle unsere Kunden zu verbinden.“

Markus Cserna, CEO und CTO der cyan AG: „Trotz der isolierten Lage Französisch-Polynesiens im Südpazifik bleiben der Archipel und seine Bewohner von der wachsenden Bedrohung durch Cyberkriminelle nicht verschont. Die Partnerschaft mit ONATi ermöglicht uns nicht nur, unsere internationale Präsenz weiter auszubauen, sondern wir leisten auch einen wichtigen Beitrag, um ONATi mit Hilfe unserer netzwerkbasierten Schutztechnologie langfristig bei der Weiterentwicklung seiner Cybersicherheitsstrategie zu unterstützen.“
Über ONATi
ONATi ist der führende Telekommunikationsanbieter in Französisch-Polynesien und bietet innovative und zuverlässige Konnektivitätslösungen auf den Inseln. Als Tochtergesellschaft der OPT-Gruppe spielt ONATi eine zentrale Rolle bei der Sicherstellung hochwertiger Mobilfunk-, Internet- und Festnetzdienste für Einwohner, Unternehmen und Institutionen. Mit einem starken Fokus auf Innovation, digitale Inklusion und Kundenerfahrung hat sich ONATi zum Ziel gesetzt, die digitale Transformation Französisch-Polynesiens voranzutreiben und sichere, vertrauenswürdige Konnektivität für alle bereitzustellen.

Über cyan
Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.

Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Zu den Kunden von cyan zählen unter anderen die Orange Gruppe, der Telekomkonzern Deutsche Telekom (Magenta/T-Mobile) und Claro Chile (América Móvil Group).

Weitere Informationen unter: www.cyansecurity.com

cyan AG Investor Relations:
cyan AG
Telefon: +49 89 71042 2073
E-Mail: ir@cyansecurity.com

cyan AG Pressekontakt:
Kirchhoff Consult GmbH
Telefon: +49 40 60 91 86 65
E-Mail: cyan@kirchhoff.de
 


08.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: cyan AG
Josephspitalstrasse 15
80331 München
Deutschland
Internet: www.cyansecurity.com
ISIN: DE000A2E4SV8
WKN: A2E4SV
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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2323360  08.05.2026 CET/CEST

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