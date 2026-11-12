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12.11.2026 07:30:24
EQS-News: Österreichische Post Q1–3 2026: Herausfordernde Entwicklung in den ersten drei Quartalen; Sondereffekte im dritten Quartal wirken positiv auf Ergebnis
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EQS-News: Österreichische Post AG
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Österreichische Post Q1–3 2026:
Herausfordernde Entwicklung in den ersten drei Quartalen; Sondereffekte im dritten Quartal wirken positiv auf Ergebnis
Gutes Umsatzwachstum Q1–3 2026 im herausfordernden Marktumfeld
Umsatzwachstum im E-Commerce in allen Regionen
Ergebnis durch Sondereffekte im dritten Quartal über Vorjahr
Strategische Transformation konsequent fortgesetzt
Ausblick 2026
Umsatzwachstum trotz struktureller und regulatorischer Herausforderungen
Die Division Brief, Filiale & Services erzielte einen Umsatzrückgang von 6,2 % auf 834,2 Mio EUR. Das klassische Briefvolumen in Österreich verringerte sich um 8,5 %, die Werbemengen gingen um 5,5 % zurück. Produkt- und Preismassnahmen für den Premium-Brief milderten im dritten Quartal die Auswirkungen der elektronischen Substitution.
In der Division Bank wurden in den ersten drei Quartalen Umsatzerlöse von 108,5 Mio EUR generiert, was einem leichten Anstieg von 0,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die gute Geschäftsentwicklung sowie positive Effekte aus dem jüngsten Anstieg des EZB-Einlagenzinssatzes wirkten dabei unterstützend. „Wir haben unseren Kurs in einem anspruchsvollen Marktumfeld fortgesetzt. Besonders erfreulich in den ersten neun Monaten war die gute Entwicklung im österreichischen Paketgeschäft, der Ausbau unseres integrierten Logistikgeschäfts für grenzüberschreitenden E-Commerce und die deutliche Ergebnisverbesserung der bank99. Gleichzeitig treiben wir die Transformation unseres Geschäfts konsequent voran und begegnen den strukturellen Rückgängen im Briefgeschäft mit Effizienz, Innovation und neuen Dienstleistungen“, sagt Walter Oblin, Generaldirektor der Österreichischen Post.
Das EBITDA stieg in den ersten drei Quartalen 2026 um 11,1 % auf 328,0 Mio EUR. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich um 1,8 % auf 137,7 Mio EUR. Unterstützend wirkten dabei in Summe positive Sondereffekte von rund 25 Mio EUR im dritten Quartal, insbesondere aus der Auflösung einer Rückstellung im Zusammenhang mit dem Familienbeihilfenrückersatz für Beamt*innen. Gegenläufig wirkte unter anderem eine Wertminderung langfristiger Vermögenswerte in Südost- und Osteuropa. Das Periodenergebnis belief sich auf 81,9 Mio EUR nach 93,7 Mio EUR im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie veränderte sich von 1,35 EUR auf 1,18 EUR (–12,9 %).
Ausblick 2026
Aufgrund des ausserordentlichen Ergebniseffekts im dritten Quartal wird für 2026 ein EBIT am oberen Ende der Bandbreite der letzten Jahre erwartet, somit von über 200 Mio EUR. Zu den wesentlichen Unsicherheitsfaktoren zählen weiterhin ein verstärkter Rückgang der Briefmengen sowie die unsichere kurzfristige Entwicklung der Paketmengen, die insbesondere durch neue nationale und internationale Zölle und Gebühren negativ beeinträchtigt wird. Die Investitionen in Sachanlagen (CAPEX) sollten in einer Bandbreite von 120 bis 130 Mio EUR liegen. „Wir investieren konsequent in die Zukunft und Leistungsfähigkeit unseres Logistiknetzwerks. Im Fokus stehen die Erweiterung und Modernisierung der Logistikzentren in Salzburg, Budapest und Žilina, der weitere Ausbau unseres 24/7-Netzwerks zur Paketabholung insbesondere in Südost- und Osteuropa sowie die Elektrifizierung der Zustellflotte. Damit schaffen wir die infrastrukturellen Voraussetzungen für weiteres Wachstum und stärken gleichzeitig die Effizienz und Nachhaltigkeit unserer Logistik“, so Walter Oblin abschliessend.
KENNZAHLEN
1 Rückwirkende erfolgsneutrale Anpassung der bisher erfolgswirksam erfassten Bewertungseffekte von Verbindlichkeiten aus Erwerbsverpflichtungen
12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Österreichische Post AG
|Rochusplatz 1
|1030 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43 577 67 - 30400
|E-Mail:
|investor@post.at
|Internet:
|www.post.at
|ISIN:
|AT0000APOST4
|WKN:
|A0JML5
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|529900MVUWACNUTK8467
|EQS News ID:
|2432088
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2432088 12.11.2026 CET/CEST
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