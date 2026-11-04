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04.11.2026 13:06:33

EQS-News: OHB gewinnt Vertrag EUR 554 Mio. für neuen Copernicus Sentinel-3 Topographie Satelliten

OHB
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EQS-News: OHB SE / Schlagwort(e): Vertrag
OHB gewinnt Vertrag EUR 554 Mio. für neuen Copernicus Sentinel-3 Topographie Satelliten

04.11.2026 / 13:06 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

OHB gewinnt Vertrag über EUR 554 Mio. für neuen Copernicus Sentinel-3 Topographie Satelliten

Bedeutender ESA-Auftrag stärkt OHBs führende Position in der europäischen Erdbeobachtung: Erneut vertraut die ESA bei der Entwicklung komplexer Satellitensysteme auf die bewährte Expertise von OHB 

Bremen, 4. November 2026. Den Klimawandel besser verstehen und die Veränderungen unserer Ozeane, Küsten und Eisflächen noch präziser beobachten: Die OHB System AG, ein Tochterunternehmen des Raumfahrt- und Technologiekonzerns OHB SE, ist von der Europäischen Weltraumorganisation ESA beauftragt worden, die nächste Generation der Sentinel-3-Topographie (S3-NGT) Satelliten des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus zu entwickeln. Durch die Kombination bewährter Technologien mit innovativen Instrumenten wird S3-NGT eine der leistungsfähigsten Altimetrie-Missionen Europas sein. Der Auftrag hat ein Volumen von über EUR 554 Millionen, mit der Option auf einen zweiten Satelliten.

„Wir sind stolz, dass die ESA uns mit der Entwicklung der nächsten Generation der Sentinel-3 Topographie Satelliten beauftragt hat. Als Hauptauftragnehmerin werden wir sie gemeinsam mit einem starken europäischen Industriekonsortium entwickeln. Dieser Auftrag ist ein Beleg für das Vertrauen in die Kompetenz von OHB und die Leistungsfähigkeit der europäischen Raumfahrtindustrie. Die Mission wird entscheidende Daten für Klimaforschung, Umweltmonitoring und den Schutz unserer Polkappen liefern und damit einen wichtigen Beitrag für Europa und die kommenden Generationen leisten“, sagt Marco Fuchs, Vorstandsvorsitzender der OHB SE.

Miguel Such Taboada, ESA-Projektmanager S3-NGT, betont: „Die Vertragsunterzeichnung für S3-NGT markiert einen wichtigen Meilenstein für die Zukunft der Copernicus-Altimetrie. Auf dem bewährten Fundament von Sentinel-3 und Sentinel-6 aufbauend, wird die Mission die Kontinuität der Erdbeobachtung gewährleisten und gleichzeitig einen deutlichen Leistungssprung bei der Vermessung von Ozeanen, Binnengewässern und Eismassen ermöglichen. Wir freuen uns, gemeinsam mit OHB und unseren europäischen Partnern diese ambitionierte Mission in die Realität umzusetzen.“

Nächste Satelliten-Generation mit deutlich verbesserter Leistung

Aktuell überwachen zwei Sentinel-3 Satelliten die Topografie der Meeres- und Eisoberfläche sowie die Temperatur und die Farbe der Meeres- und Landoberfläche. Es handelt sich um identische Satelliten, d.h. alle benötigten Instrumente, darunter das hochspezialisierte Altimeter-Radar und das Spektrometer, sind auf beiden Satelliten integriert. 

Für noch bessere Ergebnisse werden in der nächsten Generation die Instrumente anders aufgeteilt: Die optischen Instrumente beobachten in einer eigenen Mission die Erdoberfläche im sichtbaren, infraroten und spektralen Bereich und messen die Oberflächentemperatur. Die Altimeter-Radarinstrumente fliegen auf den beiden neuen Satelliten der S3-NGT-Mission und werden neue Massstäbe bei der Beobachtung von Meeresoberflächen, Küstenregionen, Meereis und Landflächen setzen. 

Ozean, Eisdynamik und Auswirkungen des Klimawandels aus dem All im Blick

„Sentinel-3 Next Generation Topography steht für Kontinuität und gleichzeitig für einen deutlichen Technologiesprung. Die Mission wird die Genauigkeit der Höhenmessung erheblich steigern, grössere Gebiete erfassen und schnellere Wiederholraten ermöglichen. Damit schaffen wir die Grundlage für ein noch besseres Verständnis der Ozeane, der Eisdynamik und der Auswirkungen des Klimawandels. Besonders stolz macht mich, dass wir dafür die umfassende europäische Erfahrung aus mehr als vier Jahrzehnten Altimetrie-Missionen in einem starken Industriekonsortium bündeln“, sagt Ann-Theres Schulz, Projektleiterin für S3-NGT bei der OHB System AG.

Die beiden baugleichen Satelliten werden in einer sonnensynchronen Umlaufbahn operieren und mit modernsten Höhenmessinstrumenten (Altimetern) ausgestattet sein. Gegenüber den heutigen Sentinel-3 Satelliten wird die Mission eine verbesserte Abdeckung, kürzere Wiederholzeiten und deutlich präzisere Messungen der Meeresspiegelhöhe ermöglichen. Damit liefert S3-NGT wertvolle neue Erkenntnisse über die Dynamik der Ozeane, die Entwicklung von Eisflächen und die Auswirkungen des Klimawandels. 

Über Copernicus
Copernicus ist das Erdbeobachtungsprogramm der Europäischen Union. Es liefert kontinuierlich Daten und Informationen über den Zustand von Erde, Atmosphäre und Ozeanen und unterstützt Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft dabei, fundierte Entscheidungen für Umwelt- und Klimaschutz zu treffen.

KÃ¼nstlerische Darstellung des S3-NGT Satelliten. Â© OHB
Künstlerische Darstellung des S3-NGT Satelliten. © OHB

Kontakt:
Medienvertreter:
Marianne Radel
Unternehmenskommunikation
Tel: +49 421 2020 9159
E-Mail: marianne.radel@ohb.de
Investoren und Analysten:
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Investor Relations
Tel: +49 421 2020 6426
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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