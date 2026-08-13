EQS-News: OHB SE erstmals in den SDAX aufgenommen

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OHB SE erstmals in den SDAX aufgenommen



13.08.2026 / 08:00 CET/CEST

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OHB SE erstmals in den SDAX aufgenommen



Der Indexanbieter STOXX hat am 10. August die ausserplanmässige Aufnahme der OHB SE (ISIN: DE0005936124, Prime Standard) in den SDAX mit Wirkung zum heutigen Tag bekannt gegeben. OHB ersetzt dort die Klöckner & Co SE. Die Aufnahme in den



„Die Aufnahme in den SDAX ist ein wichtiger Meilenstein für OHB und unterstreicht die erfolgreiche Entwicklung unseres Unternehmens sowie die zunehmende Bedeutung der europäischen Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie“, sagt Marco Fuchs, Vorstandsvorsitzender der OHB SE. „Wir freuen uns über die gestiegene Sichtbarkeit am Kapitalmarkt und bedanken uns bei unseren Aktionärinnen und Aktionären für ihr Vertrauen.“



Die Aufnahme in den SDAX erfolgt in einer Phase dynamischen Wachstums des Unternehmens OHB: Die Raumfahrtbranche erlebt seit einiger Zeit einen einzigartigen Boom, getrieben durch geopolitische Verschiebungen, wachsende Verteidigungsbudgets und einen erneuerten europäischen Fokus auf technologische Souveränität. Als kritische Infrastruktur wird der Raumfahrt eine Schlüsselrolle für Kommunikation, Sicherheit, Klimaschutz und wirtschaftliche Entwicklung zuteil. Vor diesem Hintergrund hat die Gesellschaft vor Kurzem eine Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 484 Mio. durchgeführt. Die Nettoerlöse sollen für den Ausbau von Fertigungskapazitäten, die Nutzung von M&A-Chancen und Investitionen in Trägerraketen und Anlagen sowie verschiedene Zukunftsprogramme genutzt werden. Der Streubesitz der Gesellschaft hat sich durch die Transaktion auf rund 18 % erhöht, Familie Fuchs bleibt mit über 60% der Anteile Mehrheitsaktionärin von OHB.



OHB verfolgt das Ziel, die Position als eines der führenden europäischen Raumfahrt- und Technologieunternehmen weiter auszubauen und von den steigenden Investitionen in den Bereichen Raumfahrt, Sicherheit und Verteidigung zu profitieren. Mit dem diversifizierten Portfolio entlang der gesamten Wertschöpfungskette, der ausgeprägten technologischen Expertise und einer Projektpipeline von rund EUR 20 Mrd. sieht sich OHB gut positioniert, um die eigene Wachstumsstrategie konsequent umzusetzen und langfristig Wert für seine Stakeholder schaffen.



Für die konsolidierte Gesamtleistung des OHB-Konzerns wird für das laufende Geschäftsjahr ein Wert von rund EUR 1.400 Mio. erwartet. Die bereinigte EBITDA-Marge soll einen Wert zwischen 10,5 % und 11,0 % erreichen. OHB sieht sich gut aufgestellt, um die mittelfristigen Ziele von einer Gesamtleistung von mehr als EUR 4,0 Mrd. und einer bereinigten EBITDA-Marge von rund 13 % zu erreichen.



Kontakt:

Medienvertreter:

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Unternehmenskommunikation

Tel: +49 421 2020 9159

E-Mail: marianne.radel@ohb.de

Investoren und Analysten:

Marcel Dietz

Investor Relations

Tel: +49 421 2020 6426

E-Mail: ir@ohb.de Der Indexanbieter STOXX hat am 10. August die ausserplanmässige Aufnahme der OHB SE (ISIN: DE0005936124, Prime Standard) in den SDAX mit Wirkung zum heutigen Tag bekannt gegeben. OHB ersetzt dort die Klöckner & Co SE. Die Aufnahme in den TecDax wird nach der nächsten regulären Indexüberprüfung im September 2026 erwartet.„Die Aufnahme in den SDAX ist ein wichtiger Meilenstein für OHB und unterstreicht die erfolgreiche Entwicklung unseres Unternehmens sowie die zunehmende Bedeutung der europäischen Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie“, sagt Marco Fuchs, Vorstandsvorsitzender der OHB SE. „Wir freuen uns über die gestiegene Sichtbarkeit am Kapitalmarkt und bedanken uns bei unseren Aktionärinnen und Aktionären für ihr Vertrauen.“Die Aufnahme in den SDAX erfolgt in einer Phase dynamischen Wachstums des Unternehmens OHB: Die Raumfahrtbranche erlebt seit einiger Zeit einen einzigartigen Boom, getrieben durch geopolitische Verschiebungen, wachsende Verteidigungsbudgets und einen erneuerten europäischen Fokus auf technologische Souveränität. Als kritische Infrastruktur wird der Raumfahrt eine Schlüsselrolle für Kommunikation, Sicherheit, Klimaschutz und wirtschaftliche Entwicklung zuteil. Vor diesem Hintergrund hat die Gesellschaft vor Kurzem eine Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 484 Mio. durchgeführt. Die Nettoerlöse sollen für den Ausbau von Fertigungskapazitäten, die Nutzung von M&A-Chancen und Investitionen in Trägerraketen und Anlagen sowie verschiedene Zukunftsprogramme genutzt werden. Der Streubesitz der Gesellschaft hat sich durch die Transaktion auf rund 18 % erhöht, Familie Fuchs bleibt mit über 60% der Anteile Mehrheitsaktionärin von OHB.OHB verfolgt das Ziel, die Position als eines der führenden europäischen Raumfahrt- und Technologieunternehmen weiter auszubauen und von den steigenden Investitionen in den Bereichen Raumfahrt, Sicherheit und Verteidigung zu profitieren. Mit dem diversifizierten Portfolio entlang der gesamten Wertschöpfungskette, der ausgeprägten technologischen Expertise und einer Projektpipeline von rund EUR 20 Mrd. sieht sich OHB gut positioniert, um die eigene Wachstumsstrategie konsequent umzusetzen und langfristig Wert für seine Stakeholder schaffen.Für die konsolidierte Gesamtleistung des OHB-Konzerns wird für das laufende Geschäftsjahr ein Wert von rund EUR 1.400 Mio. erwartet. Die bereinigte EBITDA-Marge soll einen Wert zwischen 10,5 % und 11,0 % erreichen. OHB sieht sich gut aufgestellt, um die mittelfristigen Ziele von einer Gesamtleistung von mehr als EUR 4,0 Mrd. und einer bereinigten EBITDA-Marge von rund 13 % zu erreichen.Medienvertreter:Marianne RadelUnternehmenskommunikationTel: +49 421 2020 9159E-Mail: marianne.radel@ohb.deInvestoren und Analysten:Marcel DietzInvestor RelationsTel: +49 421 2020 6426E-Mail: ir@ohb.de

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