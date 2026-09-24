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24.09.2026 09:39:03

EQS-News: OHB Sweden und Saab unterzeichnen Absichtserklärung für Zusammenarbeit im Bereich weltraumgestützter Verteidigungsfähigkeiten

OHB
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EQS-News: OHB SE / Schlagwort(e): Sonstiges
OHB Sweden und Saab unterzeichnen Absichtserklärung für Zusammenarbeit im Bereich weltraumgestützter Verteidigungsfähigkeiten

24.09.2026 / 09:39 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bremen / Kista, 24. Oktober 2026. Die Bedeutung weltraumgestützter Fähigkeiten für moderne Verteidigung und Sicherheit nimmt kontinuierlich zu. Vor diesem Hintergrund haben die OHB Sweden AB, eine Tochtergesellschaft der OHB SE, und Saab ein Memorandum of Understanding (MoU) zur Vertiefung ihrer Zusammenarbeit unterzeichnet.

„Der Weltraum ist heute eine Schlüsselvoraussetzung für Sicherheit, Verteidigung und Resilienz in Europa“, sagt Marco Fuchs, Vorstandsvorsitzender des Raumfahrt- und Technologiekonzerns OHB. „Durch die Kombination der Expertise von OHB Sweden im Bereich Satellitensysteme mit Saabs umfassenden Fähigkeiten in Verteidigung und Systemintegration können wir einen Beitrag zur Stärkung souveräner europäischer Technologie- und Verteidigungsfähigkeiten in einem zunehmend komplexen sicherheitspolitischen Umfeld leisten.“

Die Vereinbarung schafft einen Rahmen, um zu untersuchen, wie bestehende und künftige Satellitensysteme und -plattformen zur Stärkung europäischer Sicherheits- und Verteidigungsfähigkeiten beitragen können. Im Fokus der Zusammenarbeit steht die Nutzung weltraumgestützter Technologien zur Verbesserung von Lagebildern, sicherer Kommunikation, Konnektivität und Resilienz über die Domänen Luft, Land, See, Cyber und Weltraum hinweg.

Angesichts wachsender geopolitischer Spannungen und der zunehmenden Abhängigkeit von weltraumgestützter Infrastruktur steigt in Europa der Bedarf an sicheren und resilienten Fähigkeiten in den Bereichen Kommunikation, Erdbeobachtung, Navigation und Frühwarnung. Die Bewältigung dieser Herausforderungen erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Unternehmen der Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie.

Das Memorandum unterstreicht zugleich das Vertrauen in die langjährige Expertise des OHB-Konzerns in sicherheits- und verteidigungsrelevanten Raumfahrtprogrammen. Als Partner institutioneller und staatlicher Kunden in Europa entwickelt und betreibt OHB Satelliten- und Raumfahrtsysteme für Anwendungen wie Aufklärung, Erdbeobachtung, Kommunikation und Lagebilderstellung.

Die Vereinbarung mit OHB Sweden ist eine von drei Absichtserklärungen, die Saab im Rahmen seines erweiterten Engagements im Weltraumbereich bekannt gegeben hat. Weitere Absichtserklärungen wurden mit SSC Space und Ericsson unterzeichnet.
Kontakt:
Medienvertreter:
Marianne Radel
Unternehmenskommunikation
Tel: +49 421 2020 9159
E-Mail: marianne.radel@ohb.de
Investoren und Analysten:
Marcel Dietz
Investor Relations
Tel: +49 421 2020 6426
E-Mail: ir@ohb.de

24.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: OHB SE
Manfred-Fuchs-Platz 2-4
28359 Bremen
Deutschland
Telefon: +49 421 2020 8
E-Mail: info@ohb.de
Internet: www.ohb.de
ISIN: DE0005936124
WKN: 593612
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate BSX
LEI Code: 391200Y9EA2FRAPKRQ70
EQS News ID: 2404618

 
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2404618  24.09.2026 CET/CEST

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